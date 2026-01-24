Trong tháng Chạp (tức tháng 12 âm lịch) năm Ất Tỵ (tức tháng Kỷ Sửu, bắt đầu từ ngày 19/01/2026 Dương lịch), vận trình tài lộc của 12 con giáp bước vào giai đoạn "nước rút" đầy sôi động.

Dưới đây là 3 con giáp được dự báo sẽ giàu có nhất nhờ sự tương hợp mạnh mẽ với địa chi của tháng. Nếu biết nắm bắt những điều kiện thiên thời - địa lợi này, các con giáp sẽ về đích viên mãn, tha hồ dư dả tiền bạc để đón một cái Tết sung túc, thịnh vượng và bước vào năm mới Bính Ngọ 2026 với những tín hiệu tích cực và lạc quan nhất.

1. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp Quý Nhân – Tài Lộc Đỉnh Cao

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu chính là con giáp "vàng" của tháng Chạp năm nay nhờ nằm trong bộ Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu) với cả năm và tháng.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải cụ thể: Năng lượng Kim của tuổi Dậu tương đồng với năng lượng tháng Sửu, tạo nên sự hanh thông tuyệt đối. Bản mệnh tuổi Dậu còn được các cát tinh như Giải Thần, Phượng Các hộ mệnh, giúp hóa giải mọi khó khăn cũ. Nhờ sự thuận lợi này mà tiền bạc sẽ đổ về từ nhiều nguồn: thưởng Tết "khủng", lợi nhuận kinh doanh đột biến và các khoản đầu tư dài hạn đến kỳ thu hoạch. Tóm lại, tuổi Dậu đang có các điều kiện thiên thời, địa lợi vô cùng tuyệt vời, chỉ cần đợi nỗ lực của họ là giấc mơ sẽ thành hiện thực.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Dậu hãy quyết đoán tất toán các dự án và thu hồi công nợ trong nửa đầu tháng Chạp.

+ Phong thủy: Mang theo phụ kiện bằng vàng hoặc mặc đồ màu trắng, vàng kim để kích hoạt lộc khí.

+ Công cụ: Sử dụng các ứng dụng quản lý tài chính để theo dõi và kiểm soát dòng tiền thật hiệu quả.

2. Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp Phù Trợ – Tiền Bạc Ào Ạt

Dưới tác động tích cực của mối quan hệ Lục Hợp (Tý - Sửu), tuổi Tý cũng sẽ là con giáp may mắn bội phần trong tháng Chạp này, khi tiền bạc sẽ tìm đến cửa của họ một cách rất tự nhiên.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải cụ thể: Sự thông minh, nhạy bén của tuổi Tý kết hợp với sự vững chãi của tháng Sửu giúp bản mệnh này biến ý tưởng thành tiền mặt rất nhanh. Quý nhân thường là cấp trên hoặc đối tác lâu năm sẽ mang đến cho bạn những hợp đồng béo bở ngay sát Tết. Khả năng ngoại giao khéo léo một cách thông minh và hóm hỉnh của tuổi Tý giúp con giáp này chỉ cần cất lời là đối phương đã ưng ý, nhận được nhiều quà biếu và các khoản "lộc lá" bất ngờ.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tích cực tham gia các buổi tiệc tất niên, giao lưu xã giao; đây là nơi bạn gặp gỡ quý nhân mang lại cơ hội làm ăn cho năm 2026.

- Phong thủy: Đặt một bát nước sạch hướng Bắc trên bàn làm việc để kích hoạt hành Thủy, giúp dòng chảy tài chính không bị tắc nghẽn.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tháng Bản Mệnh – Thu Hoạch Viên Mãn

Tháng Chạp chính là tháng Kỷ Sửu, người tuổi Sửu bước vào tháng bản mệnh với vận thế cực vượng, nên nắm bắt thời cơ này để "tiền để ra tiền", thu hoạch viên mãn.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải cụ thể: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", tuổi Sửu gặp tháng Sửu tạo ra sức mạnh nội tại cực lớn. Mọi sự kiên trì, chăm chỉ của bạn suốt năm qua sẽ được đền đáp xứng đáng bằng các khoản thưởng doanh số, tăng lương hoặc lợi nhuận kinh doanh bền vững. Đây là thời điểm bạn khẳng định vị thế và nắm giữ nguồn tài chính vững mạnh để chuẩn bị cho năm mới.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Chủ động đề xuất những kế hoạch lớn hoặc báo cáo thành quả với cấp trên để nhận về sự công nhận tương xứng.

+ Phong thủy: Sử dụng ví tiền màu vàng hoặc nâu đất và giữ ví luôn ngăn nắp để chiêu tài lộc.

*Lời khuyên chung: Để giữ vững lộc khí, cả 3 con giáp nên chú ý thanh toán các khoản nợ cũ trước Tết và dành một phần nhỏ tài lộc để làm thiện nguyện, giúp vận may hanh thông sang tận năm mới Bính Ngọ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.