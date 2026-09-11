Tháng 9 gửi ngân hàng 1 tỷ đồng, lãi tối đa bao nhiêu?

Cùng là 1 khoản tiền gửi tiết kiệm, nhưng chọn kỳ hạn và ngân hàng khác nhau, khoản tiền lãi nhận được cũng thay đổi.

Với 1 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, lựa chọn kỳ hạn và ngân hàng có lãi suất phù hợp có thể tạo ra khoản tiền lãi đáng kể. Theo khảo sát lãi suất tiết kiệm trực tuyến, mức cao nhất ở các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 18 tháng lần lượt là 7,6%/năm, 7,8%/năm và 7,5%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến của các ngân hàng vào thời điểm khảo sát (10/9)

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số tháng gửi/12.

Như vậy, nếu gửi 1 tỷ đồng và giữ tiền đủ kỳ hạn, không rút trước hạn, số tiền lãi ở những ngân hàng có lãi suất cao nhất sẽ như sau.

1. Kỳ hạn 6 tháng: Gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng, lãi cao nhất 38 triệu đồng

Ở kỳ hạn 6 tháng, ACB đang niêm yết mức lãi suất cao nhất 7,6%/năm. Đứng thứ 2 là Sacombank với 7,2%/năm, trong khi BAC A BANK đứng thứ 3 với 7,05%/năm. Phần tiền lãi tương ứng lần lượt như sau:

- ACB: 1 tỷ đồng x 7,6% x 6/12 = 38 triệu đồng.

- Sacombank: 1 tỷ đồng x 7,2% x 6/12 = 36 triệu đồng.

- BAC A BANK: 1 tỷ đồng x 7,05% x 6/12 = 35,25 triệu đồng.

2. Kỳ hạn 12 tháng: Gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng, lãi cao nhất 78 triệu đồng

Với kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu với mức lãi suất 7,8%/năm. Ở vị trí tiếp theo, Sacombank niêm yết lãi suất ở mức 7,5%. Kế đến là LPBank và Saigonbank cùng niêm yết lãi suất 7,2%/năm. Phần tiền lãi tương ứng lần lượt như sau:

- ACB: 1 tỷ đồng x 7,8% x 12/12 = 78 triệu đồng.

- Sacombank: 1 tỷ đồng x 7,5% x 12/12 = 75 triệu đồng.

- LPBank và Saigonbank: 1 tỷ đồng x 7,2% x 12/12 = 72 triệu đồng.

3. Kỳ hạn 18 tháng: Gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng, lãi cao nhất 112,5 triệu đồng

Ở kỳ hạn 18 tháng, Sacombank đang có mức lãi suất cao nhất là 7,5%/năm. Đứng thứ 2 là LPBank với 7,15%/năm. Ở vị trí thứ 3, MBV, VCBNeo và Saigonbank cùng niêm yết mức 7%/năm. Phần tiền lãi tương ứng lần lượt như sau:

- Sacombank: 1 tỷ đồng x 7,5% x 18/12 = 112,5 triệu đồng.

- LPBank: 1 tỷ đồng x 7,15% x 18/12 = 107,25 triệu đồng.

- MBV, VCBNeo, Saigonbank: 1 tỷ đồng x 7% x 18/12 = 105 triệu đồng.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 10/9/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.

3 lưu ý quan trọng khi gửi tiết kiệm ngân hàng

1. Đừng chỉ nhìn vào mức lãi suất cao nhất mà bỏ qua điều kiện để được hưởng mức lãi đó

Khi gửi tiết kiệm, lãi suất thường là yếu tố đầu tiên được nhiều người quan tâm, nhưng mức niêm yết cao nhất chưa chắc là lựa chọn phù hợp nhất. Một số ngân hàng có thể áp dụng mức lãi suất hấp dẫn cho khoản tiền gửi lớn, khách hàng thuộc một nhóm nhất định hoặc yêu cầu gửi tại một kênh cụ thể.

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Vì vậy, trước khi quyết định, người gửi nên kiểm tra kỹ số tiền tối thiểu, kỳ hạn, hình thức gửi và các điều kiện đi kèm để biết mình có thực sự được hưởng mức lãi suất được quảng cáo hay không. Đặc biệt, với khoản tiền lớn, chỉ cần chênh lệch 0,3 - 0,5 điểm %/năm cũng tạo ra khoản tiền đáng kể, nhưng không nên vì vài phần trăm lãi suất mà bỏ qua độ thuận tiện, uy tín ngân hàng hay điều kiện rút tiền khi cần.

2. Chọn kỳ hạn dựa trên thời điểm cần dùng tiền

Gửi kỳ hạn dài thường đi kèm lãi suất cao hơn, nhưng điều đó không có nghĩa cứ khóa tiền càng lâu càng có lợi. Khoản tiền dành cho những mục tiêu có thời điểm sử dụng tương đối rõ ràng nên được gửi với kỳ hạn phù hợp.

Chẳng hạn, nếu dự kiến cần tiền trong khoảng 6 tháng để thanh toán một khoản lớn, việc gửi toàn bộ số tiền vào sổ 12 tháng rồi phải rút trước hạn có thể khiến phần lãi thực nhận thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Một cách linh hoạt hơn là chia tiền thành nhiều khoản, gửi ở các kỳ hạn khác nhau hoặc áp dụng hình thức “chia nhỏ” thời điểm đáo hạn. Cách này giúp người gửi vừa có cơ hội hưởng lãi suất tốt, vừa luôn có một phần tiền lần lượt đến hạn để sử dụng hoặc tái tục.

3. Đọc kỹ quy định rút tiền trước hạn và cách xử lý khi sổ đáo hạn

Một khoản tiết kiệm chỉ thực sự phù hợp khi người gửi biết rõ mình có thể lấy tiền ra như thế nào trong trường hợp phát sinh nhu cầu bất ngờ. Trước khi mở sổ, cần kiểm tra quy định về rút trước hạn, tất toán một phần nếu ngân hàng có hỗ trợ, cũng như cách tiền gốc và lãi được xử lý khi đến ngày đáo hạn. Đây là chi tiết dễ bị bỏ qua vì nhiều người chỉ quan tâm đến con số lãi suất tại thời điểm gửi.

Trong thực tế, việc không nắm rõ quy định có thể khiến người gửi mất phần lãi kỳ vọng hoặc để tiền tự động chuyển sang một kỳ hạn mới không đúng với kế hoạch tài chính. Vì vậy, thay vì coi gửi tiết kiệm đơn giản là “đưa tiền vào ngân hàng và chờ nhận lãi”, nên xem đây là một quyết định phân bổ tiền: Xác định số tiền cần gửi kèm kỳ hạn phù hợp và phương án xử lý khi có nhu cầu phát sinh.