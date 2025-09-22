Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp được đánh giá cao bởi họ có khả năng giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm đặc biệt là trong những tình thế nguy cấp. Sở hữu nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực với nhiều tài lẻ, người tuổi Tỵ thích hợp với nhiều ngành nghề. Đây chính những ưu điểm giúp con giáp này tiếp cận nhiều cơ hội thuận lợi trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Sau tháng 6 âm được quý nhân tương trợ, tháng 7 âm ổn định, thì tháng 8 âm, tuổi Tỵ lại tiếp tục bước vào một thời kỳ hoàng kim mới của họ. Tử vi học có nói, tháng 8 âm, con giáp này sẽ liên tục đón tin vui, từ chuyện công việc đến tình cảm và sức khỏe. Những dự án được họ thực hiện trước kia bắt đầu mang lại nguồn thu ổn định, giúp tuổi Tỵ dư dả về mặt tài chính. Thậm chí, nếu biết nắm bắt cơ hội đầu tư, con giáp tuổi Tỵ còn có thể gặt hái nhiều lộc lá, trở nên giàu có, sung túc.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp tạo được thiện cảm với người đối diện nhờ lối giao tiếp nhẹ nhàng, mềm mỏng. Đôi lúc họ bị cho là kiểu người yếu đuối nhưng thực ra lại rất kiên định trong suy nghĩ, đặc biệt là với những mục tiêu mà họ đề ra. Không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, tuổi Mão luôn âm thầm nỗ lực mỗi ngày và gặt hái những thành quả ngọt ngào trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Nếu như tháng 7 âm là lúc tuổi Mão có vận đỏ rực rỡ, cuộc sống sung túc, đủ đầy thì tháng 8 âm này lại là lúc họ cần phải thận trọng. Tử vi học có nói, tháng 8 âm con giáp này cần hết sức chú ý trong công việc để tránh các rủi ro pháp lý, gây mất uy tín và dễ thất thoát tiền bạc. Ngoài ra, tuổi Mão cũng cần cẩn thận khi đi lại.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao khi vừa sở hữu trí thông minh, nhanh trí, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc phân tích vấn đề, thu vén, quản lý tài chính nên cuộc sống của họ và gia đình luôn đủ đầy, dư dả.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Tử vi học có nói, tháng 8 âm, tuổi Dậu dễ gặp hạn tiểu nhân nên cần đề phòng những người xung quanh và kín kẽ hơn trong giao tiếp, tránh sơ hở. Bên cạnh đó, trong chuyện làm ăn, con giáp này cũng hết sức tỉnh táo và thận trọng, không đầu tư rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.