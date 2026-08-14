Tháng 7 ghi nhận nhiều kỷ lục mới trên thị trường xe điện toàn cầu

Tháng 7 ghi nhận nhiều kỷ lục mới khi thị trường xe điện toàn cầu bứt phá doanh số tại Anh, Đan Mạch, Ấn Độ.

Sự bứt phá mạnh mẽ về doanh số tại hàng loạt thị trường trọng điểm từ châu Âu sang châu Á trong tháng 7/2026 cho thấy quá trình điện hóa ngành công nghiệp ô tô đang bước vào một chu kỳ tăng tốc mới. Bất chấp những lo ngại trước đó về sự chững lại của sức mua do áp lực lạm phát và lãi suất cao, xe điện không chỉ duy trì được sức hút mà còn liên tục phá vỡ các giới hạn cũ, thiết lập những cột mốc thị phần chưa từng có.

Bức tranh toàn cảnh thị trường cho thấy sự dịch chuyển không thể đảo ngược của dòng vốn đầu tư và thói quen tiêu dùng, từ đó định hình lại hoàn toàn cán cân quyền lực trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu.

Châu Âu khẳng định vị thế dẫn dắt xu hướng chuyển đổi xanh

Tại châu Âu, con số tăng trưởng doanh số không chỉ phản ánh nỗ lực của các nhà sản xuất mà còn cho thấy sự thích ứng nhanh chóng của người tiêu dùng đối với các chính sách vĩ mô. Điển hình là thị trường Anh, một trong những nền kinh tế có sức tiêu thụ ô tô lớn nhất châu lục, đã ghi nhận mức tăng trưởng đột biến trong tháng 7 vừa qua.

Cụ thể, lượng xe thuần điện bán ra tại quốc gia này đạt 43.547 chiếc, đánh dấu mức tăng vọt 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý hơn, xe điện hiện đã chiếm lĩnh tới 27,4% tổng thị phần ô tô mới được đăng ký. Sự bành trướng này không chỉ là một chiến thắng về mặt doanh số mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với lộ trình giảm phát thải của chính phủ Anh.

Một điểm trưng bày xe điện tại Anh. (Ảnh: Reuters)

Mức thị phần 27,4% cho thấy nước Anh đang vượt xa mục tiêu đặt ra trong hệ thống chỉ tiêu phương tiện không phát thải, tạo áp lực tích cực buộc các hãng xe truyền thống phải đẩy nhanh hơn nữa quá trình tái cơ cấu danh mục sản phẩm nếu không muốn bị phạt nặng hoặc đánh mất thị phần vào tay các thương hiệu mới nổi.

Sự trỗi dậy của xe điện tại Anh cho thấy giai đoạn tiếp nhận của nhóm khách hàng tiên phong đã kết thúc, nhường chỗ cho sự bùng nổ ở tệp khách hàng đại chúng. Sự trưởng thành của hạ tầng trạm sạc, sự đa dạng của các phân khúc xe điện giá rẻ, cùng với chi phí vận hành ngày càng tối ưu so với xe sử dụng động cơ đốt trong đã tạo ra một lực đẩy cộng hưởng. Những yếu tố kinh tế nền tảng này giúp người tiêu dùng Anh tự tin hơn trong việc từ bỏ xe xăng, ngay cả trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức bủa vây.

Trong khi nước Anh đang ở giai đoạn bùng nổ của chu kỳ phổ cập, thì Đan Mạch lại mang đến một lăng kính hoàn toàn khác: lăng kính của một thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa xe điện. Báo cáo thị trường tháng 7/2026 chỉ ra một con số gây choáng ngợp khi xe điện chiếm tới 97% tổng lượng ô tô mới đăng ký của nhóm khách hàng cá nhân tại Đan Mạch. Điều này đồng nghĩa với việc xe động cơ đốt trong gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi danh sách lựa chọn của người tiêu dùng mua xe phục vụ nhu cầu gia đình và cá nhân tại quốc gia Bắc Âu này.

Con số 97% không chỉ đưa Đan Mạch sánh ngang với Na Uy trong việc trở thành những hình mẫu điện hóa thành công nhất thế giới, mà còn gửi đi một thông điệp đanh thép tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại những thị trường phát triển, vòng đời thương mại của xe xăng, dầu đang khép lại nhanh hơn dự kiến của nhiều tập đoàn phân tích tài chính. Sự chuyển đổi triệt để tại Đan Mạch là minh chứng cho thấy khi các rào cản về thuế phí được gỡ bỏ và nhận thức về tiêu dùng xanh được nâng cao, thị trường hoàn toàn có khả năng tự điều tiết để loại bỏ những sản phẩm không còn phù hợp với tiêu chuẩn môi trường.

Động lực bứt phá từ thị trường mới nổi

Tại Ấn Độ, nền kinh tế đang phát triển với tầng lớp trung lưu tăng nhanh bậc nhất thế giới, đã bất ngờ vươn lên thành một điểm sáng đáng chú ý trong tháng 7/2026. Số liệu thống kê cho thấy doanh số bán xe điện tại thị trường tỷ dân này đạt 31.788 chiếc, tương đương mức tăng trưởng kỷ lục 82% so với cùng kỳ năm trước. Đối với một thị trường nổi tiếng khắt khe về giá cả và vốn bị chi phối mạnh mẽ bởi các dòng xe xăng giá rẻ, mức tăng trưởng gần gấp đôi này là một tín hiệu vĩ mô cực kỳ quan trọng.

Sự bứt phá của thị trường Ấn Độ không diễn ra một cách ngẫu nhiên. Nguyên nhân sâu xa đến từ bài toán kinh tế vi mô của từng hộ gia đình và chiến lược vĩ mô của quốc gia. Trong bối cảnh giá nhiên liệu hóa thạch liên tục neo ở mức cao do các bất ổn địa chính trị, chi phí sở hữu trọn đời của một chiếc xe điện bắt đầu cho thấy sự vượt trội rõ rệt.

Cùng với đó, các gói chính sách trợ giá mạnh tay từ chính phủ trung ương lẫn các bang tại Ấn Độ đã đóng vai trò như một đòn bẩy tài chính, giúp thu hẹp khoảng cách về giá bán ban đầu giữa xe điện và xe truyền thống. Các nhà sản xuất nội địa lẫn quốc tế đang không ngừng rót vốn vào việc nội địa hóa chuỗi cung ứng pin và lắp ráp tại Ấn Độ để tận dụng các ưu đãi thuế, từ đó kéo giảm giá thành sản phẩm và kích thích sức mua mạnh mẽ hơn.

Một điểm sạc xe điện ở Đan Mạch.

Nhìn chung, các số liệu kinh doanh ấn tượng trong tháng 7/2026 từ Anh, Đan Mạch cho đến Ấn Độ đang phác họa một quỹ đạo đi lên vững chắc của ngành công nghiệp xe điện toàn cầu. Không còn phụ thuộc cục bộ vào một vài thị trường tiên phong hay các chương trình trợ cấp ngắn hạn, sự tăng trưởng hiện nay đang được thúc đẩy bởi những nền tảng kinh tế thực chất hơn: giá thành sản xuất pin giảm, sự đa dạng của các mô hình kinh doanh trạm sạc, và đặc biệt là sự thay đổi trong cấu trúc chi phí năng lượng toàn cầu.

Quá trình điện hóa giờ đây không chỉ đơn thuần là một trào lưu bảo vệ môi trường, mà đã thực sự trở thành một cuộc đua về năng lực cạnh tranh cốt lõi. Trong thời gian tới, khi cuộc chiến giá cả giữa các nhà sản xuất xe điện diễn ra khốc liệt hơn và các rào cản về công nghệ pin thể rắn được phá vỡ, thị phần của các dòng xe không phát thải được dự báo sẽ tiếp tục bành trướng, đẩy ngành công nghiệp ô tô truyền thống vào thế buộc phải tái cấu trúc toàn diện.