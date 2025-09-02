Tháng 7 âm lịch: 3 con giáp không ngại tháng ngâu – chốt nhà đất là quyết định sáng suốt

Với họ, tài chính hanh thông, dòng tiền ổn định, thậm chí dư dả, giúp việc chốt nhà đất trong tháng ngâu trở thành quyết định sáng suốt và có lợi lâu dài.

Tuổi Thìn – Vượng tài, hợp đầu tư bất động sản

- Dòng tiền: Tuổi Thìn được dự báo có bước bứt phá trong công việc, ký hợp đồng lớn hoặc được thăng tiến, tài chính tăng mạnh.

- Cơ hội nhà đất: Đây là lúc Thìn dễ chốt đất nền hoặc căn hộ ở khu vực có tiềm năng tăng giá.

Lời khuyên: Nên chọn gói vay dài hạn, trả góp trong khả năng, đồng thời giữ ít nhất 30% thu nhập cho tiết kiệm.

Tuổi Ngọ – Kinh doanh bội thu, dễ nâng cấp nhà cửa

- Dòng tiền: Tháng 7 âm là mùa cao điểm, công việc kinh doanh và buôn bán của tuổi Ngọ bước vào giai đoạn bội thu, lợi nhuận tăng vọt.

- Cơ hội nhà đất: Đây là lúc Ngọ có thể nâng cấp từ căn hộ nhỏ lên nhà phố, hoặc mạnh dạn mua thêm đất để đầu tư.

Lời khuyên: Tránh dồn hết vốn vào một thương vụ. Hãy phân bổ 40% vào BĐS, 30% cho tiết kiệm, phần còn lại cho chi tiêu cần thiết.

Tuổi Mùi – Quý nhân chỉ đường, dễ gặp giá hời

- Dòng tiền: Tuổi Mùi nhận được sự nâng đỡ từ quý nhân, công việc ổn định, dễ có thêm thu nhập phụ hoặc hợp đồng mới.

- Cơ hội nhà đất: Thường gặp các thương vụ “giá hời” nhờ người quen giới thiệu, phù hợp để mua nhà trả góp hoặc đất nền nhỏ.

Lời khuyên: Dù có quý nhân hỗ trợ, vẫn cần kiểm tra kỹ pháp lý dự án, tránh quyết định quá vội vàng.

Bảng gợi ý phân bổ tiền bạc trong tháng 7 âm lịch

Hạng mục Tỷ lệ khuyến nghị Ý nghĩa Mua nhà đất / bất động sản 40–50% Tận dụng cơ hội giá hợp lý trong tháng ngâu Tiết kiệm & quỹ dự phòng 25–30% Giữ nền tài chính an toàn sau Tết Trả nợ & chi phí cố định 15–20% Giảm áp lực tài chính dài hạn Tiêu dùng & nâng cấp cuộc sống 10% Cân bằng, tận hưởng thành quả

Trong tháng 7 âm lịch 2025, tuổi Thìn, tuổi Ngọ và tuổi Mùi là ba con giáp không cần e ngại chuyện kiêng kỵ. Họ có tài chính hanh thông, dòng tiền ổn định và cơ hội chớp được bất động sản giá tốt. Với sự tính toán khôn ngoan, việc chốt nhà đất trong tháng ngâu sẽ trở thành quyết định sáng suốt, mở ra hành trình an cư lạc nghiệp sớm hơn dự định.

Thông tin mang tính chất tham khảo