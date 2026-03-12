Tháng 6 sẽ trình Chính phủ đề án hồi sinh sông Nhuệ - Đáy

Tại Họp báo thường kỳ tháng 3 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước cho biết, đơn vị này đã hoàn thiện dự thảo Đề án cải tạo, phục hồi các hệ thống sông Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê và Bắc Hưng Hải. Cục đang trình lãnh đạo Bộ để gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị liên quan.

Dự kiến trong tháng 5/2026, Đề án sẽ trình chính thức Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 6/2026 sẽ trình Chính phủ.

Trước đó, Luật Tài nguyên nước 2023 có quy định về việc phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.

Sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội. Ảnh: Thanh Hiếu.

Theo đó, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương tổ chức lập danh mục nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, làm căn cứ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch, chương trình, đề án phục hồi nguồn nước.

Theo ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, việc phục hồi, làm sống lại các dòng sông “chết” là chính sách rất lớn trong Luật Tài nguyên nước 2023.

Để có hành lang pháp lý cụ thể, Luật đã bổ sung nhiều quy định, chính sách liên quan đến phục hồi các dòng sông như quy định cơ chế, chính sách về tài chính cho hoạt động phục hồi nguồn nước để có cơ sở huy động, phân bổ nguồn lực phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có buổi làm việc với chính quyền các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng và Bắc Ninh để xây dựng Đề án Phát triển tổng thể hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, trong đó nhiệm vụ quan trọng là giải quyết ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chính phủ đưa nhiệm vụ này vào danh mục dự án cấp bách với tổng kinh phí dự kiến khoảng 38.500 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và chỉnh trang.