Tháng 6 này sao Thiên Mã chiếu cung Sự Nghiệp, 3 con giáp càng đi nhiều càng lắm lộc

Người xưa quan niệm Thiên Mã là ngôi sao của sự dịch chuyển, của những chuyến đi và cơ hội đến từ phương xa. Khi ngôi sao này chiếu vào cung Sự Nghiệp trong tháng 6, ba con giáp dưới đây được dự báo bước vào một giai đoạn mà mọi may mắn đều nằm ngoài vùng an toàn quen thuộc. Càng chịu khó bước ra ngoài, gặp người mới, thử việc mới, thì tài lộc và cơ duyên càng rộng mở. Ngược lại, nếu cứ ngồi yên một chỗ chờ đợi, cơ hội rất dễ trôi qua trước mắt.

Tuổi Ngọ: Quý nhân đến từ những cuộc gặp tình cờ

Thiên Mã vốn là biểu tượng gắn liền với người tuổi Ngọ, nên khi ngôi sao này phát huy sức mạnh trong tháng 6, đây gần như là khoảng thời gian con giáp này được tiếp thêm năng lượng mạnh nhất. Điều thú vị là lộc của tuổi Ngọ tháng này không đến từ chỗ ngồi quen thuộc, mà đến từ những cuộc gặp tưởng chừng ngẫu nhiên: một người bạn cũ rủ đi cà phê, một lời mời tham gia dự án nghe qua tưởng nhỏ, một chuyến công tác ngắn ngày. Chính trong những tình huống đó, quý nhân và cơ hội sẽ lộ diện.

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là đừng vội từ chối những lời mời nằm ngoài kế hoạch, bởi rất nhiều bước ngoặt tốt đẹp trong tháng này lại bắt đầu từ một cái gật đầu tưởng chừng vu vơ. Khoảng từ ngày 8 đến ngày 15, tài vận của tuổi Ngọ có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, đặc biệt với những ai làm nghề tự do, kinh doanh nhỏ hay công việc đòi hỏi đi lại nhiều. Đây là lúc nên mạnh dạn chốt những việc còn đang lưỡng lự, vì sự quyết đoán lúc này sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Thân: Đổi môi trường, đổi luôn vận khí

Người tuổi Thân vốn nhanh nhạy, thích ứng tốt và không ngại thay đổi, nên Thiên Mã chiếu mệnh tháng 6 giống như gió thuận đẩy buồm. Con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều cơ hội liên quan đến việc chuyển dịch: có thể là thay đổi vị trí công việc, nhận thêm mảng phụ trách mới, hoặc đơn giản là mở rộng phạm vi hoạt động sang một lĩnh vực chưa từng chạm tới. Điểm mấu chốt của tuổi Thân tháng này là đừng sợ cảm giác lạ lẫm ban đầu.

Những gì khiến bạn thấy hơi chông chênh lúc mới bắt đầu lại chính là mảnh đất màu mỡ nhất để gặt hái về sau. Nếu đang ấp ủ ý định chuyển việc, học thêm kỹ năng mới hay thử sức ở một thành phố khác, tháng 6 là thời điểm thiên thời ủng hộ. Giai đoạn quanh ngày 18 đến ngày 24 được xem là cửa sổ thuận lợi để tuổi Thân đưa ra những quyết định lớn, ký kết hợp tác hoặc nhận lời tham gia một tập thể mới. Về mặt tiền bạc, nguồn thu của con giáp này có xu hướng đến từ nhiều hướng cùng lúc, nên việc biết sắp xếp và giữ tiền sẽ quan trọng không kém việc kiếm tiền.

Tuổi Tý: Đi xa để thấy đường rộng

Khác với hai con giáp trên, tuổi Tý đón nhận năng lượng Thiên Mã theo cách thầm lặng hơn nhưng bền bỉ hơn. Con giáp này vốn cẩn trọng, thích tính toán kỹ trước khi hành động, nên tháng 6 là lúc vũ trụ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng đôi khi phải bước đi rồi đường mới hiện ra. Những chuyến đi, dù là đi học, đi gặp đối tác hay đi tìm hiểu thị trường, đều mang lại cho tuổi Tý góc nhìn mới mẻ giúp gỡ được những nút thắt đã tồn đọng từ lâu.

Lộc của tuổi Tý tháng này thường gắn với tri thức và thông tin: một khóa học đúng lúc, một lời tư vấn chân thành, một mối quan hệ mở ra cánh cửa mà trước đây bạn còn chưa biết tới. Vì vậy, hãy chủ động đặt câu hỏi, chủ động học hỏi và đừng ngại thừa nhận mình chưa biết. Khoảng thời gian từ ngày 25 đến cuối tháng được dự báo là lúc thành quả bắt đầu hiện hình, khi những công sức đi lại và kết nối trước đó dần chuyển hóa thành kết quả cụ thể, có thể là một hợp đồng, một khoản thu nhập thêm hoặc một lời đề nghị hấp dẫn.

Điểm chung của ba con giáp được Thiên Mã ưu ái tháng 6 nằm ở chữ "động". Vận may năm nay không nằm yên chờ ai đến nhặt, mà ẩn trong từng bước chân, từng cuộc trò chuyện, từng lần dám rời khỏi vùng quen thuộc. Tuy nhiên, dịch chuyển nhiều cũng đồng nghĩa với việc cần giữ sức khỏe và sự tỉnh táo, tránh để cuốn theo nhịp độ gấp gáp mà bỏ quên việc nghỉ ngơi. Một kế hoạch tài chính rõ ràng và một cuốn lịch biết nói "không" đúng lúc sẽ giúp lộc đến rồi ở lại, thay vì đến rồi đi.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo