Bước sang tháng 6, khi tiết trời chuyển sang giai đoạn nóng nhất của mùa hè và năng lượng dương khí lên đến đỉnh điểm, màu vàng được xem là gam màu cộng hưởng mạnh mẽ nhất với hành Thổ và hành Kim, hai yếu tố chi phối dòng tiền và sự ổn định. Không phải ai cũng hợp với màu vàng quanh năm, nhưng riêng trong giai đoạn từ đầu tháng 6 đến hết tháng, có ba con giáp đặc biệt được hưởng lợi nếu biết khéo léo đưa sắc vàng vào tủ đồ thường ngày. Đây không chỉ là chuyện thẩm mỹ, mà còn là cách điều chỉnh trường năng lượng cá nhân để đón vận may đang tới gần.

1. Tuổi Thân: Vàng nghệ, vàng cát mở đường cho hợp đồng và lời mời bất ngờ

Người tuổi Thân vốn thuộc hành Kim, mà trong ngũ hành, Thổ sinh Kim, nên màu vàng chính là gam màu nuôi dưỡng bản mệnh trực tiếp. Tháng 6 năm 2026, sao Thiên Tài chiếu tới cung Mệnh của tuổi Thân, mở ra giai đoạn dễ có những khoản thu nhập ngoài kế hoạch, có thể đến từ một dự án freelance, một lời giới thiệu công việc, hoặc đơn giản là khoản hoàn thuế, tiền thưởng đột xuất. Tuy nhiên, năng lượng tài lộc này cần một "chất xúc tác" để kích hoạt, và màu vàng chính là điều đó.

Cụ thể, người tuổi Thân nên ưu tiên các tông vàng ấm như vàng nghệ, vàng cát, vàng mù tạt thay vì vàng chanh quá rực. Một chiếc áo sơ mi vàng nghệ đi làm vào thứ Hai, một chiếc túi xách màu vàng cát mang theo trong các buổi gặp đối tác, hoặc đơn giản là một sợi dây chuyền vàng nhỏ đeo sát cổ, đều có tác dụng tốt. Đặc biệt, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6, là khoảng thời gian tuổi Thân dễ gặp được người giúp đỡ, càng nên chú ý đến trang phục có điểm nhấn vàng.

Một lời khuyên thực tế ít người để ý: tuổi Thân nên tránh mặc vàng vào ngày Dần (ngày xung với tuổi) vì khi đó năng lượng dễ bị phân tán thay vì hội tụ, có thể tra lịch vạn niên để xem trước.

2. Tuổi Mùi: Vàng kem, vàng be giúp giữ tiền và hoá giải tiểu nhân

Khác với tuổi Thân cần kích tài, tuổi Mùi trong tháng 6 lại cần giữ tài. Bản thân tuổi Mùi đã thuộc hành Thổ, nên màu vàng là màu bản mệnh, mang đến cảm giác an toàn, vững chãi và đặc biệt là khả năng "neo" lại những gì đang có. Tháng 6 năm 2026 không phải tháng tuổi Mùi kiếm được nhiều, nhưng lại là tháng tuổi Mùi dễ giữ được nhiều nếu biết cách.

Sao Quan Phù xuất hiện ở cung phụ của tuổi Mùi trong tháng này, báo hiệu khả năng có những lời ra tiếng vào trong công việc, đặc biệt từ những đồng nghiệp tưởng thân nhưng không thân. Màu vàng kem, vàng be và vàng ngà sẽ giúp tuổi Mùi tạo ra một lớp "đệm năng lượng", khiến những lời nói tiêu cực khó tác động trực tiếp đến tâm trạng và quyết định của mình.

Gợi ý thiết thực: Tuổi Mùi có thể chọn áo thun vàng kem mặc vào những ngày đi cà phê cuối tuần, dùng ví da màu vàng be để đựng tiền mặt và thẻ quan trọng, hoặc đặt một chiếc khăn vàng nhạt trên bàn làm việc. Khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 6 là giai đoạn tuổi Mùi cần "phòng thủ" nhiều nhất, hãy tăng cường sắc vàng trong tuần này. Đặc biệt, tránh chi tiêu lớn vào các ngày cuối tuần đầu tháng, hãy để dòng tiền tự ổn định trước đã.

3. Tuổi Tuất: Vàng đồng, vàng ánh kim mở rộng quan hệ và cơ hội nghề nghiệp

Tuổi Tuất trong tháng 6 năm 2026 đứng trước một ngã rẽ quan trọng về sự nghiệp. Đây không phải lúc để chờ đợi, mà là lúc cần chủ động hơn trong giao tiếp, kết nối, và thậm chí là dám đề xuất, dám xin cơ hội. Sao Văn Xương chiếu mệnh tuổi Tuất trong tháng này, có lợi cho việc học, ký kết giấy tờ, và các cuộc gặp mặt mang tính quyết định.

Màu vàng phù hợp nhất với tuổi Tuất trong giai đoạn này là các tông vàng có ánh kim, như vàng đồng, vàng champagne, vàng ánh nắng chiều. Đây là những sắc vàng vừa sang vừa nổi, giúp tuổi Tuất trở nên nổi bật một cách tự nhiên trong các cuộc họp, hội thảo, sự kiện kết nối. Một chiếc đồng hồ mặt vàng đồng, một đôi giày da có ánh vàng, hoặc thậm chí một chiếc thắt lưng bản nhỏ màu vàng champagne đều là những lựa chọn tinh tế.

Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 6, tuổi Tuất nên chủ động chấp nhận các lời mời gặp gỡ, dù ban đầu cảm thấy ngại hoặc thấy không liên quan đến công việc hiện tại. Rất có thể, một mối quan hệ tưởng tình cờ trong giai đoạn này sẽ mở ra con đường nghề nghiệp mới trong nửa cuối năm.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.