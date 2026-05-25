Tháng 6 gọi tên 3 con giáp: Khoác lên mình màu xanh lá, đón lộc về tận nhà

Trong phong thủy ngũ hành, màu xanh lá thuộc hành Mộc, mang ý nghĩa của sự sinh trưởng, khởi đầu mới và dòng chảy tài lộc bền bỉ. Bước sang tháng 6 Dương lịch, khi tiết trời chuyển dần sang mùa hè rực rỡ, có ba con giáp được cho là hợp vận với gam màu này hơn cả.

Việc khéo léo đưa màu xanh lá vào tủ đồ không chỉ giúp họ trông tươi tắn, mát mắt mà còn được xem như cách "kích hoạt" những cơ hội đang chờ phía trước. Cùng xem bạn có nằm trong danh sách may mắn này không.

1. Tuổi Dần: Mặc xanh lá để "thuần hóa" tính nóng vội, mở đường công danh

Người tuổi Dần vốn có cá tính mạnh, quyết đoán nhưng cũng dễ bốc đồng, đặc biệt trong những tháng đầu hè khi khí trời oi bức càng khiến tâm trạng dễ bất ổn. Bước vào tháng 6, sao chiếu mệnh của tuổi Dần có dấu hiệu xáo trộn nhẹ, dễ phát sinh va chạm trong công việc nếu không biết tiết chế cảm xúc. Đây chính là lúc màu xanh lá phát huy tác dụng. Theo quan niệm ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, mà bản mệnh tuổi Dần thiên về Hỏa, nên việc bổ sung Mộc tương sinh sẽ giúp năng lượng được tiếp dẫn đều đặn, tránh tình trạng "cháy" quá nhanh rồi tắt.

Cụ thể, vào những ngày đầu tháng 6, tuổi Dần có thể chọn áo sơ mi xanh rêu hoặc áo thun xanh cốm để đi làm. Ngày 6/6 và 12/6 được xem là hai mốc thuận lợi cho việc trình bày ý tưởng, gặp đối tác hay ký kết hợp đồng. Khoác lên mình một chiếc blazer xanh ô liu vào những ngày này sẽ tạo cảm giác đáng tin cậy, vững vàng. Sang giữa tháng, từ khoảng 15/6 đến 20/6, tuổi Dần nên duy trì gam xanh lá nhạt như xanh bạc hà, xanh non để giữ cho đầu óc tỉnh táo, ra quyết định sáng suốt. Cuối tháng, đặc biệt ngày 27/6, một món phụ kiện xanh lá đậm như khăn lụa, cà vạt hay vòng tay đá lục bảo sẽ là điểm nhấn giúp "khóa" lại vận may đã tích lũy trong cả tháng.

2. Tuổi Mão: Xanh lá là "ngôi nhà" của bản mệnh, mặc càng nhiều càng vượng

Trong 12 con giáp, tuổi Mão chính là đại diện rõ nhất của hành Mộc. Vì vậy, màu xanh lá với tuổi Mão không đơn thuần là một lựa chọn thời trang mà còn là "bản mệnh tương hợp", giống như cá gặp nước, cây gặp đất tốt. Tháng 6 năm nay, tuổi Mão được dự báo có nhiều biến chuyển tích cực về mặt tài chính và cảm xúc, đặc biệt là những ai đang ấp ủ kế hoạch chuyển việc, mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư nhỏ.

Điều thú vị mà ít người để ý là tuổi Mão không nhất thiết phải mặc xanh lá rực rỡ mới đón được lộc. Ngược lại, các sắc xanh trầm như xanh rêu, xanh quân đội, xanh ngọc bích lại hợp hơn với người tuổi Mão trưởng thành, mang đến cảm giác sâu sắc và đáng tin. Vào ngày 3/6 và 9/6, khi tuổi Mão có những cuộc gặp gỡ quan trọng, một bộ trang phục xanh ngọc kết hợp phụ kiện da nâu sẽ là combo "ăn điểm". Đến tuần thứ ba của tháng, từ 16/6 trở đi, tuổi Mão nên chuyển sang gam xanh tươi hơn như xanh táo, xanh cốm để kích hoạt năng lượng giao tiếp, mở rộng các mối quan hệ. Một mẹo nhỏ là đặt thêm chậu cây nhỏ màu xanh trên bàn làm việc, hiệu ứng phong thủy sẽ được nhân lên đáng kể.

3. Tuổi Hợi: Mặc xanh lá để "gỡ rối" và đón cơ hội bất ngờ

Tuổi Hợi vốn được biết đến với tính cách hiền hòa, tốt bụng nhưng đôi khi lại quá nhẹ dạ, dễ bị cuốn theo người khác. Tháng 6 mở ra cho tuổi Hợi nhiều ngã rẽ, có cả cơ hội lẫn thử thách đan xen. Màu xanh lá lúc này đóng vai trò như một "lá chắn mềm", giúp tuổi Hợi giữ vững lập trường, đồng thời thu hút những cơ duyên tài chính bất ngờ. Hành Thủy của tuổi Hợi gặp Mộc sẽ sinh ra dòng chảy thuận lợi, đặc biệt trong các giao dịch liên quan đến tiền bạc.

Những ngày đầu tháng, đặc biệt 2/6 và 8/6, tuổi Hợi nên ưu tiên áo xanh nhạt phối quần tối màu khi đi gặp khách hàng hoặc thương lượng. Sang ngày 14/6 và 21/6, khi có dấu hiệu của một cơ hội mới xuất hiện, hãy mạnh dạn chọn trang phục xanh lá nổi bật hơn, đừng ngại thu hút ánh nhìn. Cuối tháng, ngày 28/6 và 30/6, tuổi Hợi nên kết thúc tháng bằng một món đồ xanh rêu trầm để giữ lại phần lộc đã đến, tránh thất thoát.

Ngoài việc chọn trang phục, tuổi Hợi cũng nên chú ý đến chi tiết nhỏ như vỏ điện thoại, ví tiền hay sổ tay màu xanh lá. Những vật dụng tiếp xúc hằng ngày này tưởng đơn giản nhưng lại có sức ảnh hưởng âm thầm đến trường năng lượng cá nhân, đặc biệt với người tuổi Hợi vốn nhạy cảm với môi trường xung quanh.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.