Tháng 6 gọi tên: 2 con giáp được Thần Tài "bật đèn xanh", 1 con giáp dễ vướng thị phi nếu không "khóa miệng"

Từ cuối tháng 5 sang đầu tháng 6, cục diện vận khí của 12 con giáp có sự dịch chuyển khá thú vị. Có người tự nhiên thấy công việc trôi chảy, tiền vào đều tay, gặp ai cũng thuận; nhưng cũng có người càng nói nhiều càng mệt, càng cố giải thích càng rối. Dưới đây là góc nhìn về hai con giáp được dự báo có tài vận sáng trong tháng 6 và một con giáp nên "khoá miệng giữ thân" để tránh rước họa vào người.

Tuổi Thìn: Cửa tài lộc mở rộng từ đầu tháng, càng làm càng có

Bước vào tháng 6 dương lịch, người tuổi Thìn nằm trong nhóm được nhiều chuyên gia phong thuỷ đánh giá là "đắc địa" cả về sự nghiệp lẫn tiền bạc. Khác với những đợt may mắn ngắn ngủi trước đó, lần này vận khí của tuổi Thìn đến theo kiểu bền và đều, không phải trúng số một cú rồi thôi, mà là dòng tiền chảy vào từ chính công sức bỏ ra.

Ngày 1 đến ngày 5 tháng 6, tuổi Thìn dễ có tin vui liên quan đến hợp đồng, dự án cũ tưởng đã nguội bỗng được khởi động lại. Đây là giai đoạn nên chủ động liên hệ lại với những đối tác từng hợp tác, vì khả năng "đào lại mỏ vàng" rất cao. Từ ngày 6 đến ngày 15, người làm kinh doanh tự do, buôn bán online hoặc đầu tư nhỏ lẻ sẽ thấy doanh thu nhích lên đáng kể, đặc biệt là các ngành liên quan đến ăn uống, làm đẹp, đồ gia dụng. Nửa cuối tháng, từ ngày 16 trở đi, Thìn có thể đón thêm một khoản thu ngoài dự kiến: tiền thưởng, tiền hoa hồng, hoặc người thân trả lại khoản đã vay từ lâu.

Điểm cần lưu ý là tài lộc đến nhiều thì cũng dễ tiêu tốn nhiều. Người tuổi Thìn nên tách bạch rõ khoản tiết kiệm và khoản chi tiêu ngay từ đầu tháng, tránh tâm lý "đang có thì xài cho sướng". Đặc biệt, hạn chế cho vay mượn trong giai đoạn từ ngày 20 đến 28, vì khả năng đòi lại được khá thấp, dễ sinh mâu thuẫn không đáng có.

Tuổi Thân: Quý nhân lộ diện, công việc bừng sáng sau thời gian trầm lắng

Con giáp thứ hai được Thần Tài chống lưng trong tháng 6 là tuổi Thân. Nếu vài tháng đầu năm, người tuổi Thân cảm thấy mọi thứ cứ lờ đờ, làm gì cũng thiếu một nhịp, thì sang tháng 6 mọi chuyện sẽ khác hẳn. Đây là tháng quý nhân xuất hiện rõ nét, có thể là sếp cũ, đồng nghiệp lâu năm, hoặc một người tình cờ quen biết qua bạn bè giới thiệu.

Tuần đầu tiên của tháng, từ ngày 2 đến ngày 8, tuổi Thân nên chủ động tham gia các buổi gặp gỡ, hội nhóm chuyên môn, vì cơ hội nghề nghiệp mới rất dễ nảy sinh từ những cuộc trò chuyện tưởng như xã giao. Giữa tháng, khoảng ngày 10 đến 18, người tuổi Thân làm công ăn lương có khả năng được giao thêm trọng trách, kèm theo đó là khoản phụ cấp hoặc cơ hội thăng tiến rõ ràng. Cuối tháng, từ ngày 22 đến 30, tài lộc đến từ những nguồn phụ: bán đồ cũ, làm thêm ngoài giờ, hoặc một ý tưởng nhỏ bỗng được người khác trả giá mua lại.

Lời khuyên cho người tuổi Thân là đừng vì thấy thuận lợi mà ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Chọn lọc cơ hội tốt nhất để dồn sức, còn lại nên từ chối khéo. Sức khoẻ tinh thần trong tháng này cũng cần được chú ý, ngủ đủ và bớt thức khuya sẽ giúp tuổi Thân giữ được phong độ làm việc ổn định.

Tuổi Dậu: Cẩn trọng thị phi, một câu nói hớ có thể đổi cả cục diện

Trái ngược với hai con giáp trên, người tuổi Dậu cần đặc biệt cẩn trọng trong tháng 6. Vận tài lộc không quá xấu, công việc vẫn ổn định, nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chuyện giao tiếp và các mối quan hệ xung quanh. Tháng 6 với tuổi Dậu giống như đi trên dây, chỉ cần một câu nói vạ miệng hoặc một tin nhắn gửi nhầm cũng đủ kéo theo hệ luỵ kéo dài.

Từ ngày 3 đến ngày 10, tuổi Dậu dễ bị cuốn vào những cuộc tranh luận không cần thiết ở nơi làm việc hoặc trên mạng xã hội. Có thể bản thân không cố ý, nhưng người nghe lại hiểu sai ý, từ đó sinh ra hiểu lầm. Giai đoạn từ ngày 12 đến 20, các mối quan hệ tình cảm, bạn bè cũ có nguy cơ rạn nứt nếu tuổi Dậu không kiểm soát được cảm xúc, đặc biệt là thói quen nói thẳng đến mức làm tổn thương người khác mà không nhận ra. Cuối tháng, từ ngày 24 đến 30, tuổi Dậu có thể bị nhắc tên trong một câu chuyện không liên quan, dẫn đến phiền phức công việc.

Lời khuyên dành cho người tuổi Dậu trong tháng này gói gọn trong ba chữ: chậm, ít, kỹ. Chậm lại trước khi phản ứng, nói ít hơn bình thường, và kiểm tra kỹ trước khi gửi đi bất cứ thông tin gì. Hạn chế bình luận chuyện riêng của người khác, dù là người thân thiết, vì lời nói trong tháng này dễ bị "tam sao thất bản". Nếu cảm thấy không khí căng thẳng, tốt nhất nên rút lui sớm thay vì cố chứng minh mình đúng.

Tháng 6 vì thế là tháng phân hoá khá rõ giữa các con giáp. Người được trợ vận thì cứ thuận theo dòng chảy mà tiến, người gặp sao xấu về khẩu thiệt thì học cách giữ mình. Quan trọng nhất vẫn là sự chủ động: tài lộc có đến cũng cần giữ, thị phi có chực chờ cũng có thể né được nếu biết tiết chế.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.