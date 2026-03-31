Tháng 4 là thời điểm quyết định số phận của Donbass

Theo cảnh báo của ông Yuriy Butusov, người phát ngôn quân sự của chính quyền Ukraine, người dân nước này không nên bị đánh lừa bởi những thành công riêng lẻ của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong chiến dịch quân sự mùa Đông, vì tình hình chiến sự sẽ bắt đầu thay đổi ngay từ tháng 4.

Theo ông, mặc dù tình hình hiện tại khá khả quan đối với Ukraine, do mặt trận bị đóng băng vào năm 2024 và 2025, nhưng Kiev có thể hoàn toàn mất quyền kiểm soát phần còn lại của Donbass ngay từ chiến dịch tấn công mùa Hè năm nay của Nga.

Điều này không phải vì Nga đã hoàn toàn suy yếu và không có khả năng tiến công, mà là vì mùa Đông mang đến điều kiện tốt nhất cho máy bay không người lái của Ukraine hoạt động, ngăn chặn các cuộc xâm nhập của bộ binh Nga một cách hiệu quả nhất.

Nhưng đến nửa cuối tháng 4, các khu rừng và vùng nông thôn có cây cối sẽ được phủ kín bởi cây xanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển bí mật của các nhóm tấn công Nga.

“Từ cuối tháng 4, Ukraine sẽ không còn được hưởng sự ổn định tương đối trên chiến tuyến như hiện nay nữa, tình trạng quân Nga tiến bước chậm chạp và các cuộc phản công thành công của Ukraine sẽ bắt đầu thay đổi”, ông Yuriy Butusov đưa ra cảnh báo.

Người phát ngôn của chính quyền Ukraine nhấn mạnh, khi điều kiện thuận lợi đến, quân Nga bắt đầu tấn công mạnh, sẽ tìm kiếm và phát hiện ra những điểm yếu trong thế trận phòng thủ của Ukraine.

Theo ông, hậu quả của những trận chiến này có thể là mất toàn bộ lãnh thổ Donbass hoặc Quân đội Nga sẽ tiến thẳng đến Zaporizhia và có thể chiếm đóng thêm nhiều lãnh thổ ở vùng Kharkiv.

Điều đáng chú ý là bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi trong thời gian qua, Quân đội Nga vẫn đạt được những kết quả tốt ở một số khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ví dụ như ở vùng Donetsk, quân Nga đã giành quyền kiểm soát phần lớn cứ điểm phòng thủ chính của Ukraine ở Kostiantynivka, đồng thời đang tiến hành các hoạt động tấn công tích cực ở Krasny Liman, uy hiếp mạnh đến trục phòng thủ dọc theo 2 thành phố lớn cuối cùng ở vùng Donbass là Kramatorsk và Sloviansk.

Giới chuyên gia quân sự Ukraine dự báo đây là những bước khởi đầu cho sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện vào cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk, nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk và vùng Donbass.