Tháng 3/2026 tưởng đã dài lắm rồi: Ai ngờ tháng 11/2026 cũng trải ra 6 tuần và có hẳn 5 ngày thứ Hai!

Nam An |

Năm 2026 khiến dân văn phòng hoang mang với những tháng đặc biệt, trải qua 6 hàng lịch và 5 thứ Hai, cảm giác như lịch dương cứ ‘troll’ liên tục.

Với nhiều nhân viên văn phòng, ngày cuối tháng luôn là lúc được mong đợi nhất - ngày nhận lương. Thường thì nếu ngày cuối tháng rơi vào thứ Bảy hay Chủ Nhật, một số công ty sẽ trả lương vào thứ Sáu để khỏi ai phải "khóc thầm khi ví rỗng".

Nhưng tháng 3/2026 lại "troll" dân văn phòng một cách nhẹ nhàng: Ngày 31/3 rơi vào thứ Ba, khiến ai chờ lương cũng phải hít một hơi dài thượt. Nhiều người hài hước nhận xét: "Tháng 3 năm nay dài như cả một tập phim dài tập".

Nhiều người ví tháng 3/2026 như một bộ phim dài tập khi ngày cuối cùng của tháng lại là Thứ 3

Bắt đầu từ tháng 2, vốn là tháng ngắn nhất trong năm với 28 ngày, kết thúc vào thứ Bảy, 28/2/2026. Ngày tiếp theo, 1/3/2026, rơi vào Chủ Nhật, mở ra tháng 3 đầy "dài hơi". Tháng này có 31 ngày, và điểm đặc biệt là ngày cuối cùng rơi vào thứ Ba, đủ để dân văn phòng cười ra nước mắt vì lịch trình vừa dài vừa… chênh vênh.

Tháng 11/2026 cũng đặc biệt không kém

Và nếu tưởng rằng những tháng 3 đã "khó nhằn", thì tháng 11/2026 sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu vào Chủ Nhật, kết thúc vào Thứ Hai, cũng trải qua 6 hàng lịch, với hàng cuối chỉ có 2 ngày (29 và 30/11), và có 5 ngày thứ Hai - một hiện tượng khá hiếm gặp trong lịch dương. Tuần làm việc vừa dài vừa lạ, dân văn phòng vừa phải cân nhắc lịch họp, deadline, nghỉ phép sao cho hợp lý, vừa có thể cười nhẹ khi nhìn lịch.

Nhìn chung, năm 2026 quả thực là một năm "khó quên" với dân văn phòng: từ tháng ngắn nhất 2/2026, tháng dài miên man 3/2026, đến tháng 11 trải qua 6 hàng lịch với 5 thứ Hai. Những biến đổi về lịch này vừa thử thách khả năng quản lý thời gian, vừa mang lại chút thú vị nho nhỏ, nhắc nhở mọi người luôn kiểm tra kỹ lịch làm việc để không bỏ lỡ cơ hội hay deadline nào trong năm.

Bất ngờ thông tin về nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến
Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

