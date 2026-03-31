Tháng 3/2026 tưởng đã dài lắm rồi: Ai ngờ tháng 11/2026 cũng trải ra 6 tuần và có hẳn 5 ngày thứ Hai!

Với nhiều nhân viên văn phòng, ngày cuối tháng luôn là lúc được mong đợi nhất - ngày nhận lương. Thường thì nếu ngày cuối tháng rơi vào thứ Bảy hay Chủ Nhật, một số công ty sẽ trả lương vào thứ Sáu để khỏi ai phải "khóc thầm khi ví rỗng".

Nhưng tháng 3/2026 lại "troll" dân văn phòng một cách nhẹ nhàng: Ngày 31/3 rơi vào thứ Ba, khiến ai chờ lương cũng phải hít một hơi dài thượt. Nhiều người hài hước nhận xét: "Tháng 3 năm nay dài như cả một tập phim dài tập".

Bắt đầu từ tháng 2, vốn là tháng ngắn nhất trong năm với 28 ngày, kết thúc vào thứ Bảy, 28/2/2026. Ngày tiếp theo, 1/3/2026, rơi vào Chủ Nhật, mở ra tháng 3 đầy "dài hơi". Tháng này có 31 ngày, và điểm đặc biệt là ngày cuối cùng rơi vào thứ Ba, đủ để dân văn phòng cười ra nước mắt vì lịch trình vừa dài vừa… chênh vênh.

Tháng 11/2026 cũng đặc biệt không kém

Và nếu tưởng rằng những tháng 3 đã "khó nhằn", thì tháng 11/2026 sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu vào Chủ Nhật, kết thúc vào Thứ Hai, cũng trải qua 6 hàng lịch, với hàng cuối chỉ có 2 ngày (29 và 30/11), và có 5 ngày thứ Hai - một hiện tượng khá hiếm gặp trong lịch dương. Tuần làm việc vừa dài vừa lạ, dân văn phòng vừa phải cân nhắc lịch họp, deadline, nghỉ phép sao cho hợp lý, vừa có thể cười nhẹ khi nhìn lịch.

Nhìn chung, năm 2026 quả thực là một năm "khó quên" với dân văn phòng: từ tháng ngắn nhất 2/2026, tháng dài miên man 3/2026, đến tháng 11 trải qua 6 hàng lịch với 5 thứ Hai. Những biến đổi về lịch này vừa thử thách khả năng quản lý thời gian, vừa mang lại chút thú vị nho nhỏ, nhắc nhở mọi người luôn kiểm tra kỹ lịch làm việc để không bỏ lỡ cơ hội hay deadline nào trong năm.