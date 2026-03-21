Tháng 2 âm lịch mở két tài lộc: 5 con giáp hợp mua vàng, cứ diện đồ vàng là “vượng vận”

Tháng 2 âm lịch là thời điểm nhiều con giáp dễ gặp vận may nếu biết tận dụng phong thủy màu sắc. Trong tháng này, một số con giáp đặc biệt hợp với vàng - không chỉ là vàng trang sức mà còn có thể là trang phục, phụ kiện hoặc các vật phẩm màu vàng. Việc kết hợp vàng đúng cách sẽ giúp tăng cường vận khí, thuận lợi trong công việc và thu hút tài lộc. Dưới đây là những con giáp nên mua vàng trong tháng này, hoặc đơn giản là chăm diện đồ màu vàng để "vượng vận" hiệu quả.

1. Tuổi Thìn (mệnh Thổ)

Người tuổi Thìn trong tháng này được khuyên nên mua vàng hoặc đeo trang sức vàng như nhẫn, vòng tay hoặc dây chuyền. Vàng sẽ giúp cân bằng năng lượng, thu hút tài lộc và xua tan vận xui. Bên cạnh đó, trang phục màu vàng như áo khoác, váy hoặc túi xách cũng giúp người tuổi Thìn thêm nổi bật, tự tin và thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội.

2. Tuổi Tuất (mệnh Thổ)

Vàng là màu may mắn giúp người tuổi Tuất tăng cường vượng khí, giải tỏa những khó khăn. Mua vàng, nhất là nhẫn hoặc bông tai nhỏ, sẽ giúp thu hút tài lộc. Bên cạnh đó, việc diện trang phục màu vàng, từ áo sơ mi, váy cho tới phụ kiện như khăn, túi xách, đều có thể giúp người Tuất cảm thấy tự tin, rực rỡ hơn, đồng thời kích hoạt may mắn trong sự nghiệp và đời sống hàng ngày.

3. Tuổi Thân (mệnh Kim)

Người tuổi Thân vốn thuộc mệnh Kim, do đó vàng là màu bản mệnh, giúp phát triển sự nghiệp, gia tăng các mối quan hệ và tạo khí vận tốt. Việc mua vàng và đeo trang sức vàng như vòng tay, nhẫn hay dây chuyền nhỏ là rất hợp lý. Đồng thời, diện đồ màu vàng như áo, blazer, túi xách hoặc giày dép giúp Thân vừa nổi bật vừa "vượng vận", tăng may mắn trong mọi lĩnh vực.

4. Tuổi Dậu (mệnh Kim)

Dậu cũng thuộc nhóm con giáp hợp vàng. Đeo trang sức vàng hoặc sắm các vật phẩm nhỏ bằng vàng sẽ giúp người tuổi Dậu tăng sự tự tin và quyết đoán trong những quyết định quan trọng. Kết hợp trang phục màu vàng, dù là váy, áo khoác hay phụ kiện, đều sẽ giúp tổng thể outfit vừa sành điệu vừa mang ý nghĩa phong thủy, bảo vệ vận khí cho gia chủ.

5. Tuổi Ngọ (mệnh Hỏa)

Ngọ vốn là mệnh Hỏa, nhưng theo ngũ hành Hỏa sinh Thổ, vàng vẫn mang lại may mắn cho con giáp này. Mua vàng hoặc đeo trang sức vàng sẽ giúp Ngọ thu hút vận may, đặc biệt trong công việc, hợp đồng hay các mối quan hệ xã hội. Khi kết hợp trang phục và phụ kiện màu vàng, người tuổi Ngọ không chỉ trông trẻ trung, nổi bật hơn mà còn kích hoạt vượng khí, mang đến thuận lợi trong suốt tháng.

Lời khuyên chung

Khi mua vàng, nên ưu tiên những món nhỏ, tinh tế như nhẫn, vòng tay, dây chuyền để dễ mang hàng ngày, vừa đẹp vừa hợp phong thủy.

Khi diện trang phục màu vàng, không nhất thiết phải toàn bộ outfit vàng. Bạn có thể nhấn nhá bằng phụ kiện, túi xách, giày hoặc áo khoác để tăng điểm nhấn, vừa thời trang vừa hợp phong thủy.