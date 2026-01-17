Khi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ dần rơi xuống, không khí ngoài đường dường như gấp gáp hơn. Ai cũng muốn chạy đua với thời gian để hoàn thành nốt những dự định dang dở, để gom góp chút thành quả mang về một cái Tết ấm no cho gia đình. Tháng Chạp trong tâm thức người Việt không chỉ là tháng của những lễ lạt, tất niên, mà còn là tháng của sự tổng kết. Có người thở phào nhẹ nhõm vì công việc hanh thông, tiền thưởng rủng rỉnh, nhưng cũng có người nơm nớp lo âu vì những khoản chi phát sinh không tên. Tử vi tháng 12 Âm lịch năm nay cho thấy một bức tranh đối lập thú vị: Có những con giáp được sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc tự tìm đến cửa, nhưng cũng có những con giáp cần phải hết sức cẩn trọng, giữ cái đầu lạnh để tránh hao tài tốn của vào phút chót.

1. Tuổi Hợi

Vốn dĩ trời sinh người tuổi Hợi thường mang số sướng, hay gặp may mắn vào những phút chót, và tháng cuối năm này chính là lúc "phúc khí" của họ phát huy mạnh mẽ nhất. Sau một năm có thể là khá bình lặng hoặc thậm chí có chút thăng trầm, thì tháng 12 Âm lịch lại là thời điểm "lội ngược dòng" ngoạn mục. Công việc của người tuổi Hợi bỗng trở nên suôn sẻ lạ thường, những dự án tồn đọng được giải quyết êm đẹp, kéo theo đó là các khoản thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận đầu tư đổ về túi.

Không chỉ là thu nhập chính, người tuổi Hợi còn có lộc ở những khoản "trên trời rơi xuống" như được biếu tặng, trúng thưởng hay đòi được một khoản nợ khó đòi từ lâu. Với bản tính xởi lởi, hay làm việc thiện, dường như vũ trụ đang trả lại cho họ những quả ngọt xứng đáng để đón một cái Tết sung túc. Lời khuyên cho tuổi Hợi lúc này là hãy cứ hoan hỉ đón nhận, nhưng cũng nên trích một phần để làm từ thiện hoặc lì xì sớm cho người khó khăn, lộc sẽ càng thêm bền vững.

2. Tuổi Tuất

Nếu như may mắn của tuổi Hợi đến từ sự ngẫu nhiên, thì thành quả của tuổi Tuất lại đến từ sự tích lũy và nỗ lực bền bỉ suốt cả năm qua. Người tuổi Tuất nổi tiếng với sự trung thành, chăm chỉ và trách nhiệm. Tháng Chạp là lúc cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao những cống hiến thầm lặng ấy. Khả năng được tăng lương, thăng chức hoặc nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh là rất cao.

Đối với người tuổi Tuất làm kinh doanh, đây là "tháng vàng" để chốt đơn, xả hàng, doanh thu có thể tăng gấp đôi, gấp ba so với các tháng trước. Tuy nhiên, cái hay của người tuổi Tuất là họ biết đủ và biết giữ gìn. Dù tiền về nhiều, họ vẫn giữ thái độ khiêm tốn, chi tiêu có kế hoạch chứ không vung tay quá trán, nhờ vậy mà cái Tết của gia đình tuổi Tuất năm nay hứa hẹn sẽ rất ấm êm và đủ đầy.

3. Tuổi Tý

Ở chiều ngược lại, tháng Chạp lại là thời điểm thử thách sự tỉnh táo của những người tuổi Tý. Thông minh, nhanh nhạy là thế, nhưng chính sự tự tin thái quá đôi khi lại là "gót chân Asin" của họ trong tháng này. Thời điểm cuối năm, các cơ hội làm ăn, rủ rê hùn vốn hay các chương trình khuyến mãi, giảm giá xuất hiện dày đặc như ma trận. Người tuổi Tý rất dễ bị cuốn vào những lời mời chào hấp dẫn mà thiếu đi sự kiểm chứng kỹ càng, dẫn đến những quyết định đầu tư sai lầm hoặc mua sắm lãng phí những thứ không thực sự cần thiết.

Thêm vào đó, sao xấu chiếu vào cung tài lộc cảnh báo nguy cơ bị mất mát đồ đạc, ví tiền hoặc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở nơi đông người. Lời khuyên chân thành nhất cho tuổi Tý trong tháng này là "án binh bất động". Hãy giữ chặt ví tiền của mình, hạn chế cho vay mượn dù là chỗ thân tình và kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu cho việc sắm Tết. Chậm lại một chút, cẩn thận một chút sẽ giúp tuổi Tý bảo toàn được thành quả lao động của mình.

4. Tuổi Mão

Cuối cùng, một con giáp nữa cũng cần phải "nhìn trước ngó sau" trong chuyện tiền bạc tháng này là tuổi Mão. Vốn là người sống tình cảm, cả nể và yêu cái đẹp, tuổi Mão rất dễ rơi vào bẫy "hao tài" vì những lý do ngớ ngẩn. Tháng Chạp là tháng của tiệc tùng, tất niên, hội họp. Người tuổi Mão vì muốn giữ thể diện hoặc không nỡ từ chối bạn bè nên thường tham gia quá nhiều cuộc vui, dẫn đến việc "cháy túi" vì những khoản "phong bao", quà cáp, ăn uống.

Ngoài ra, tâm lý muốn trang hoàng nhà cửa thật lộng lẫy đón Tết cũng khiến họ chi tiêu mạnh tay cho nội thất, cây cảnh mà quên mất bài toán cân đối ngân sách. Nguy hiểm hơn, sự nhẹ dạ cả tin có thể khiến tuổi Mão trở thành mục tiêu của các chiêu trò lừa đảo tinh vi dịp cuối năm. Hãy nhớ rằng, tấm lòng chân thành quý hơn mâm cao cỗ đầy. Tuổi Mão cần học cách nói lời từ chối và lập một danh sách chi tiêu cụ thể, chỉ mua những gì thực sự cần thiết để tránh cảnh "đầu năm vay mượn, cuối năm trả nợ".

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)