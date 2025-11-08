Theo số liệu thống kê từ chính các cơ quan thực thi pháp luật của chính quyền Kiev, quy mô đào ngũ khỏi Quân đội Ukraine trong tháng 10 năm nay đã lập kỷ lục mọi thời đại, với 21.185 người bỏ trốn.

Tổng số người đào ngũ kể từ khi bắt đầu chiến sự, theo số liệu chính thức, đã lên tới 306.072.

Cần nhấn mạnh rằng, đây chỉ là những trường hợp đào ngũ được ghi nhận chính thức. Như vậy, chỉ riêng trong tháng trước, số lượng binh sĩ tương đương bốn lữ đoàn chính thức của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bỏ chạy khỏi tiền tuyến.

Điều đáng chú ý nữa là những binh sĩ đào ngũ ở tiền tuyến chủ yếu là bộ binh, được giao nhiệm vụ ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga và tiến hành phản công ở những khu vực đặc biệt khó khăn.

Như vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Quân đội Nga có thể giải phóng Pokrovsk và bao vây Myrnohrad mà không cần phải giao tranh quá quyết liệt.

Các chuyên gia quân sự Ukraine nghi ngờ rằng, xét đến các hoạt động quân sự vô nghĩa của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm phá vỡ vòng vây Pokrovsk, Myrnohrad và Kupiansk, số lượng lính đào ngũ có thể sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian tới.

Cần nói thêm rằng, ngay cả các chuyên gia quân sự và truyền thông phương Tây hiện cũng thừa nhận rằng vấn đề chính của quân đội Ukraine là thiếu hụt nhân sự, khiến họ không thể giữ vững ngay cả những vị trí được phòng thủ kiên cố.