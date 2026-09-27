5 con giáp này trở thành những tuổi có cơ hội kiếm tiền nổi bật nhất tháng 10, mỗi con giáp đến từ một nguồn khác nhau.

Tháng 10 Dương lịch năm nay phần lớn trùng với tháng 9 Âm lịch, tức tháng Mậu Tuất, khi chi Tuất tam hợp cùng Dần, Ngọ tạo thành Hỏa cục, lại lục hợp thêm với Mão. Không chỉ vậy, Can Mậu của tháng còn có hai vị trí quý nhân cố định, tọa tại Sửu và Mùi theo cách tính Thiên Ất Quý Nhân cổ truyền, đúng như câu "Giáp Mậu Canh, ngưu dương" vẫn được truyền lại qua nhiều đời. Gộp cả hai yếu tố này lại, năm con giáp tuổi Dần, Ngọ, Mão, Sửu và Mùi trở thành những tuổi có cơ hội kiếm tiền nổi bật nhất trong tháng 10, mỗi tuổi lại đến từ một nguồn khác nhau.

Tuổi Dần - tiền từ công việc chính

Tuổi Dần là một trong hai con giáp tam hợp trực tiếp với tháng Tuất, và nguồn tiền nổi bật nhất trong tháng 10 đến từ chính công việc đang làm. Một đợt xét tăng lương, một khoản thưởng theo quý hay đơn giản là được giao thêm việc có phụ cấp đều có xu hướng đến đúng lúc tuổi Dần đang cần một khoản thu nhập ổn định hơn.

Người tuổi Dần làm việc theo doanh số cũng dễ đạt chỉ tiêu sớm hơn dự kiến trong tháng này. Lời khuyên dành cho tuổi Dần là: Đừng ngại chủ động đề xuất với cấp trên về một khoản đãi ngộ xứng đáng, thời điểm này dễ nhận được cái gật đầu hơn bình thường.

Tuổi Ngọ - tiền từ việc làm thêm

Tuổi Ngọ là con giáp tam hợp còn lại với tháng Tuất, và nguồn tiền nổi bật nhất lại đến từ những việc làm thêm ngoài công việc chính. Một sản phẩm bán online, một buổi dạy kèm, hay một đơn hàng nhận làm ngoài giờ đều có xu hướng mang lại khoản thu đều đặn hơn trong tháng này.

Với người tuổi Ngọ đang cân nhắc bắt đầu một việc tay trái, tháng 10 là thời điểm phù hợp để thử nghiệm quy mô nhỏ trước khi mở rộng thêm. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là: Đừng ôm quá nhiều việc làm thêm cùng lúc khiến chất lượng đi xuống, chọn một việc thật sự khả thi và làm cho tới nơi tới chốn.

Tuổi Mão - tiền từ các mối quan hệ

Tuổi Mão là con giáp lục hợp với tháng Tuất, và nguồn tiền nổi bật nhất trong tháng 10 lại đến từ các mối quan hệ quen biết. Một khoản hoa hồng từ việc giới thiệu khách hàng, một hợp đồng nhỏ đến từ lời giới thiệu của người quen, hay một món quà giá trị từ đối tác cũ đều có thể xuất hiện bất ngờ trong tháng này.

Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Đừng ngại nhắc lại với người quen về công việc mình đang làm, đôi khi chỉ một câu nói đúng lúc cũng đủ mở ra một nguồn thu không ngờ tới.

Tuổi Sửu - tiền từ sự giúp đỡ của quý nhân

Tuổi Sửu là một trong hai tuổi quý nhân của Can Mậu tháng này, và nguồn tiền nổi bật nhất đến từ sự hỗ trợ trực tiếp của người khác. Một đối tác sẵn sàng ứng trước một khoản tiền, một người quen giới thiệu cho một hợp đồng giá trị, hay một khoản vay được duyệt thuận lợi hơn dự kiến đều có thể xảy ra trong tháng 10.

Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Khi nhận được sự giúp đỡ tài chính từ người khác, hãy ghi rõ ràng các điều khoản ngay từ đầu để tránh hiểu lầm về sau, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu.

Tuổi Mùi - tiền từ khoản tích lũy sinh lời

Tuổi Mùi là tuổi quý nhân còn lại của Can Mậu tháng này, và nguồn tiền nổi bật nhất đến từ những khoản đã tích lũy từ trước. Một tài sản nhỏ để dành từ lâu có thể bán được giá tốt hơn mong đợi, hoặc một khoản tiết kiệm đến kỳ đáo hạn mang lại lãi suất khá hơn dự tính.

Với người tuổi Mùi đang cân nhắc một khoản đầu tư, đây là thời điểm các con số có xu hướng nghiêng về phía có lợi nếu tìm hiểu kỹ trước khi quyết định. Lời khuyên dành cho tuổi Mùi là: Đừng vội rút hết tiền tích lũy vào một cơ hội duy nhất, hãy chia nhỏ để vừa nắm bắt được thời cơ vừa giữ được phần an toàn.

Cả năm tuổi Dần, Ngọ, Mão, Sửu và Mùi đều đang được tháng Mậu Tuất tiếp sức theo những cách khác nhau, người từ công việc chính, người từ việc làm thêm, người từ các mối quan hệ, người từ sự giúp đỡ trực tiếp, và người từ khoản tích lũy đã có sẵn. Nhưng dù tiền đến từ nguồn nào, cách quản lý sau khi nhận được mới là điều quyết định số tiền ấy ở lại được bao lâu. Ngay khi có một khoản thu bất ngờ trong tháng 10, mỗi người có thể dành ra một phần cố định để dự phòng trước khi nghĩ đến việc chi tiêu cho những nhu cầu khác. Tháng của quý nhân và tam hợp là cơ hội tốt để bắt đầu, nhưng thói quen quản lý tiền đều đặn mới là thứ giữ được thành quả lâu dài sau khi tháng 10 kết thúc.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm