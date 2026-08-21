'Thần y' học hết lớp 7, tự chế thuốc chữa bệnh để lừa đảo tiền tỷ

Chỉ học hết lớp 7, Nguyễn Văn Mạnh vẫn tự xưng chữa bệnh, tự chế thuốc bán cho bệnh nhân, cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa hàng trăm người, chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng.

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc được phát hiện tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”, ở tổ dân phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, do Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977) làm chủ.

Theo điều tra, Mạnh không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ và giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh. Người này chỉ học hết lớp 7, từng làm nhiều nghề như cai thầu xây dựng, thợ đắp hoa văn, phù điêu và buôn bán cây cảnh.

Đối tượng Mạnh tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Từ khoảng cuối tháng 6/2026, Mạnh tập trung nhận khám, chữa cho các trường hợp câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu”. Các phương pháp điều trị được Mạnh tự nghĩ ra, không có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả.

Đáng chú ý, Mạnh không thu tiền trực tiếp khi khám mà sau đó định hướng, chỉ định người bệnh và gia đình phải điều trị trong thời gian dài, sử dụng thuốc do mình bán mới có thể khỏi bệnh.

Số thuốc này cũng do Mạnh tự nghĩ ra và chế biến từ các loại thảo dược mua tại chợ, một số cửa hàng thuốc. Các sản phẩm không được đăng ký, không có giấy phép lưu hành và không có căn cứ khoa học chứng minh công dụng. Theo lời khai của Mạnh, các loại thuốc chủ yếu có tác dụng an thần. Việc nấu thuốc, bán thuốc và thu tiền do vợ Mạnh thực hiện.

Các loại thuốc do vợ chồng Mạnh tự chế bị Cơ quan Công an thu giữ.

Để thu hút người bệnh, Mạnh thống nhất với Ma Văn Tân (SN 1991, trú tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang) quay video quá trình khám, chữa bệnh rồi đăng tải lên Facebook. Tân còn trực tiếp hỗ trợ Mạnh khám, chữa bệnh và tư vấn bán thuốc cho người bệnh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Văn Mạnh và Ma Văn Tân đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bệnh và người nhà bệnh nhân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.