Thần tốc như ông Phạm Nhật Vượng: Vừa mở lò đào tạo AI đã có lộ trình nhân sự chi tiết, học xuất sắc về thẳng Vingroup lương 50 triệu/tháng

Sau tuyên bố của tỷ phú Phạm Nhật Vượng về việc triển khai chương trình đào tạo 20.000 nhân tài AI, miễn học phí và hỗ trợ 8 triệu đồng mỗi tháng, thị trường nhanh chóng chú ý bởi quy mô lớn chưa từng thấy với chính sách tài chính đặc biệt.

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi thắc mắc được đặt ra: chương trình thực chất đào tạo những gì, dành cho ai và liệu có tạo ra đội ngũ AI “làm được việc” hay không?

Không đào tạo “AI cho có”: Nhắm thẳng vào khoảng trống của thị trường

Theo Đại diện VinUni, động lực trực tiếp khiến Vingroup triển khai chương trình vào thời điểm này xuất phát từ một thực tế rõ ràng: AI phát triển rất nhanh nhưng người làm được việc thì quá ít. Không chỉ Vingroup, nhiều doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam đang gặp khó trong việc tìm kiếm nhân sự AI có thể tham gia ngay vào các dự án thực tế.

“Nếu không đầu tư đào tạo bài bản theo đúng nhu cầu từ bây giờ, Việt Nam sẽ tụt lại phía sau trong cuộc đua công nghệ” , đại diện VinUni cho biết. Vì vậy, chương trình được thiết kế không chỉ để đáp ứng nhu cầu nội bộ của Vingroup mà hướng tới việc tạo nguồn nhân lực AI cho thị trường nói chung.

12 tuần đào tạo nhưng không phải “học cấp tốc”

Chương trình Đào tạo Nhân tài AI Thực chiến – Khóa cơ bản được xây dựng theo khung năng lực SFIA, một chuẩn năng lực công nghệ đang được hơn 12.000 tổ chức tại 170 quốc gia sử dụng. Thời gian đào tạo kéo dài 12 tuần, song theo VinUni, chương trình không nhằm biến người học thành chuyên gia AI toàn diện trong thời gian ngắn.

3 tuần đầu tập trung vào nền tảng, bao gồm tư duy AI, đạo đức AI, kỹ năng làm việc với trợ lý AI, thiết kế prompt và lập trình có trợ giúp.

Phần quan trọng hơn nằm ở 9 tuần tiếp theo, khi học viên được đưa thẳng vào các dự án AI đang triển khai tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, làm việc cùng kỹ sư và quản lý dự án, thay vì chỉ dừng ở các bài tập mô phỏng.

Theo đại diện VinUni, mục tiêu của giai đoạn này là giúp học viên “va chạm thật”, hiểu cách AI được ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp và hình thành năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.

Miễn toàn bộ học phí

Việc miễn toàn bộ học phí và chi trả phụ cấp 8 triệu đồng mỗi tháng là điểm khiến chương trình thu hút sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, phía VinUni cho biết mục tiêu của chính sách này khá đơn giản: để người học yên tâm chuyển hướng sang AI, không bị áp lực tài chính trong thời gian học và làm dự án.

Chương trình không đặt ra các ràng buộc bắt buộc sau đào tạo. Học viên có quyền lựa chọn làm việc tại Vingroup hoặc tìm kiếm cơ hội tại các doanh nghiệp khác, tùy theo năng lực và định hướng cá nhân.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có cơ hội được tuyển dụng vào các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup, với mức thu nhập phụ thuộc vào năng lực thực chiến. Cụ thể, học viên có năng lực xuất sắc có thể đạt mức lương từ 30–50 triệu đồng/tháng , năng lực tốt từ 20–30 triệu đồng/tháng , và năng lực khá từ 15–20 triệu đồng/tháng . Học viên cũng được cấp chứng chỉ đào tạo do VinUni và Vingroup đồng cấp.

Ai có thể tham gia chương trình?

Đối tượng tuyển sinh của chương trình là sinh viên năm cuối hoặc người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành “gần AI” như Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính, Khoa học Dữ liệu/Kỹ thuật Dữ liệu, An toàn thông tin/An ninh mạng, Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật Hệ thống thông tin.

Với những ứng viên không tốt nghiệp đúng chuyên ngành, chương trình vẫn mở cơ hội nếu người học có nền tảng toán học, tư duy logic và kinh nghiệm thực tế liên quan đến dữ liệu, lập trình hoặc phân tích kinh doanh.

Theo kế hoạch, chương trình tuyển sinh tối đa 500 học viên cho khóa đầu tiên, nhận hồ sơ từ ngày 01/02 đến 15/02/2026.

Theo VinUni, trường vẫn giữ định hướng là đại học nghiên cứu, đào tạo tài năng tinh hoa, do đó chương trình AI thực chiến không được đưa vào hệ đào tạo thường quy mà triển khai như một sáng kiến đặc biệt có thời hạn. ﻿

Sau 2 năm triển khai, hai bên sẽ đánh giá toàn diện hiệu quả chương trình để cân nhắc các bước đi tiếp theo, phù hợp với nhu cầu phát triển nhân lực AI từng thời kỳ.﻿