HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thân Thúy Hà phản ứng khi bị yêu cầu đi kiểm tra ma túy

Tuệ Anh
|

Động thái của Thân Thúy Hà thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Mới đây, Thân Thúy Hà gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc trên trang cá nhân sau khi bị nhiều cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra ma túy giữa thời điểm showbiz Việt liên tục xuất hiện những tin đồn liên quan đến chất cấm. Phản ứng thẳng thắn của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả.

- Ảnh 1.

Thân Thúy Hà lên tiếng khi bị yêu cầu đi kiểm tra ma túy

Theo chia sẻ của Thân Thúy Hà, cô cho rằng việc nghi ngờ nghệ sĩ một cách vô căn cứ đang trở thành "phong trào" trên mạng xã hội. Nữ diễn viên viết: "Mấy đứa có phong trào hay định kiến với giới nghệ sĩ cũng được, nhưng phải nhìn người nào có dấu hiệu gì liên quan một chút để nghi ngờ".

Không né tránh, Thân Thúy Hà còn kể về cuộc sống hiện tại của mình để chứng minh bản thân chẳng có thời gian hay điều kiện cho những thú vui tiêu cực.

- Ảnh 2.

Cô hài hước chia sẻ: "Thứ nhất, chị nghèo đi làm đầu tắt mặt tối quanh năm để nuôi con ăn học, mẹ già ở quê, một dàn cháu sống chung nhà, lo ăn còn không đủ.

Thứ 2, chị mập chứ không có xanh xao ốm nhách (mắt trợn ngược do chị đóng vai ác thôi).

Thứ 3, chị già rồi, đi còn không nổi, đau nhức mỏi toàn thân, người toàn dầu nóng, Salonpas. Có mỗi niềm vui sáng uống ly cà phê sữa, ăn kiêng toàn khoai đậu luộc, mà nghĩ sao hỏi chị đi test ma túy chưa?".

- Ảnh 3.

Phản ứng của Thân Thúy Hà xuất hiện trong bối cảnh showbiz Việt những ngày gần đây liên tục xôn xao vì hàng loạt nghệ sĩ bị cư dân mạng réo tên liên quan đến nghi vấn sử dụng chất cấm.

Việc liên tiếp xuất hiện các vụ việc tiêu cực trong giới giải trí đã khiến dư luận trở nên nhạy cảm hơn với nghệ sĩ. Chỉ cần một biểu cảm lạ, một hình ảnh thiếu sức sống hay tin đồn lan truyền trên mạng cũng đủ khiến nhiều người bị đưa vào diện nghi vấn. Nhiều nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Tuấn Hưng, Quách Tuấn Du... đã chủ động công khai xét nghiệm để bảo vệ danh dự.

Nhiều ý kiến cho rằng việc suy diễn thiếu căn cứ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và tâm lý nghệ sĩ. Trường hợp của Thân Thúy Hà cho thấy không ít người nổi tiếng đang phải đối mặt với áp lực vô hình từ mạng xã hội, dù họ vẫn chăm chỉ làm nghề và giữ cuộc sống kín tiếng suốt nhiều năm.

Nam ca sĩ cưới vợ nóng bỏng, sống thoải mái nhờ cho thuê nhà 600 triệu/tháng từ Việt Nam sang Mỹ
Tags

sao Việt

Thân Thúy Hà

kiểm tra ma túy

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại