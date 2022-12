Than thở với chị dâu về khoản nợ của chồng, tôi đâu ngờ chị cho mượn luôn 2 tỷ

Chị dâu tôi chuộng lối sống tối giản , tiết kiệm. Đồ đạc trong nhà, chị ít khi mua sắm mới nhưng một khi đã mua thì sẽ chọn lựa, nghiên cứu rất kỹ và sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để mua hàng chất lượng cao.

Chị ít khi đề cập đến mức thu chi hàng tháng. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe chị than vãn chuyện tiền nong . Tôi cũng biết chuyện này do anh tôi có công việc bấp bênh, thu nhập thấp hơn so với vợ. Dù vậy, mỗi lần tôi về chơi, chị dâu đều mua món ngon chiêu đãi. Bố mẹ tôi cũng hay kể chị biếu ông bà tiền tiêu vặt, mua sắm đồ ăn thức uống bổ dưỡng. Tuy nhiên, tôi ít khi thấy chị mua sắm đồ mới cho bản thân. Ngay cả cái áo khoác chị mặc cũng đã bạc màu rồi mà chị vẫn không mua áo mới.

Tuần trước, chồng báo tin làm ăn thua lỗ và đang nợ nần đến gần 3 tỷ. Tôi suy sụp vì đó là số tiền quá lớn đối với vợ chồng tôi. Rút hết tiền tiết kiệm ở ngân hàng, bán cả vàng cưới, chúng tôi chỉ gom được hơn 1 tỷ, còn gần 2 tỷ chưa biết xoay đâu. Chẳng lẽ lại bán cả nhà để trả nợ? Lúc đó thì biết dắt díu nhau đi đâu mà ở đây?

Tôi về kể với chị dâu trong nước mắt và sự lo lắng tột độ. Bất ngờ, chị ấy bảo đang có trong tay 2 tỷ, nếu tôi cần, chị sẽ rút ngân hàng về đưa cho tôi mượn. Tôi kinh ngạc nhìn chị dâu, không nghĩ chị lại có một số tiền lớn đến thế.

Chị dâu cười bảo mức lương hàng tháng của chị vốn đã cao, chị lại tiết kiệm và biết cách đầu tư kinh doanh nên có trong tay 2 tỷ cũng là chuyện bình thường. Tôi mừng rỡ, quyết định mượn tiền của chị dâu để trang trải khoản nợ cho chồng.

Nhưng bố mẹ tôi lại bảo cần phải xem xét lại thái độ và cách ứng xử của chồng tôi rồi mới đem tiền về. Tính anh ấy lúc nào cũng nóng vội, thích gì làm đó nên nhiều lần đem rắc rối về cho vợ con rồi. Nếu anh ấy không thay đổi bản tính đó thì tốt nhất tôi không nên dang tay giúp đỡ chồng thêm lần nào nữa mà hãy để anh ấy tự xoay xở. Giờ tôi chẳng biết phải làm gì cho đúng nữa. Theo mọi người, tôi có nên đem tiền về giúp chồng không?