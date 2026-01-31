Thần Tài rút quẻ tuần giáp Tết (2/2 - 8/2): Tuổi Tý, tuổi Mão đếm tiền mỏi tay, tuổi nào nên "án binh bất động" chờ qua 23 tháng Chạp?

Chúng ta đang bước vào tuần lễ trăng tròn cuối cùng của năm Ất Tỵ - tuần Rằm tháng Chạp (từ 2/2 đến 8/2 Dương lịch). Đây là thời điểm nhạy cảm nhất của dân văn phòng lẫn giới kinh doanh: Người thì ngóng thưởng Tết, người thì lo thu hồi công nợ. Không khí ngoài đường đã bắt đầu hối hả, mùi hương trầm, mùi mứt Tết thoang thoảng đâu đó khiến lòng người càng thêm chộn rộn chuyện cơm áo gạo tiền.

Dưới góc nhìn của Kinh Dịch, sự chuyển động của các hào âm - dương trong tuần này cực kỳ mạnh mẽ, báo hiệu những cú lội ngược dòng ngoạn mục hoặc những nốt trầm cần cẩn trọng về tài chính. 12 quẻ tương ứng với 12 con giáp dưới đây không chỉ là dự báo, mà còn là lời thủ thỉ tâm tình, giúp bạn biết đường "co kéo" để có một cái Tết ấm êm nhất. Ai sẽ là người được Thần Tài gõ cửa trao túi lộc to nhất tuần này?

1. Nhóm con giáp "Tiền về ngập lối" – Quẻ Đại Hữu & Quẻ Phong Trạch Trung Phu

Tuổi Tý – Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu (Sở hữu lớn)

Tuần này, người tuổi Tý như cá gặp nước, ứng ngay vào quẻ Đại Hữu – điềm báo của sự sở hữu lớn, tài lộc dồi dào. Nếu bạn đang thấp thỏm chờ tin nhắn "ting ting" từ ngân hàng, thì khả năng cao con số nhận được sẽ vượt ngoài mong đợi. Quẻ này chỉ ra rằng, mặt trời đang chiếu rọi ở đỉnh cao, mọi nỗ lực cày cuốc cả năm qua của bạn giờ là lúc đơm hoa kết trái. Không chỉ lương thưởng, các khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái hoặc nợ khó đòi bỗng dưng cũng "tự tìm đường về". Lời khuyên cho Tý là hãy hào phóng một chút, lộc bất tận hưởng, mua biếu bố mẹ món quà sớm để phúc khí càng thêm dày.

Tuổi Thân – Quẻ Phong Trạch Trung Phu (Sự tín nhiệm)

Với tuổi Thân, tài lộc tuần này đến từ "lòng tin". Quẻ Trung Phu như một cơn gió mát lành thổi qua đầm nước, báo hiệu sự hanh thông nhờ uy tín cá nhân. Sếp thưởng to cho bạn không hẳn vì doanh số tháng này, mà vì sự tin cậy bạn đã gây dựng cả năm. Dân kinh doanh sẽ chốt được những đơn hàng sỉ lớn vào phút chót nhờ khách quen giới thiệu. Tiền bạc tuần này chảy về túi tuổi Thân rất êm đềm, không ồ ạt như thác lũ mà rả rích, bền bỉ và chắc chắn. Hãy tận dụng vận may này để lì xì sớm cho chính mình một món đồ yêu thích nhé.

Tuổi Thìn – Quẻ Địa Thiên Thái (Thái bình, hanh thông)

"Thời tới cản không kịp" chính là tuổi Thìn tuần này. Quẻ Thái tượng trưng cho sự giao hòa tuyệt vời giữa trời và đất, mọi tắc nghẽn về dòng tiền trước đó bỗng dưng được khơi thông. Có thể đầu tuần bạn còn lo lắng vì chi tiêu quá tay, nhưng đến giữa tuần, tin vui tài chính sẽ ập đến tới tấp. Đây là quẻ của sự thịnh vượng chung, nên nếu có ai rủ hùn hạp làm ăn vụ Tết ngắn hạn, bạn có thể cân nhắc tham gia. Tuy nhiên, sự thịnh vượng của quẻ Thái cần sự điềm tĩnh, nhận tiền rồi chớ vội khoe khoang kẻo "lời nói bay đi, tà khí bay vào".

2. Nhóm con giáp "Cẩn tắc vô áy náy" – Quẻ Sơn Lôi Di & Quẻ Thuần Khảm

Tuổi Dần – Quẻ Sơn Lôi Di (Nuôi dưỡng)

Tuần này tuổi Dần cầm trúng quẻ Di – hình ảnh của cái miệng đang ăn. Điều này ám chỉ tài lộc của bạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi chuyện ăn uống, tiệc tùng tất niên. Tiền vào thì có, thưởng Tết cũng khả quan, nhưng coi chừng "miệng ăn núi lở". Các cuộc nhậu nhẹt liên miên, những chầu đãi đằng bạn bè có thể ngốn sạch số tiền thưởng bạn vừa cầm chưa nóng tay. Lời khuyên của quẻ này là "họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào", hãy biết chôi chối khéo léo những cuộc vui vô bổ để bảo toàn ví tiền cho những ngày Tết chính hội.

Tuổi Ngọ – Quẻ Thuần Khảm (Hiểm trở)

Một chút nốt trầm cho người tuổi Ngọ khi bốc phải quẻ Khảm. Dòng nước chảy vào khe sâu, báo hiệu tài chính tuần này có chút bế tắc hoặc chậm trễ. Có thể lịch thưởng Tết bị dời lại, hoặc số tiền thực nhận bị trừ các khoản phạt, phí mà bạn không ngờ tới. Tâm lý tuổi Ngọ dễ sinh ra bực dọc, chán nản. Nhưng hãy nhớ, nước trong khe sâu rồi cũng sẽ chảy ra sông lớn. Đừng vì chút chậm trễ này mà vay mượn nóng vội hay đầu tư mạo hiểm kiểu "gỡ gạc". Tuần này hãy cứ an phận thủ thường, "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", lộc muộn thường là lộc bền.

Tuổi Tuất – Quẻ Thiên Sơn Độn (Ẩn dật)

Quẻ Độn khuyên tuổi Tuất nên "thu mình lại". Đây không phải thời điểm để bạn đứng ra đòi quyền lợi gay gắt hay tranh cãi về mức thưởng. Tài lộc tuần này ở mức trung bình, đủ ăn đủ tiêu nhưng không dư dả đột biến. Nếu bạn kỳ vọng quá nhiều, sự thất vọng sẽ làm hỏng tâm trạng đón Tết. Thay vì dồn sức kiếm thêm tiền vào tuần giáp Tết này, hãy tập trung dọn dẹp nhà cửa, thanh lọc tâm trí. Sự "ẩn dật" lánh đời một chút đôi khi lại giúp bạn tránh được những khoản chi tiêu bốc đồng do bị bạn bè rủ rê mua sắm hàng hiệu không cần thiết.

3. Nhóm con giáp "Biến nguy thành cơ" – Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế & Quẻ Lôi Phong Hằng

Tuổi Sửu & Tuổi Mùi – Quẻ Hỏa Thủy Vị Tế (Chưa xong, dở dang)

Nghe tên quẻ "Vị Tế" có vẻ đáng lo, nhưng thực chất đây là quẻ của sự hy vọng vào phút chót. Tuổi Sửu và Mùi có thể đang đối mặt với những dự án dở dang, tiền nợ chưa đòi được, thưởng chưa thấy đâu. Nhưng bản chất của Vị Tế là "sắp sang trang mới". Đừng nản lòng, hãy kiên trì đốc thúc, dòng tiền sẽ về ngay sát nút giao thừa. Sự dở dang này nhắc nhở bạn cần rà soát lại sổ sách chi tiêu gấp. Tuần này tài lộc không đến từ "trên trời rơi xuống" mà đến từ sự chăm chỉ "nhặt nhạnh" của bạn. Tích tiểu thành đại, đừng chê những món tiền nhỏ.

Tuổi Mão & Tuổi Dậu – Quẻ Lôi Phong Hằng (Lâu dài, bền vững)

Cặp đôi Mão - Dậu nhận được quẻ Hằng, tượng trưng cho sự ổn định lâu dài. Có thể bạn sẽ thấy chạnh lòng khi bạn bè khoe thưởng Tết "khủng", còn mình thì vẫn "đều đều như vắt chanh". Nhưng hãy nhìn sâu hơn, sự ổn định này là phúc phần lớn nhất trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Quẻ Hằng khuyên bạn nên giữ chặt những gì đang có, đừng "đứng núi này trông núi nọ". Tài lộc tuần này của bạn đến từ lương cứng và các khoản tích lũy cũ. Một khoản tiết kiệm được "đập heo" đúng lúc sẽ mang lại niềm vui bất ngờ hơn là trông chờ vào vận may đỏ đen.

Tuổi Tỵ & Tuổi Hợi – Quẻ Trạch Hỏa Cách (Cải cách, thay đổi)

Tuần mới mang đến cho Tỵ và Hợi một luồng năng lượng của sự thay đổi lớn từ quẻ Cách. Có thể bạn sẽ nhận được một quyết định bất ngờ về nhân sự, hoặc một cơ hội kiếm tiền hoàn toàn mới ngay sát Tết (như buôn bán thời vụ chẳng hạn). Tài lộc của bạn gắn liền với sự "lột xác". Đừng ngại thay đổi thói quen chi tiêu hoặc thử sức với một mặt hàng kinh doanh nhỏ dịp này. Quẻ Cách báo hiệu rằng: Nếu dám phá bỏ cái cũ, tiền bạc sẽ đổ về theo cách bạn không ngờ tới. Hãy mạnh dạn "đổi vận" ngay trong tuần Rằm tháng Chạp này nhé!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm, chúc các bạn một tuần mới "tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt" để đón Tết thật sang!)