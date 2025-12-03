Thân rất dễ gây tai họa, Tuất có điềm báo may mắn gõ cửa ngày 3/12

Tuổi Tý

Tử vi ngày 3/12/2025 cho biết, người tuổi Tý sẽ có những băn khoăn trong cuộc sống. Hết lo nghĩ chuyện công việc lại chuyển sang chuyện tình cảm, bạn lo rằng không biết mình rồi sẽ đi về đâu. Thay vì nghĩ ngợi bạn không hành động đi vì đó mới là lúc bạn biết mình sẽ nên làm gì tiếp theo.

Theo Lịch vạn niên, bạn sẽ có những tín hiệu tốt trong công việc. Vì thế nên cố gắng suy nghĩ lạc quan lên nhé bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về tương lai khi mà bạn đã rất chăm chỉ, nỗ lực ở thời điểm hiện tại.

Không nên ăn quá nhiều thịt vì đạm động vật có thể thúc đẩy sự sản sinh ra tế bào ung bướu. Lời khuyên dành cho bạn đó là thay thế một phần đạm động vật bằng đạm thực vật như các loại đậu.

Tuổi Sửu

Theo Tử vi phương Đông, hôm nay, người tuổi Sửu không phải nghĩ ngợi nhiều vì chuyện tiền bạc vì bạn biết nếu không có tiền ngay lúc này cũng sẽ có tiền khác bù vào, quan trọng là bạn đã rất chăm chỉ nên có rất nhiều khoản thu khác nhau.

Dù là mất nước ở mức độ nhẹ (chỉ thiếu 2% dịch thể bình thường) cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế dù không hoạt động nhiều mà việc ngồi lâu trước máy tính cần phải bổ sung nhiều nước.

Thực tế cho thấy, nhiều cặp vợ chồng ly dị chỉ bởi vì họ không biết đặt người bạn đời của mình lên hàng đầu để quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Vì thế, đừng cho rằng đã là vợ chồng rồi thì không phải lo nghĩ tới việc vun vén tình cảm nữa, hãy xem đó là điều quan trọng trong cuộc sống của bạn thì bạn mới biết nên làm gì.

Tuổi Dần

Tiếp nối Tử vi ngày 2/12/2025, hôm nay, cuộc sống này khó làm hài lòng tất cả mọi người. Vì thế, khi có Tỷ Kiên tác động sẽ có những kẻ xấu ló mặt ra ngoài nhưng bạn đừng vì thế mà e sợ, hãy đối xử với họ bao dung nhất có thể, họ sẽ tự nhận ra lỗi lầm của mình.

Bạn nên thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn nợ nần càng sớm càng tốt mới có thể tập trung sang các mục tiêu khác của cuộc sống. Khi nhận lương đừng quên “quỹ dự phòng” nho nhỏ dành cho những công việc đột xuất như hỏng xe và những lúc đau ốm.

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình hiển thị của máy tính bảng, điện thoại thông minh sẽ ức chế sự tiết ra của melatonin, làm rối loạn nhịp sinh lý tự nhiên của cơ thể, từ đó gây ra mệt mỏi. Vì thế trước khi đi ngủ ít nhất 30 phút hãy tránh xa các thiết bị trên.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày 3/12/2025, hôm nay người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi. Rất tốt cho việc tìm đối tác làm ăn, kí kết hợp đồng. Không những thế, vận trình tình duyên có chiều hướng cải thiện rõ rệt, những đôi đang yêu có thể bàn tính chuyện kết duyên trăm năm.

Những may mắn đến với bạn cũng đồng nghĩa là có kẻ dèm pha, nói xấu vì ảnh hưởng của Kiếp Tài. Hãy thẳng thắn nhìn vào những điểm sai sót của mình khi có ai đó nói, kẻ đối nghịch với bạn không có nghĩa là tín hiệu xấu, đó chính là cơ hội để bạn sửa sai.

Gần như mọi hoạt động đều có tác dụng hỗ trợ làm giảm mệt mỏi sau một ngày vất vả, ví dụ như ca hát, hít thở sâu, đi bộ… Khi thật sự mệt, bạn có thể nằm thẳng ra, để gối dưới chân, giữ cho hai chân cao hơn đầu, cách này có thể khiến máu lưu thông lên đầu và giữ được tỉnh táo.

Tuổi Thìn

Đừng bất ngờ vì những món tiền bất ngờ xuất hiện khi có ai đó cho bạn tiền hoặc bạn nhận được của hồi môn, thừa kế tài sản. Tuy nhiên, lao động mới thực sự là nguồn gốc của sự giàu có, khi không có những đồng tiền đó bạn vẫn làm việc chăm chỉ thì bây giờ vẫn hãy tiếp tục và đừng quên xem những món tiền đó là để đảm bảo cho cuộc sống về già của bạn.

Ngồi lâu trong văn phòng hoặc trên xe sẽ mang đến nhiều căn bệnh, dù cho thường xuyên tập thể thao cũng không thể loại bỏ được sự nguy hại đến từ việc ngồi lâu. Vì thế, đừng quên việc thường xuyên đứng dậy đi lại khi làm việc, ở nhà cũng nên vận động cơ thể.

Niềm tin là một yếu tố quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tất cả mọi thành viên đều tin tưởng lẫn nhau sẽ chia sẻ hết mọi niềm vui và nỗi buồn cho nhau. Vì thế, nhân ngày nghỉ tại sao bạn không tăng gắn kết mọi người bằng bữa ăn tối ấm cúng, quây quần bên nhau.

Tuổi Tỵ

Xem Tử vi hàng ngày cho thấy, ngày bạn có lộc ăn, lộc uống khi có người mang đồ ăn tới cho bạn, nói chung hôm nay có lộc, phúc lộc dồi dào. Ngoài ra, bạn được đánh giá là người có tính cách ôn hòa, rộng rãi với mọi người, hiền lành, tốt bụng nhưng cũng có những kẻ cho rằng bạn giả tạo. Hãy sống thật với bản thân mình và đừng vì những lời nói đó làm ảnh hưởng tới bạn.

Tiết kiệm tiền bạc rất quan trọng nhưng đừng đặt khoản trích quá cao so với thu nhập hàng tháng của bạn, số tiền trích lớn sẽ gây ảnh hưởng đến chi tiêu ngắn hạn khiến bạn luôn nhớ đến nó và có cảm giác rất bức xúc và nhanh chóng làm vỡ kế hoạch.

Thường xuyên luyện tập có thể tăng cường sức lực và sức dẻo dai của cơ thể, hỗ trợ hệ thống tim mạch vận chuyển oxy và dưỡng chất đi khắp nơi trong cơ thể. Vì thế, không khó gì khi dành ra 20 phút mỗi ngày cho việc tập luyện để đảm bảo sức khỏe cho mình.

Tuổi Ngọ

Mọi sự tại nhân vì thế hôm nay có xui xẻo gì cũng đừng than trách tại trời. Hôm nay, Thương quan mang đến những điềm gở như bạn có thể bị mất chức, cho thôi học, không trúng tuyển, không thi đỗ, làm ăn thất thoát... Thua keo này ta bày keo khác, quan trọng là không nên bỏ cuộc vì cuộc sống vẫn đang có rất nhiều điều thú vị chờ chúng ta khám phá.

Lại thêm Lục Xung khiến tinh thần bạn không ổn định, tính khí nóng nảy, tính cách cực đoan. Lúc này bạn nên nghỉ ngơi hơn là cố gắng làm việc vì vừa không hiệu quả mà lại càng làm cho tâm trí của bạn thêm phần rối ren.

Thử tiết kiệm theo kiểu thú vị như mỗi lần chi tiền cho việc gì thì lấy ngay khoảng 10.000 hay 20.000 đồng tương ứng cho mọi khoản chi lớn nhỏ để cất riêng ra. Đó là số tiền rất nhỏ và hầu như không gây ảnh hưởng đáng kể, nhưng sau 1 năm sau bạn đã có ít nhất 3.650.000 đồng để có thể làm gì đó mình thích mà không phải lo nghĩ.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 3/12/2025 cho hay, người tuổi Mùi được đánh giá cao nhờ tính cách thật thà nhưng nếu bạn không sáng tạo hay thoát ra khỏi vòng an toàn thì thời gian tới sẽ bị cho rằng không có tài năng. Vì thế, đừng quên phát huy thêm những năng lực mới để có cơ hội khám phá bản thân.

Trong chuyện tình cảm, đừng níu kéo khi đối phương không cần ta nữa nếu không cuộc đời sẽ là bi kịch. Càng yếu đuối, đối phương càng coi thường bạn, và sẽ càng mắc sai lầm, thậm chí còn làm tổn thương bạn nhiều hơn.

Chúng ta biết 70% cơ thể là nước và khi nhu cầu nước không được đáp ứng, bất kể ngày hay đêm, bên cạnh chức năng cân bằng điện giải trong cơ thể, nước còn hỗ trợ các cơ quan khác hoàn thành nhiệm vụ của mình. Do đó, bạn luôn cần đảm bảo cơ thể không bị mất nước, đặc biệt là về đêm.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân rất dễ gây tai họa, hoặc bị thương tật, vì thế khi di chuyển, đi lại phải thật cẩn thận. Khi ra đường nhớ tuân thủ luật giao thông kẻo dễ bị bắt và phạt vì sai phạm.

Khi cảm thấy tình cảm có điều gì khác thường thì một trong hai người phải chủ động, thẳng thắn trò chuyện để hiểu được suy nghĩ, tình cảm của đối phương. Đừng ngại chia sẻ cho người ấy hiểu những áp lực trong công việc, những khó khăn, nỗi khổ, nỗi lo lắng của bản thân.

Trước khi trở nên khôn ngoan hơn trong việc giữ gìn tiền bạc thì tốt hơn hết là không mượn tiền, nếu không phải là tình huống bất khả kháng, đừng vay mượn, đặc biệt là vay ngân hàng. Vay mượn đồng nghĩa với nợ nần, và cũng đồng nghĩa luôn với việc bạn sẽ chẳng thể tiết kiệm cho mình cho đến khi nào trả nợ xong.

Tuổi Dậu

Hôm nay điềm báo có những điều không hay sắp xảy ra với người tuổi Dậu. Ngày thứ 4 bạn ra đường nhiều nên khi đi lại bạn nhớ cẩn thận, nhìn đường trước sau mới qua đường, tránh trường hợp bị tai nạn bất ngờ.

Bù lại những gì liên quan đến công danh, sự nghiệp lại khá thuận lợi nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối. Khi đang được lên cao trên con đường danh vọng đừng vội làm hỏng mọi việc bằng sự kiêu căng và đa nghi của mình. Hãy cứ bao dung và luôn trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ người khác bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nếu vì áp lực công việc, mệt mỏi trong việc chăm lo cho con cái nên thường xuyên không coi trọng việc quan hệ vợ chồng. Đó là việc rất quan trọng, khiến tinh thần hai người không còn thoải mái và tình cảm vợ chồng nhạt dần. Đã đến lúc bạn phải chấn chỉnh lại bản thân rồi đó.

Tuổi Tuất

Thiên Tài xuất hiện điềm báo may mắn đang gõ cửa nhà người tuổi Tuất. Những tin vui về tiền bạc mang lại cho bạn tinh thần lạc quan, phấn khởi và hào hứng hơn bao giờ hết. Nếu có thể, hãy phân phát chút lộc cho mọi người để nhân đôi niềm vui cho chính bản thân bạn.

Nhiều lúc bạn sợ mất đối phương nên cố gắng giấu đi nỗi bất an, mặt khác sống thẳng thắn quá cũng không tốt. Bạn có thể chia sẻ một số việc cần thiết và có quyền giữ bí mật của riêng mình, nhưng không được thái quá, không được ảnh hưởng đến cuộc sống tình cảm của hai người.

Khi thức khuya bạn đều có thói quen ăn uống không điều độ hay chọn thức ăn nhanh để "đối phó" với cơn đói trong đêm, hoặc như vì quá mệt, đói mà hi sinh bữa ăn để ngủ bù.Lời khuyên của các chuyên gia là nếu phải làm đêm nên dùng bữa tối trước 8h tối. Sau đó nếu đói có thể dùng bữa ăn nhẹ nhiều chất xơ và protein như một chút trái cây, tránh tuyệt đối món nhiều đường, giàu chất béo.

Tuổi Hợi

Hôm nay bạn thể hiện năng khiếu và khả năng của mình. Nhưng đôi khi vì muốn tập trung để sáng tác hay để tâm hồn được bay bổng mà bạn trở nên cô độc, lười biếng, lãnh đạm,… điều này không hề tốt cho mối quan hệ xung quanh bạn.

Với những thứ chỉ dùng cho những dịp đặc biệt bạn nên mượn hơn là mua. Ví dụ tài liệu, sách, túi du lịch, trang phục và phụ kiện cho dịp đặc biệt cũng chỉ dùng 1 -2 lần nên mua sắm thực sự là điều không cần thiết.

Khi đã kết hôn rồi, đừng quên mộng mơ cũng là gia vị tốt, ví dụ như chúng ta cũng có thể tâm sự với nhau về những ước mơ của mình và tôn trọng, ủng hộ ước mơ của đối phương. Hãy biết cách dùng tình cảm của mình để truyền tình cảm cho đối phương và tạo nên một không khí gia đình ấm áp.

