HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Thần đồng opera" Dương Đức Hải gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể

Như Mây |

Song song với thành tích nghệ thuật, "thần đồng opera" Dương Đức Hải còn có thành tích học tập đáng nể.

Âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam đang từng bước trẻ hóa nổi bật trong số đó là cậu bé Dương Đức Hải được biết đến như một "thần đồng opera" với nhiều dấu ấn đáng chú ý trong năm 2025.

"Thần đồng opera" Dương Đức Hải gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể - Ảnh 1.

Dương Đức Hải tự tin khi xuất hiện trên sân khấu.

Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa vẫn đang làm quen với âm nhạc ở những bước khởi đầu, Dương Đức Hải đã sớm lựa chọn theo đuổi opera, một dòng nhạc kén người nghe, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc cao và khả năng cảm thụ tinh tế. Chính lựa chọn khác biệt này đã giúp Dương Đức Hải nhanh chóng tạo được dấu ấn trong giới chuyên môn đồng thời thu hút sự quan tâm từ công chúng yêu nhạc.

Bước ngoặt trong hành trình của Dương Đức Hải đến từ cuộc thi Crescendo International Music Festival and Competition 2025 - nơi em xuất sắc giành giải Nhất ở hạng mục thanh nhạc dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham gia ở bảng chuyên nghiệp.

"Thần đồng opera" Dương Đức Hải gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể - Ảnh 2.

Dương Đức Hải cân bằng giữa nghệ thuật và học tập.

Tiếp nối thành công đó, Dương Đức Hải tiếp tục ghi dấu ấn khi giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP tổ chức tại Thượng Hải. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực cá nhân mà còn góp phần đưa hình ảnh nghệ sĩ trẻ Việt Nam đến gần hơn với sân khấu quốc tế.

Dương Đức Hải còn gây ấn tượng khi trở thành nghệ sĩ nhí duy nhất biểu diễn trong chương trình có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Johns Creek Symphony Orchestra (Mỹ). Trên sân khấu lớn, em tự tin thể hiện ca khúc "Mamma", một tác phẩm kinh điển và nhận được sự cổ vũ từ khán giả.

Điểm đáng chú ý ở Dương Đức Hải chính là hành trình tiếp cận âm nhạc. Em không xuất thân từ gia đình nghệ thuật và chưa trải qua đào tạo chính quy tại các nhạc viện. Giọng ca nhí này chủ yếu tự học qua các tài liệu và video về opera. Chính niềm đam mê cùng khả năng cảm thụ âm nhạc đã giúp em từng bước hoàn thiện kỹ thuật và phong cách biểu diễn.

"Thần đồng opera" Dương Đức Hải gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể - Ảnh 3.
"Thần đồng opera" Dương Đức Hải gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể - Ảnh 4.

Thành tích học tập mới đây của Dương Đức Hải.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Dương Đức Hải còn có thành tích học tập đáng nể. Theo danh sách thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMEC), Khoa học quốc tế (ISCO) và Tiếng Anh quốc tế (JEO-SEO) năm học 2025-2026, Dương Đức Hải đã đạt Giải Vàng (Gold) ở cả hai lĩnh vực Toán học và Tiếng Anh. Cụ thể, ở hạng mục IMEC, Dương Đức Hải đạt điểm tuyệt đối 100/100, trong khi ở phần thi tiếng Anh JEO-SEO em đạt 90 điểm và tiếp tục giành giải cao nhất.

Với nền tảng hiện tại cùng sự rèn luyện nghiêm túc, giọng ca 14 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển và trở thành một đại diện tiêu biểu của âm nhạc hàn lâm Việt Nam trong tương lai.

Tags

sao Việt

Học tập

Dương Đức Hải

Thần đồng opera

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại