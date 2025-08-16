Thần đồng cờ vua 10 tuổi trở thành nữ kỳ thủ trẻ nhất đánh bại đại kiện tướng

Bodhana Sivanandan

Bodhana Sivanandan, đến từ tây bắc London, đã đánh bại đại kiện tướng 60 tuổi Pete Wells trong vòng chung kết Giải vô địch cờ vua Anh năm 2025 tại Liverpool vào ngày 10/8.

Ở độ tuổi 10 tuổi, 5 tháng và 3 ngày, Sivanandan đã phá vỡ kỷ lục do kỳ thủ người Mỹ Carissa Yip lập nên khi cô đánh bại một đại kiện tướng vào năm 2019, ở độ tuổi 10 tuổi, 11 tháng và 20 ngày, theo Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE).

Sivanandan hiện đã đạt được danh hiệu kiện tướng quốc tế dành cho phụ nữ, thấp hơn một bậc so với danh hiệu đại kiện tướng dành riêng cho phụ nữ; danh hiệu cao nhất trong cờ vua là đại kiện tướng, thuộc về những người như nhà vô địch cờ vua thế giới hiện tại Gukesh Dommaraju và kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen.

Cha cô chia sẻ với BBC vào năm 2024 rằng, "không ai" trong gia đình họ từng chơi cờ vua giỏi trước đây.

Sivanandan cho biết, bé bắt đầu chơi môn thể thao này trong thời kỳ đại dịch Covid khi cô mới 5 tuổi, sau khi một người bạn của bố tặng họ một số đồ chơi và sách.

“Trong một trong những chiếc túi, tôi nhìn thấy một bàn cờ vua và tôi thấy hứng thú với các quân cờ. Tôi muốn dùng những mảnh ghép đó làm đồ chơi. Nhưng bố tôi bảo tôi có thể chơi, và thế là tôi bắt đầu từ đó”, bé nói với BBC.