"Thần đồng âm nhạc" Xuân Nghi được cầu hôn ở tuổi 32

Từng được biết đến là “thần đồng âm nhạc” của làng giải trí Việt, nữ ca sĩ nay đã bước sang tuổi 32 và chuẩn bị cho một cột mốc mới trong đời sống tình cảm sau nhiều năm kín tiếng.

Trên trang cá nhân, Xuân Nghi đăng tải loạt ảnh được bạn trai cầu hôn trong không gian lãng mạn, kèm lời bày tỏ tình cảm khiến cộng đồng mạng gửi lời chúc phúc.

Được biết, bạn trai Xuân Nghi là người Việt sống và làm việc tại Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và sản xuất âm nhạc. Cả hai quen nhau trong thời gian nữ ca sĩ học tập, làm việc tại Mỹ và gắn bó kín đáo nhiều năm trước khi quyết định công khai.

Xuân Nghi hạnh phúc chia sẻ được bạn trai cầu hôn

Người yêu Xuân Nghi không phải người trong showbiz Việt nhưng có nền tảng nghệ thuật và thường hỗ trợ cô trong các dự án cá nhân. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc và cách sống với người yêu, đồng thời trân trọng sự thấu hiểu của anh trong những giai đoạn cô chuyển hướng sự nghiệp.

Xuân Nghi sinh năm 1994, nổi tiếng từ nhỏ với loạt ca khúc thiếu nhi như Con cò bé bé , Mẹ ơi có biết , từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc khi mới 5-7 tuổi. Cô được gọi là "thần đồng âm nhạc" nhờ giọng hát trong trẻo và phong thái biểu diễn tự tin. Sau đó, Xuân Nghi sang Mỹ du học, theo học ngành sản xuất âm nhạc tại University of Southern California.

Xuân Nghi thời bé được mệnh danh là "Thần đồng âm nhạc"

Nữ ca sĩ khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng"

Năm 2024, Xuân Nghi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng với hình ảnh trưởng thành, cá tính sau nhiều năm hoạt động chủ yếu tại Mỹ. Cô gây chú ý nhờ tư duy âm nhạc hiện đại, khả năng sáng tác và tinh thần làm việc chuyên nghiệp trong các vòng công diễn. Dù không phải gương mặt gây sốt, Xuân Nghi vẫn để lại dấu ấn bởi màu sắc riêng và sự nỗ lực làm mới bản thân khi trở lại thị trường Việt Nam.



