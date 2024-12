Elon Musk, tỷ phú, giám đốc điều hành của SpaceX, Tesla và các công ty công nghệ đột phá khác, bằng cách nào đó vẫn dành thời gian để đọc rất nhiều sách khi không bận phóng tên lửa vào không gian. Từ các tác phẩm khoa học viễn tưởng kinh điển đến các nghiên cứu phức tạp về trí tuệ nhân tạo, Musk đều thừa nhận rằng sách đã giúp ông đạt được thành công.

Khi được hỏi rằng đã trở nên giàu có và nổi tiếng bằng cách nào, Elon Musk khẳng định: "Tôi đọc sách". Và ông đã chứng minh điều đó, bởi vì những cuốn sách mà Musk giới thiệu không chỉ là tiêu đề; chúng là những con đường đã định hình nên những nỗ lực mang tính đột phá của ông. Danh mục sách phong phú được Elon Musk giới thiệu không chỉ cho thấy sở thích đa dạng của ông mà còn cho thấy chiều sâu kiến thức.

Cho dù là suy ngẫm về số phận của nhân loại hay phân tích sự phức tạp của AI, danh sách sách đọc của Musk đóng vai trò như một cửa sổ nhìn vào vũ trụ trí tuệ của ông. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đủ khả năng để đắm mình vào sách mỗi ngày. Theo một nghiên cứu của Cục Thống kê Lao động, hầu hết người Mỹ chỉ dành 17 phút mỗi ngày cho việc đọc sách. Với tốc độ đó, bạn có thể mất hơn một tháng để đọc một trong những cuốn sách được Musk đề xuất.

1. Human Compatible của Stuart Russell Human

Human Compatible giải thích lý do tại sao việc tạo ra trí tuệ nhân tạo có thể là hành động cuối cùng của nhân loại, một chủ đề mà Musk đã rất thẳng thắn nêu quan điểm. Cuốn sách kêu gọi sự chú ý đến thảm họa tiềm tàng mà xã hội đang hướng tới và thảo luận về những gì cần phải làm để tránh nó.

2. Zero to One của Peter Thiel và Blake Masters

Để ca ngợi cuốn sách này, Elon Musk đã viết trên trang cá nhân của mình rằng: "Peter Thiel đã xây dựng nhiều công ty đột phá và (cuốn sách này) cho thấy cách mà ông ta thực hiện". Zero to One khám phá cách các công ty có thể dự đoán tương lai tốt hơn và hành động để đảm bảo rằng công ty khởi nghiệp của họ thành công. Những nội dung trong cuốn sách rất sống động và sát với thực tế, bởi nó được viết bằng chính kinh nghiệm của tác giả.

3. Merchants of Doubt của Naomi Oreskes & Erik M. Conway

Cuốn sách này đề cập tới một số cuộc tranh luận khoa học hàng đầu thế giới về môi trường, hút thuốc và vũ khí hạt nhân. Tác giả đưa ra quan điểm và mô tả cách một số ít nhà khoa học danh tiếng đã bóp méo nghiêm trọng những vấn đề này thông qua các phương tiện truyền thông chính thống, thường là để hỗ trợ lợi ích của các công ty và ngành công nghiệp.

4. Life 3.0 của Max Tegmark

Nếu bạn cảm thấy có một chủ đề chung giữa các cuốn sách trong danh sách này, thì Musk thực sự muốn khám phá tương lai của trí tuệ nhân tạo. Trong tác phẩm này, giáo sư Max Tegmark của MIT viết về việc duy trì trí tuệ nhân tạo có lợi cho cuộc sống con người và đảm bảo tiến bộ công nghệ vẫn phù hợp với các mục tiêu của nhân loại trong tương lai. Đây là một trong số ít những cuốn sách mà Elon Musk giới thiệu có đề cập đến khả năng AI được sử dụng như một lực lượng vì mục đích tốt đẹp trên thế giới thay vì mục đích xấu xa.

5. The Big Picture của Sean M. Carroll

Elon Musk quan tâm đến tương lai, nguồn gốc của loài người và mong muốn biến cuộc sống thành đa hành tinh. The Big Picture là một cái nhìn đầy tham vọng về thế giới như chúng ta biết và cách chúng ta có thể sử dụng tư duy khoa học để hiểu được hầu hết về thế giới. Đây là một sự bàn luận sâu sắc về nguồn gốc của sự sống, ý thức và chính vũ trụ. Cuốn sách này cung cấp cho độc giả cách suy luận để xem xét những câu hỏi thách thức nhất mà triết học, vật lý và sinh học đưa ra.

6. Lying của Sam Harris

Lying giải thích lý do tại sao hành động nói dối lại nguy hiểm đến vậy. Và điều đó có nghĩa là tất cả những lời nói dối, từ những lời nói dối nhỏ nhặt mà mọi người nói hàng ngày đến những lời nói dối lớn đôi khi được nói ra trên nghị trường. Nhìn chung, nói sự thật luôn là điều tốt hơn cả.

7. Superintelligence của Nick Bostrom

Elon Musk đã nhiều lần cảnh báo về những nguy cơ của trí tuệ nhân tạo khi không được kiểm soát. Trên trang cá nhân của mình, ngay từ năm 2014, Elon Musk đã nêu quan điểm: "Chúng ta cần phải cực kỳ cẩn thận với AI" và "có khả năng nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân". Để tìm hiểu lý do tại sao những rủi ro này lại đáng sợ đến vậy, Musk nói: "Hãy đọc Superintelligence". Cuốn sách này đưa ra một cuộc điều tra táo bạo về điều gì sẽ xảy ra nếu trí thông minh nhân tạo vượt qua trí thông minh của con người.

8. The Wealth of Nations của Adam Smith

Đây là một trong số những tác phẩm có ảnh hưởng sâu sắc trong lĩnh vực kinh tế thế giới, nó nghiên cứu và phân tích chính xác cách các quốc gia trở nên giàu có. Đồng thời, Adam Smith cũng là tác giả mà Elon Musk rất hâm mộ. Trong đó, quan điểm của Adam mà Musk vô cùng hưởng ứng chính là: nếu các cá nhân được tự do theo đuổi lợi ích trong một thị trường tự do, không bị kìm kẹp bởi chính trị, thì các quốc gia sẽ trở nên thịnh vượng hơn.

9. Radical Candor của Kim Scott Radical Candor

Một trong những điều làm nên thành công của Elon Musk chính là khuyến khích các ý kiến phản hồi, dù là tích cực hay tiêu cực. Ông đã từng trả lời báo giới: "Điều rất quan trọng là phải có một vòng phản hồi, nơi bạn liên tục suy nghĩ về những gì mình đã làm và cách bạn có thể làm tốt hơn". Theo đó, Radical Candor của Kim Scott đóng vai trò là một giáo trình có giá trị cho các nhà lãnh đạo muốn xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhân viên của mình. Phương pháp quản lý sâu sắc này tiết lộ bí mật để tạo ra một môi trường làm việc nơi những ý tưởng tuyệt vời được phát triển, các cá nhân phát huy hết tiềm năng của mình và nhân viên tự hào khi đi theo sự dẫn dắt của sếp.