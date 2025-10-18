"Thần đèn" di chuyển thành công ngôi nhà xây nhầm: Bất ngờ chi phí

Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà trên đất hàng xóm xảy ra tại tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM gây xôn xao dư luận thời gian qua, mới đây ngôi nhà bị xây nhầm đã được "thần đèn" di dời về đúng vị trí, trả lại mặt bằng cho chủ đất. Thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi việc di dời diễn ra khá nhanh.
Chia sẻ trên báo Dân trí, một thành viên trong đội "thần đèn" cho biết, phía công ty ký hợp đòng thời gian di dời là 45 ngày, nhưng thời gian di dời xong sớm hơn dự kiến là do quá trình thực hiện không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Cũng theo người này, căn nhà sát bên không bị ảnh hưởng trong quá trình di dời, do trước khi thực hiện, công ty đã khảo sát kỹ lượng, "thần đèn" cũng đã tách rời 2 căn khi di dời. Trong quá trình di dời, công đoạn thực hiện lâu nhất là tạo móng và đặt con lăn. Còn việc di dời căn nhà từ lô đất xây nhầm về đúng vị trí chỉ mất một ngày.
Về chi phí dì dời ngôi nhà nói trên là 190 triệu đồng, không phát sinh thêm chi phí khác. Tuy nhiên, chủ nhà sẽ phải chi thêm khoảng 100 triệu đồng để gia cố lại ngôi nhà.
Chia sẻ trên VTC News, chị Võ Thu Thảo - chủ sở hữu hợp pháp thửa đất bị xây nhầm cho biết, vợ chồng chị đang chờ chính quyền địa phương đến ghi nhận và lập biên bản làm việc giữa các bên.
Người phụ nữ bày tỏ rất mừng vì chủ nhà giữ đúng lời hứa trong buổi làm việc ở UBND phường Chánh Hiệp là di dời ngôi nhà trong vòng 45 ngày. Vợ chồng chị Thảo đang tính toán thời gian phù hợp để xây nhà.
Tháng 6/2025, khi thuê 1 đơn vị thi công đến thửa đất mình đã mua từ đầu năm 2024 tại phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương cũ (nay là phường Chánh Hiệp, TP.HCM) để khảo sát, đo đạc chuẩn bị xây nhà thì chị Thảo tá hỏa vì không thấy đất của mình đâu mà chỉ thấy có một ngôi nhà đã xây kiên cố.
Mảnh đất của chị Thảo có diện tích 71,4m2, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi chị Thảo liên hệ với chủ căn nhà để giải quyết sự việc thì có bà Nguyễn Thị H. (SN 1970) đứng ra trao đổi. Ban đầu, bà H. phủ nhận xây nhầm nhà nhưng sau nhiều lần nói chuyện qua lại, người này đã thừa nhận.
Để giải quyết sự việc, chị Thảo đưa ra phương án như: đề nghị hoán đổi đất và sẽ bù lại tiền chênh lệch (do diện tích đất của bà H. lớn hơn và là lô góc). Hoặc, một phương án khác là chị Thảo bán lại lô đất đã bị xây nhầm cho bà H. theo giá trị trường. Tuy nhiên, phía bà H. không đồng ý với những phương án trên và xin 3 tuần để di dời căn nhà về đúng mảnh đất của mình.
Mặc dù vậy, sau nhiều tháng, căn nhà vẫn không có dấu hiệu di dời hay tháo dỡ mặc chị Thảo hối thúc liên tục với tinh thần thiện chí giải quyết. Không muốn kéo dài thời gian, chị Thảo đã gửi đơn đề nghị đến UBND phường Chánh Hiệp để giải quyết theo quy định của pháp luật. Lúc này anh N.M.T. (SN 1995, ở phường Chánh Hiệp) mới ra mặt làm việc với chị Thảo và chính quyền địa phương. Anh T. cho biết ngôi nhà của mình do em gái đứng tên hộ, còn bà H. là mẹ vợ của anh.
Ngày 24/9, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thuộc UBND phường Chánh Hiệp đã có buổi làm việc với đại diện 2 gia đình liên quan. Trong buổi làm việc, anh T. đã nhận sai và đưa ra phương án là sẽ thuê thần đèn di dời ngôi nhà của mình về đúng vị trí, trả lại mặt bằng cho chị Thảo.