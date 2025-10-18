"Thần đèn" di chuyển thành công ngôi nhà xây nhầm: Bất ngờ chi phí

Liên quan đến vụ việc xây nhầm nhà trên đất hàng xóm xảy ra tại tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM gây xôn xao dư luận thời gian qua, mới đây ngôi nhà bị xây nhầm đã được "thần đèn" di dời về đúng vị trí, trả lại mặt bằng cho chủ đất. Thông tin khiến nhiều người bất ngờ bởi việc di dời diễn ra khá nhanh.

Chia sẻ trên báo Dân trí, một thành viên trong đội "thần đèn" cho biết, phía công ty ký hợp đòng thời gian di dời là 45 ngày, nhưng thời gian di dời xong sớm hơn dự kiến là do quá trình thực hiện không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Ngôi nhà bị xây nhầm đã được di dời về đúng vị trí. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM).

Phần đất của gia đình chị Thảo được trả lại sau khi ngôi nhà xây nhầm dịch chuyển đi. (VTC News)

Cũng theo người này, căn nhà sát bên không bị ảnh hưởng trong quá trình di dời, do trước khi thực hiện, công ty đã khảo sát kỹ lượng, "thần đèn" cũng đã tách rời 2 căn khi di dời. Trong quá trình di dời, công đoạn thực hiện lâu nhất là tạo móng và đặt con lăn. Còn việc di dời căn nhà từ lô đất xây nhầm về đúng vị trí chỉ mất một ngày.

Về chi phí dì dời ngôi nhà nói trên là 190 triệu đồng, không phát sinh thêm chi phí khác. Tuy nhiên, chủ nhà sẽ phải chi thêm khoảng 100 triệu đồng để gia cố lại ngôi nhà.

Chia sẻ trên VTC News, chị Võ Thu Thảo - chủ sở hữu hợp pháp thửa đất bị xây nhầm cho biết, vợ chồng chị đang chờ chính quyền địa phương đến ghi nhận và lập biên bản làm việc giữa các bên.

Việc di dời ngôi nhà không gặp phát sinh nào nên diễn ra nhanh hơn dự kiến. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM).

Chi phí di dời ngôi nhà là 190 triệu đồng. (Ảnh: Tiền Phong)

Chủ nhà sẽ phải chi thêm khoảng 100 triệu đồng để gia cố lại. (Ảnh: Tiền Phong)

Người phụ nữ bày tỏ rất mừng vì chủ nhà giữ đúng lời hứa trong buổi làm việc ở UBND phường Chánh Hiệp là di dời ngôi nhà trong vòng 45 ngày. Vợ chồng chị Thảo đang tính toán thời gian phù hợp để xây nhà.