Tham vọng "xe sang" Trung Quốc tại Việt Nam: Công nghệ chưa đủ tạo nên đẳng cấp

Các hãng xe Trung Quốc ngày càng thể hiện tham vọng rõ nét trong việc mở rộng hiện diện ở phân khúc cao cấp tại Việt Nam, tuy khoảng cách giữa việc bước vào phân khúc cao cấp và xây dựng được một thương hiệu xe sang thực thụ có thể trở thành thách thức lớn.

Ranh giới giữa xe cao cấp với xe sang: Câu chuyện "cần" và đủ"

Việc Li Auto vừa công bố hợp tác chiến lược với Neera Motors, khởi động kế hoạch gia nhập thị trường Việt Nam là bước tiến đáng chú ý trong việc các thương hiệu Trung Quốc muốn chinh phục phân khúc xe sang của thị trường xe nước ta. Li Auto dự kiến giới thiệu bốn mẫu xe gồm L6, L8, L9 sử dụng công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (REEV) và mẫu SUV thuần điện Li 6.

Một số mẫu xe Li Auto có thể đem về thị trường Việt Nam thời gian tới. Ảnh: PV

Li Auto không phải một thương hiệu non trẻ thiếu nền tảng. Thành lập năm 2015, Li Auto đã đạt hơn 1,8 triệu xe bàn giao lũy kế tính đến hết quý III-2026, với 883 showroom và 622 trung tâm dịch vụ tại Trung Quốc. Hãng cũng nằm trong nhóm dẫn đầu phân khúc xe năng lượng mới cao cấp tại thị trường nội địa.

Ngoài Li Auto, ICAUR (thuộc tập đoàn Chery) cũng là cái tên mới nhiều tham vọng tại Việt Nam. Sau nhiều lần úp mở sản phẩm mới, iCAUR từ ngày 11-11 đến 13-11 đã bắt đầu triển khai chương trình đặt cọc sớm dành cho khách hàng Việt Nam.

Những diễn biến như vậy phản ánh sự trưởng thành nhanh chóng của một thế hệ doanh nghiệp ô tô Trung Quốc mới. Thay vì chỉ dựa vào lợi thế giá thành và năng lực sản xuất quy mô lớn, họ đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu phát triển, công nghệ pin, mô-tơ điện, phần mềm, trí tuệ nhân tạo và hệ thống hỗ trợ lái. Các sản phẩm như Li L9 hay ICAUR V27 đều cho thấy khả năng tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, từ hệ thống treo chủ động, ghế không trọng lực đến các giải pháp giải trí và điều khiển thông minh.

Nhìn từ góc độ sản phẩm, những chiếc xe như vậy hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh trong phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, thực tế là khái niệm xe cao cấp (premium) và xe sang (luxury) tuy có những điểm giao thoa nhưng không đồng nhất.

Thế mạnh điện hóa là ưu thế lớn của các hãng xe Trung Quốc khi gia nhập sân chơi hạng sang. Ảnh: PV

Xe cao cấp chủ yếu được đánh giá qua chất lượng chế tạo, vật liệu, tiện nghị và công nghệ, khả năng vận hành và tiện nghi. Một thương hiệu mới vẫn có thể nhanh chóng tạo ra sản phẩm cao cấp nếu sở hữu đủ nguồn lực và năng lực kỹ thuật. Trong khi đó, xe sang là sự tổng hòa của nhiều giá trị vượt ra ngoài cấu hình hay trang bị. Đó là lịch sử thương hiệu, bản sắc kỹ thuật, văn hóa chế tác, giá trị thẩm mỹ và vị thế biểu tượng.

Trong suốt lịch sử tồn tại, Mercedes-Benz, BMW, Bentley, Land Rover... không chỉ được nhận diện qua những chiếc xe đắt tiền mà còn sở hữu những di sản được hình thành qua nhiều thế hệ, từ các dấu mốc kỹ thuật, thành tựu trong công nghiệp ô tô đến những trường phái thiết kế có ảnh hưởng rộng rãi. Một chiếc xe nhóm này không chỉ gây ấn tượng bởi vật liệu hay độ hoàn thiện mà còn bởi triết lý chế tác và tính nghệ thuật trong từng chi tiết.

Giá trị của thương hiệu còn được kiểm chứng bằng chất lượng sản phẩm ổn định trong thời gian dài. Một nhà sản xuất có uy tín không nhất thiết phải là doanh nghiệp chưa từng mắc lỗi, mà là có khả năng kiểm soát chất lượng, phát hiện và xử lý khuyết điểm, thực hiện triệu hồi khi cần thiết và chịu trách nhiệm với khách hàng. Khả năng duy trì tiêu chuẩn đồng đều qua nhiều thế hệ sản phẩm cũng quan trọng không kém những thành tựu công nghệ nhất thời.

Lịch sử thương hiệu không đơn thuần là câu chuyện truyền thông hay những chiến dịch quảng bá di sản. Đó là kết quả của quá trình kiểm chứng bằng sản phẩm, năng lực kỹ thuật và cách ứng xử với khách hàng. Một thương hiệu có thể nhanh chóng tạo dựng hình ảnh, nhưng để xây dựng niềm tin tương đương những nhà sản xuất lâu đời cần nhiều thời gian hơn.

Tiện nghi và tính năng hỗ trợ là thế mạnh lớn ở xe phổ thông, nhưng chỉ là thứ "cần" trên xe hạng sang. Ảnh: PV

Cơ hội và thách thức của "xe sang" Trung Quốc

Bối cảnh thị trường nước ta đang mở ra những điều kiện thuận lợi cho các thương hiệu ô tô Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện. Quá trình điện hóa ngày càng rõ nét, cùng sự phát triển của nhóm khách hàng trung lưu và cao cấp, tạo thêm dư địa cho những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.

Người tiêu dùng cũng ngày càng quan tâm đến kết nối thông minh, tiện nghi, trải nghiệm số và các hệ thống hỗ trợ lái, thay vì chỉ tập trung vào những tiêu chí truyền thống như động cơ hay thương hiệu. Công nghệ điện hóa hay xe điện mở động phạm vi (REEV) cũng có thể phù hợp với một bộ phận khách hàng Việt Nam muốn trải nghiệm khả năng vận hành của xe điện nhưng vẫn cần sự linh hoạt trên những hành trình dài.

Những khía cạnh trên đều là lĩnh vực mà các nhà sản xuất Trung Quốc có nhiều lợi thế. Nhờ hệ sinh thái sản xuất pin, mô-tơ điện và linh kiện điện tử phát triển, họ còn có khả năng đưa công nghệ mới lên xe với tốc độ nhanh và chi phí cạnh tranh, tạo áp lực đổi mới rất lớn đối với những thương hiệu đã hiện diện lâu năm.

Dù vậy, cơ hội thị trường không đồng nghĩa với khả năng thành công dễ dàng tại Việt Nam. Rào cản đầu tiên vẫn là niềm tin của người tiêu dùng. Khách hàng nước ta khi mua xe giá cao thường kỳ vọng phương tiện có thể hoạt động ổn định trong nhiều năm, trong khi các thương hiệu mới cần thêm thời gian để chứng minh độ tin cậy của pin, mô-tơ, hệ thống điện tử và phần mềm trong điều kiện sử dụng thực tế.

Với xe sang, giá trị thẩm mỹ và bản sắc thiết kế cũng là thách thức khác. Công nghệ có thể được trang bị và nâng cấp nhanh chóng, nhưng ngôn ngữ thiết kế có sức sống lâu dài đòi hỏi sự nhất quán và chiều sâu sáng tạo. Thực tế, hiện nay chưa một thương hiệu Trung Quốc nào tạo được dấu ấn về thiết kế hay triết lý nghệ thuật, và không ít tên tuổi vướng rắc rối pháp lý về bản quyền sáng tạo.

Nói cách khác, một chiếc xe có thể gây ấn tượng bằng màn hình lớn, đèn chiếu sáng phức tạp, nhưng chưa chắc tạo được dấu ấn nghệ thuật đủ mạnh để trở thành biểu tượng. Trong phân khúc xe sang, tỷ lệ thân xe, đường nét, chất liệu, sự tinh tế trong hoàn thiện và khả năng tạo cảm xúc có ý nghĩa không kém thông số kỹ thuật.

BYD đang vướng rắc rối lớn khi bị Land Rover khởi kiện tại châu Âu vì nhái kiểu dáng và công nghệ trên xe. Ảnh: PV

Bên cạnh sản phẩm, hệ thống hậu mãi sẽ quyết định đáng kể khả năng cạnh tranh của xe sang. Người mua xe sang không chỉ cần một showroom hiện đại mà còn kỳ vọng dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa, phụ tùng sẵn có, kỹ thuật viên được đào tạo, cứu hộ, xe thay thế và khả năng xử lý nhanh các sự cố. Lúc này, không ít hãng xe Trung Quốc đã cam kết xây dựng hệ sinh thái đại lý rộng khắp, nhưng cam kết đầu tư sẽ chỉ có giá trị khi được chứng minh bằng chất lượng phục vụ trong dài hạn.

Một vấn đề thực tế khác là khả năng giữ giá và tính thanh khoản. Không ít khách hàng mua xe giá trị cao thường tính toán cả chi phí sở hữu trong vòng 3-5 năm, không chỉ giá mua ban đầu.

Nhìn chung, các hãng xe Trung Quốc đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng vị thế tại Việt Nam, nhưng cuộc cạnh tranh trong phân khúc cao cấp sẽ không đơn giản. Ở thời điểm hiện tại, công nghệ có thể giúp một thương hiệu bước nhanh vào sân chơi cao cấp, nhưng để được thừa nhận trong thế giới xe sang, điều quan trọng hơn là những giá trị mà khách hàng có thể cảm nhận, kiểm chứng và tin tưởng sau nhiều năm sử dụng. Đó cũng là phép thử dài hạn đối với các thương hiệu có tham vọng "hạng sang" từ Trung Quốc.