Tham vọng nhận F-35 của Thổ Nhĩ Kỳ bị đình trệ khi chưa tìm được người mua S-400

Hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa tìm được đối tác thực sự thích hợp để bán lại hệ thống phòng không S-400.

Kế hoạch bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ của Mỹ vẫn đang bị đình trệ hơn một tháng sau khi được công bố, do Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể loại bỏ hệ thống phòng không S-400, Thượng nghị sĩ Rick Scott cho biết trên ấn phẩm Semafor.

Tháng trước tại hội nghị thượng đỉnh NATO với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Trump đã công bố thỏa thuận chuyển giao tiêm kích F-35.

Nhưng chỉ vài giờ sau, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nâng cao mức độ căng thẳng trong thương vụ này, cảnh báo việc bán máy bay cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể "phá vỡ sự cân bằng quyền lực ở Trung Đông".

Vấn đề nằm ở chỗ luật trừng phạt của Mỹ quy định Thổ Nhĩ Kỳ phải loại bỏ các hệ thống phòng không S-400 để có thể tiếp cận F-35, trong đó có 6 chiếc mà Thổ Nhĩ Kỳ đã thanh toán nhưng vẫn đang nằm ở Mỹ.

Việc giải giáp hệ thống S-400 là một giải pháp khả thi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho thương vụ được ông Trump ủng hộ, nhưng lại có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với các nhà lập pháp Mỹ - những người tin rằng luật pháp yêu cầu phải loại bỏ hoàn toàn tổ hợp này.

Máy bay chiến đấu F-35 dành cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Một lựa chọn khác là bán hệ thống S-400 cho UAE. Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bắt đầu đàm phán về vấn đề này vào tháng trước.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ muốn giữ tổ hợp phòng không này trong kho vũ khí của mình như một lực lượng dự bị đề phòng trường hợp xảy ra mối đe dọa đặc biệt đối với an ninh quốc gia.

Thỏa thuận F-35 dự báo gặp khó khăn nghiêm trọng nếu Quốc hội Mỹ bỏ phiếu chống lại nó. Điều này sẽ khiến lợi ích của Israel mâu thuẫn với một thành viên NATO - một phần vì nhiều đồng minh của ông Trump thuộc phe kiên quyết yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn từ bỏ hệ thống phòng không của Nga.

“Tôi không nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ nên sở hữu F-35, trừ khi họ trở thành đối tác thực sự… vì vậy nếu Thổ Nhĩ Kỳ giữ S-400, họ không thể có F-35”, Thượng nghị sĩ Rick Scott - một đảng viên Cộng hòa đến từ Florida nhấn mạnh.

Trước đó vào ngày 22/7, đáp lại yêu cầu từ Nghị sĩ Dân chủ Wesley Bell, Cục Quan hệ Lập pháp thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng không thể chuyển giao bất kỳ máy bay chiến đấu F-35 nào cho Thổ Nhĩ Kỳ đến khi nước này hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu lập pháp do luật pháp Mỹ quy định.