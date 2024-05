Vào ngày 23/05 vừa qua, cảnh sát đã nhận được tin báo về một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở Togoshi, phường Shinagawa, Tokyo (Nhật Bản). Theo NHK, ngôi nhà này là nơi người phụ nữ tên Fuyumi Takanami (37 tuổi) sống cùng chồng (khoảng 40 tuổi) và 3 người con lần lượt 6 tuổi, 3 tuổi và 2 tuổi của họ.

Căn nhà nơi 4 mẹ con Fuyumi Takanami thiệt mạng

Sau khi vụ cháy diễn ra, cảnh sát xác nhận ngoài người chồng được đưa đến bệnh viện để điều trị do ngạt khói thì cả 4 mẹ con đều đã không may thiệt mạng. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi của 4 mẹ con cô Takanami cho thấy họ không qua đời do vụ cháy mà đã bị sát hại dẫn đến tử vong từ trước đó.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, thi thể của nạn nhân Takanami xuất hiện nhiều vết đâm, vết cắt ở ngực và vai trong khi đó thi thể của ba đứa trẻ cũng có nhiều vết cắt tương tự. Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân cái chết của 4 nạn là do mất máu quá nhiều. Tại hiện trường, một con dao được cho là hung khí giết người cũng được tìm thấy.

Đội cứu hỏa và cảnh sát bên ngoài khu vực xảy ra vụ việc

Do không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào từ bên ngoài, cộng với việc tìm thấy vết cắt nông ở phần cổ của người chồng, cảnh sát nghi ngờ rằng chính người đàn ông này là thủ phạm của vụ việc, có ý định tự kết liễu và phóng hỏa đốt nhà sau khi sát hại cả vợ và 3 con nhỏ. NHK cũng cho biết, thực chất, người đàn ông này và vợ vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, cả hai vẫn sống chung cùng 3 con.

Hiện tại, các chi tiết liên quan đến vụ việc vẫn đang được đặc biệt quan tâm. Cảnh sát cho biết, họ phải đợi nghi phạm hồi phục sau khi được điều trị ngạt khói mới có thể tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Nguồn: NHK