Thẩm mỹ viện Mailisa rục rịch chuyển trạng thái

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) đã khởi tố, tạm giam bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, chủ chuỗi 17 chi nhánh Mailisa để làm rõ hành vi Buôn lậu, trong vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Sau khi thông tin này chính thức được công bố, đến chiều ngày 22/11, trang fanpage có 2,8 triệu người theo dõi của Thẩm mỹ viện Mailisa đã bị giới hạn bình luận. Hiện, người dùng có thể truy cập vào trang facebook này để reaction và chia sẻ các bài đăng, nhưng không thể để lại bình luận.

Theo ghi nhận, trong ngày 22/11, người quản lý của trang này đã dừng đăng bài. Bài đăng cuối cùng trên trang facebook này là vào 16h41 ngày 21/11.

Các bài đăng trên page Thẩm mỹ viện Mailisa đã khoá tình năng bình luận

Tương tự, trang facebook cá nhân của bà Mai và ông Khánh với hàng triệu người theo dõi cũng tắt tính năng bình luận.

Tài khoản Facebook “Mai Lisa” tick xanh đã khóa bình luận.

Các bài đăng trên Facebook “Mailisa Khánh” tick xanh đã được khoá phần bình luận

Các tài khoản TikTok thuộc quyền quản lý của thẩm mỹ viện Mailisa và tài khoản TikTok của ông Khánh cũng thông báo giới hạn quyền truy cập bình luận.

Theo đó, C03 xác định: Trong thời gian 2020-2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ. Mặt hàng này bị cơ quan điều tra xác định không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc. Từ đây, bà Mai và ông Khánh đã câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam.

Với quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông, các sản phẩm này thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, được bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 03/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).