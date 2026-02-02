ANTALYA thuộc tỉnh miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe mất lái đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 9 người và khiến 26 người khác bị thương trong sáng Chủ nhật ngày 1/2 tại tỉnh Antalya điểm du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo cáo ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe buýt chở khoảng hơn 30 người trên tuyến từ Tekirdag đến Antalya. Chiếc xe đã mất kiểm soát, trượt khỏi đoạn đường trơn trượt do mưa lớn và sương mù dày đặc, rồi lao xuống một sườn dốc sâu gần 15m khiến nhiều hành khách bị ném ra ngoài và bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Hình ảnh cho thấy chiếc xe buýt đâm ra khỏi rào chắn

Các nhân viên cứu hộ sau đó đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa những người bị thương vào bệnh viện gần đó trong đó nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cảnh sát cùng các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ít nhất có khoảng 9 người thiệt mạng

Quan chức địa phương cho biết thời tiết xấu có thể là một trong những nguyên nhân chính khiến tài xế không kiểm soát được phương tiện, cộng với tốc độ di chuyển cao. Các nhà chức trách đang tiến hành lấy lời khai tài xế và xem xét dữ liệu hộp đen để làm sáng tỏ mọi tình tiết.

Vụ tai nạn này khiến cộng đồng du lịch và người dân địa phương bàng hoàng, đặc biệt khi Antalya vốn là điểm đến mùa đông được nhiều khách quốc tế lựa chọn. Các cơ quan y tế công cộng kêu gọi lái xe và hành khách cẩn trọng hơn trong điều kiện thời tiết xấu, đồng thời yêu cầu siết chặt quy định an toàn đối với các tuyến xe buýt đường dài.

Nguồn: Mirror