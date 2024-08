Trong suốt 2 tháng qua, 2 phi hành gia NASA đang mắc kẹt ngoài không gian do lỗi của tàu Starliner của Boeing. Mới đây, thông tin mới đáng lo ngại cho biết họ có thể không thể trở về Trái Đất cho đến tháng 2 năm 2025. Sự cố này tiếp tục là một rắc rối lớn đối với Boeing, công ty đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến máy bay thương mại của mình.



Phi hành gia không rõ ngày trở về

Phi hành gia NASA bị mắc kẹt trên không gian do lỗi của tàu Starliner của Boeing đã nhận được thông tin đáng sợ vào thứ Tư (7/8) về nhiệm vụ trở về Trái Đất của họ. Suni Williams và Butch Wilmore, những người đã bị kẹt trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hơn hai tháng, có thể không trở về Trái Đất cho đến tháng 2 năm 2025.

Cơ quan vũ trụ Mỹ đã tiết lộ một kế hoạch dự phòng sẽ phóng một phi hành đoàn hai người trên nhiệm vụ Crew-9 của SpaceX vào tháng 9, nhưng vẫn không đưa phi hành đoàn về nhà cho đến vài tháng sau.

NASA đã từng khẳng định rằng tàu vũ trụ đủ an toàn để đưa Suni Williams và Butch Wilmore trở về từ ISS, mặc dù tàu đã gặp phải các vấn đề rò rỉ và trục trặc về đẩy. Ngày 6/8 vừa qua đánh dấu 60 ngày phi hành đoàn Starliner đã ở trong không gian - trong khi sứ mệnh dự định chỉ kéo dài 8 ngày.

2 phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore đang mắc kẹt ngoài không gian

Sự cố về động cơ đẩy và rò rỉ helium trên Starliner đã buộc NASA và Boeing phải giữ hai phi hành gia trên quỹ đạo lâu hơn vì lo ngại một chuyến đi trở lại trên tàu vũ trụ có thể kết thúc bằng thảm họa. Trong khoảng thời gian này, các nhóm đã tiến hành kiểm tra các vấn đề để xác định xem tàu vũ trụ có thể bay hay không.

Tuần trước, Boeing tuyên bố rằng họ "vẫn tin tưởng vào tàu vũ trụ Starliner và khả năng trở về an toàn với phi hành đoàn". Tuy nhiên, các chuyên gia đã nói với Daily Mail vào tháng 6 rằng NASA có thể buộc phải phát động một nhiệm vụ cứu hộ, ngụ ý rằng SpaceX của Elon Musk sẽ được chọn để thực hiện nhiệm vụ này.

Mike Gruntman, giáo sư về du hành vũ trụ tại Đại học Nam California, nói với Daily Mail rằng "có khả năng cao SpaceX sẽ có thể cung cấp một lần phóng bổ sung trong tương lai gần để đưa các phi hành gia trở về." Ông tiếp tục: "Thật không may mắn khi Starliner của Boeing, sau nhiều sự chậm trễ với chuyến bay của mình, tiếp tục đối mặt với vấn đề. Trong nhiều thập kỷ, Boeing là một trong những công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng được ngưỡng mộ nhất. Đây là một thảm kịch quốc gia thực sự".

Rắc rối của Boeing và NASA

NASA đã ký với Boeing một hợp đồng trị giá 4,2 tỷ USD để xây dựng Starliner như một chiếc “xe taxi” cho phi hành gia đến trạm vũ trụ ISS. Một cuộc họp trong tuần này của Chương trình Phi Hành Gia Thương Mại của NASA, người giám sát Starliner, đã kết thúc với một số quan chức bất đồng về kế hoạch chấp nhận dữ liệu kiểm tra của Boeing và sử dụng Starliner để đưa phi hành gia về nhà.

Mặc dù chưa có quyết định nào được đưa ra về việc sử dụng Starliner hay Crew Dragon của SpaceX, NASA đã thêm thời gian cho Boeing để thực hiện thêm các bài kiểm tra và thu thập thêm dữ liệu để xây dựng một lập luận tốt hơn về việc tin tưởng Starliner. NASA dự kiến sẽ quyết định vào tuần tới, các quan chức cho biết.

Boeing đã thử nghiệm cho thấy 4 trong số các động cơ đẩy của Starliner đã thất bại vào tháng 6 vì chúng bị quá nhiệt và tự động tắt, trong khi các động cơ đẩy khác được kích hoạt lại trong các bài kiểm tra dường như yếu hơn bình thường do một số hạn chế đối với nguồn cung cấp nhiên liệu.

Starliner được cho là đã có những vấn đề từ trước

Các bài kiểm tra trên mặt đất vào cuối tháng 7 tại Trường Bắn Tên Lửa White Sands ở New Mexico đã giúp tiết lộ rằng sự quá nhiệt của các động cơ đẩy gây ra hiện tượng méo mó một con dấu Teflon, làm tắc nghẽn ống dẫn chất đẩy cho các động cơ đẩy và do đó làm giảm sức đẩy của chúng.

Những vấn đề này đã gây ra sự lo ngại trong số một nhà thầu của NASA, người đã kêu gọi cơ quan vũ trụ Mỹ phải "tăng cường kiểm tra an toàn và xem xét lại các quy trình an toàn để đảm bảo Starliner an toàn trước khi điều thảm khốc xảy ra".

Viễn cảnh này đã trở thành sự thật. Starliner đã gặp phải 5 sự cố trên tổng số 28 động cơ đẩy, 5 rò rỉ khí helium dùng để tạo áp lực cho những động cơ đẩy đó, và một van chất đẩy di chuyển chậm, báo hiệu các vấn đề chưa được giải quyết từ trước.

Tàu Starliner đã cất cánh vào ngày 5 tháng 6 lúc 10:52 sáng ET từ Trạm Không Quân Cape Canaveral ở Florida. Kế hoạch ban đầu của NASA là Starliner sẽ tách khỏi trạm ISS và trở về Trái đất vào ngày 14 tháng 6 năm 2024. Thế nhưng ngày trở về này đã bị lùi lại nhiều lần để các kỹ sư có thể hiểu được nguyên nhân khiến 5 trong số 28 động cơ đẩy cơ động của tàu bị hỏng và nguyên nhân gây rò rỉ heli, được sử dụng để tạo áp suất cho các động cơ đẩy. Số phận của 2 phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore đến nay vẫn chưa thể chắc chắn.

