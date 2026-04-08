Thảm kịch học đường ám ảnh nhất lịch sử Ấn Độ: 23 học sinh tử vong vì cơm nhiễm thuốc độc, cảnh sát lần đầu hé lộ hành trình phá án

Vào ngày 16/7/2013, gần 50 em học sinh độ tuổi từ 4-12 tại Trường tiểu học Gandaman, thuộc bang Bihar, phía đông Ấn Độ đột nhiên cảm thấy không khỏe sau khi ăn trưa xong. Sau đó, có 23 em qua đời vì bị ngộ độc thuốc diệt côn trùng dùng trong nông nghiệp với nồng độ gấp 5 lần so với loại thuốc trừ sâu bán trên thị trường.

Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, họ phát hiện ra hiệu trưởng Meena Devi đã vô ý để dầu mù tạt bên cạnh thùng có chứa thuốc sâu. Trước đó, bà Devi thường hay để thực phẩm nấu đồ ăn trưa ở nhà.

Học sinh biểu tình khắp đất nước Ấn Độ sau vụ thảm kịch 23 học sinh tử vong vì bữa ăn trưa miễn phí do chính phủ cung cấp

Trong khi đó, chồng bà, ông Arjun Rai, một nông dân trồng mía, cũng hay để thuốc trừ sâu cùng chỗ. Dù được các đầu bếp và vài học sinh chỉ ra màu đen kỳ lạ của dầu khi nấu món cà ri, bà Devi vẫn bỏ qua, dẫn đến cái chết thương tâm của 23 em học sinh.

Điều tra viên hé lộ cuộc điều tra

Cảnh sát Bihar đã phải chịu “áp lực rất lớn” để xác định có sự mưu hại trong cái chết của 23 học sinh trong thảm kịch bữa ăn trưa tại trường tiểu học Gandaman, nhưng cuộc điều tra chỉ cho thấy “sự tắc trách hình sự” của hiệu trưởng nhà trường, theo lời người phụ trách điều tra cho biết với tờ The Indian Express.

Ngày hôm đó, bà Meena Devi, hiệu trưởng trường tiểu học Gandaman ở huyện Saran, bang Bihar, đã lên kế hoạch phát sách giáo khoa miễn phí của chính phủ cho khoảng 100 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Chồng của Meena, ông Arjun Rai, đã thông báo với các em học sinh và phụ huynh rằng sách sẽ được phát, nên số lượng học sinh đến tham dự gần gấp ba lần so với con số thông thường là 30-40 em.

Học sinh ngộ độc được đưa đi cấp cứu

Ngoài sách, bữa trưa cũng được miễn phí theo thực đơn do chính phủ chuẩn bị, gồm có cơm và cà ri đậu nành.

Trường tiểu học Gandaman thực chất chỉ hoạt động trong một hội trường cộng đồng có diện tích nhỏ 30 x 20 feet. Phía bên ngoài, một phần hành lang được sử dụng làm bếp ăn trưa.

Một điều đáng chú ý trong vụ án. Ông Rai trước đó vài ngày có mua thuốc diệt côn trùng monocrotophos để phun vào ruộng mía. Ông để thùng chứa thuốc này ở ngoài hành lang, cách hội trường học khoảng 600 mét và không đánh dấu ghi chú.

Buổi sáng xảy ra vụ việc, hiệu trưởng Meena nhờ một trong hai đầu bếp của trường mang thùng dầu mù tạt ra khu vực nấu ăn, cũng ở hành lang trường học.

Nỗi tang thương bao trùm ngôi làng nghèo

“Người đầu bếp nhìn thấy hai thùng chứa giống nhau. Arjun Rai đã mang hai lít monocrotophos, một loại thuốc trừ sâu nông nghiệp, từ nhà máy đường Sidhwalia gần đó để bón cho vụ mía của mình. Monocrotophos trông giống dầu mù tạt. Thay vì nhặt thùng dầu mù tạt, người đầu bếp lại nhặt thùng chứa monocrotophos”, Phó Tổng Giám đốc Cảnh sát Kumar thời bấy giờ cho biết.

Khi đun trên lửa, thuốc trừ sâu chuyển sang màu đen. Hai đầu bếp và một số học sinh đã báo cáo hiện tượng bất thường này của "dầu mù tạt" cho hiệu trưởng. Tuy nhiên, bà Meena Devi đã bác bỏ những lo ngại của họ, nói rằng dầu mù tạt cũ có thể chuyển sang màu đen khi gặp nhiệt.

Khoảng 1 giờ 30 chiều, nhóm học sinh đầu tiên gồm hơn 60 em đã sẵn sàng ăn trưa. Một số em, như Laxmi Sah, con gái của ông Raju Sah, một người làm bánh kẹo, đã về nhà vì không muốn ăn những món được dọn ra, nhưng những em khác, như anh trai cô, Krishna, thì ở lại vì thích đậu nành.

Đến 2 giờ 30 chiều, tình hình trở nên hỗn loạn khi các em liên tiếp bị ngộ độc, phụ huynh vội vã đưa con đến bệnh viện Masrakh với các triệu chứng chóng mặt, nôn mửa và khó thở.

Cuối cùng, 23 học sinh từ 6 đến 12 tuổi đã tử vong do ngộ độc.

Các sĩ quan CID đã thu thập phần còn sót lại của đậu nành nấu chín từ dụng cụ và phân tích bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC-MS), một kỹ thuật hóa học để xác định lượng và loại hóa chất trong mẫu, và đã xác định được sự hiện diện của thuốc trừ sâu.

Người ta biết rằng Arjun Rai đã mua monocrotophos cho cây mía của mình; điều mà CID cần tìm hiểu bây giờ là liệu anh ta có động cơ giết người hay không.

“Chúng tôi chịu áp lực rất lớn để chứng minh có âm mưu cố tình đầu độc. Rai có thể đã cho thêm monocrotophos vào thùng dầu mù tạt. Nhưng sai lầm duy nhất của anh ta là để thùng thuốc trừ sâu ở gần thùng dầu mù tạt”, Phó Tổng Giám đốc Cảnh sát Kumar cho biết.

Học sinh được cấp cứu tại bệnh viện

“Đây là sự tắc trách nghiêm trọng của hiệu trưởng nhà trường, người lẽ ra phải lưu ý trước lời cảnh báo của đầu bếp và học sinh”, viên cảnh sát nói. “Song, Rai không có động cơ nào để âm mưu giết học sinh. Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về thảm kịch này”, ông nói thêm.

Hiệu trưởng lãnh án

Sau thảm kịch, cha mẹ của các em học sinh thiệt mạng đã đau khổ chôn cất con mình ở một khu đất bên cạnh trường tiểu học. Nhiều người trong số họ đã gửi con mình đến trường chỉ với mục đích các em được nhận ít nhất một bữa ăn miễn phí trong ngày.

Người mẹ Pano Devi, 35 tuổi đau đớn kể với phóng viên ABCNews rằng, cô không ăn phải thức ăn bị nhiễm độc, nhưng ba đứa con của cô thì có. Hai trong số đó đã chết và đứa thứ ba, một bé gái 4 tuổi may mắn sống sót.

"Tôi sẽ ngừng cho con ăn ở trường," bà nói. "Tôi kinh hãi đến nỗi nếu đứa con duy nhất còn sống của tôi qua đời, tôi cũng sẽ chết theo."

Về phía hiệu trưởng, bà Meena Kumari đã nhanh chóng bỏ trốn cùng chồng và anh rể khi thấy hàng loạt trẻ em ngã bệnh ở trường. Cảnh sát lập tức ráo riết truy nã.

Nhiều học sinh xấu số được chôn cất gần trường học

Hôm 19/7, phụ huynh của các nạn nhân đã tấn công nhà của nữ hiệu trưởng này và biểu tình bên ngoài tòa nhà chính quyền của làng để bày tỏ sự phẫn nộ.

Vài ngày sau đó, các nghi phạm ra đầu thú. “Hiệu trưởng đã đầu thú, và chúng tôi bắt bà ấy để thẩm vấn", trưởng công an huyện Saran Sujeet Kumar cho biết và nói thêm: "Chúng tôi đã nói chuyện với bà ấy trước khi bắt giữ”.

Ngày 29/8, một phiên tòa tại TP Chhapra được diễn ra, tuyên án hiệu trưởng trường tiểu học Gandaman 17 năm tù, đồng thời phải bồi thường 375.000 rupees (hơn 100 triệu đồng) cho gia đình của 24 học sinh. Theo thẩm phán, đây là một vụ án cực hiếm và họ quyết định giao hình phạt tối đa cho hiệu trưởng Devi vì tội cố ý giết người.

Về phần người chồng, mặc dù là người vận chuyển thùng dầu có độc đến trường, ông này vẫn được tha bổng vì thiếu bằng chứng kết tội.

Thời điểm năm 2013, Ấn Độ thực hiện chương trình cung cấp bữa ăn trong trường học lớn nhất thế giới, với 120 triệu trẻ em nghèo được ăn trưa miễn phí. Bihar là một trong những bang nghèo nhất và có dân số đông nhất ở nước này.

Các nhà giáo dục cho hay chương trình này là một cách nhằm khuyến khích trẻ em đến trường, khi nước này có gần một nửa số trẻ em bị suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, trẻ em Ấn Độ thường xuyên bị ngộ độc thực phẩm do chất lượng vệ sinh kém tại các nhà bếp ở trường và ăn phải thực phẩm không đạt chuẩn.

Nguyễn Phượng

Theo Indian Express, ABCNews