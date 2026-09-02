Thảm hoạ lũ lụt ở Nepal: Cảnh sát chạy đua tìm kiếm két sắt hơn 20 ngân hàng

Cảnh sát Nepal đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là truy tìm và bảo vệ các két sắt của ít nhất 20 ngân hàng bị cuốn trôi trong trận lũ.

Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm hàng trăm người mất tích trong trận lũ quét, cảnh sát Nepal đang phải truy tìm và bảo vệ các két sắt của ít nhất 20 ngân hàng bị cuốn trôi, nhằm ngăn số tài sản bên trong rơi vào tay kẻ xấu. Theo các quan chức, những két sắt này chứa lượng lớn tiền mặt cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo quan chức Abi Narayan Kafle, trong bối cảnh hậu lũ còn nhiều khó khăn, ưu tiên hàng đầu của cảnh sát là tìm kiếm những người mất tích, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

“Nhiều ngân hàng ở Rasuwa, Dhading, Chitwan và các nơi khác bị thiệt hại đáng kể. Nhiều két sắt chứa tiền mặt và các vật phẩm có giá trị khác như vàng bị cuốn trôi hoặc bị vùi lấp dưới lớp bùn dày. Hiện tại, lực lượng của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm và bảo vệ những két sắt đó. Có những trường hợp người dân phá khóa các két sắt bị cuốn trôi và lấy trộm tiền mặt”.

Diễn biến này xảy ra sau khi cảnh sát ở quận Dhading bắt giữ 29 người vì bị cáo buộc đánh cắp 92 lakh NPR từ két sắt bị cuốn trôi ở khu vực Upper Rasuwa.

“Chiều Chủ nhật, lực lượng của chúng tôi bảo vệ thành công két sắt của chi nhánh Dhunge thuộc Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp ở Trishuli. Họ mất gần tám tiếng đồng hồ để hoàn thành nhiệm vụ này”, ông Kafle nói.

Ông cho biết thêm, két sắt này chứa 1,5 crore NPR tiền mặt (gần 100.000 USD) và các vật có giá trị khác, bao gồm vàng trị giá 50 crore NPR (khoảng 3,28 triệu USD). Trong trường hợp khác, cảnh sát cũng thu giữ được két sắt của Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Nuwakot.

(Ảnh minh hoạ)

Người phát ngôn cảnh sát cho biết 7.894 nhân viên đang được triển khai tham gia các hoạt động cứu hộ.

Số người thiệt mạng trong trận lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal đã vượt 1.000 người tính đến ngày 1/9. Các lực lượng cứu hộ sử dụng máy móc hạng nặng, trực thăng và máy xúc để tiếp cận những khu vực bị cô lập, tìm kiếm hàng nghìn người vẫn mất tích.

Các đội cứu hộ chuyên trách của Nepal, Trung Quốc và Ấn Độ dựng cầu tạm để tiếp cận những khu vực hẻo lánh, đồng thời đào bới đống đổ nát tại các dự án thủy điện. Gần 300 công nhân được cho là đang mắc kẹt trong các đường hầm, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục sử dụng máy xúc để tìm kiếm và giải cứu.

Vụ sập sông băng vào ngày 26/8 tạo ra một dòng lũ cuồn cuộn gồm băng, đá và bùn đất, tràn qua khu vực biên giới giữa quốc gia này và Trung Quốc. Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal cho biết vào 1/9 rằng, ít nhất 639 người vẫn đang bị mắc kẹt tại các trạm thủy điện bị tàn phá - nơi trở thành tâm điểm của các nỗ lực cứu hộ.

Theo ước tính sơ bộ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), thảm họa để lại ít nhất 2,2 triệu tấn mảnh vụn, gồm các bộ phận công trình, đá và trầm tích.

UNDP cho biết: “Khối lượng mảnh vụn khổng lồ này cho thấy quy mô tàn phá cũng như những thách thức mà cộng đồng phải đối mặt khi dọn dẹp nhà cửa, đường sá, không gian công cộng và bắt đầu công cuộc tái thiết”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 1/9, Thủ tướng Balendra Shah cho biết hơn 11.000 người đã được giải cứu, trong khi hệ thống điện và thông tin liên lạc được khôi phục tại một số khu vực.

Thiệt hại sau lũ quét ở Nepal.

Một người sống sót từ huyện Rasuwa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề chia sẻ: “Chúng tôi không kịp lấy bất cứ thứ gì trước khi tháo chạy. Bộ quần áo đang mặc trên người là thứ duy nhất chúng tôi có, mà ngay cả chúng cũng ướt sũng vì mưa”.

Tại Trung Quốc, các đội cứu hộ làm việc xuyên đêm để khôi phục lối đi dẫn tới biên giới Nepal, nằm trên một hẻm núi dốc đứng với những vách đá chênh vênh và dòng sông chảy xiết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này sẽ cử các chuyên gia xét nghiệm ADN tới những khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời chuyển đợt hàng cứu trợ thứ hai, gồm máy bay không người lái và thiết bị lọc nước.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết sẽ cử đội cứu trợ khẩn cấp gồm 44 thành viên tới Rasuwa để hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Hiện 9 công dân Hàn Quốc làm việc tại một dự án thủy điện ở khu vực này vẫn mất tích.

Tuần trước, Nepal từ chối sự tham gia của lực lượng nước ngoài vào các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn nói chung. Tuy nhiên, chính phủ cho biết vẫn cần hỗ trợ chuyên biệt và công nghệ tiên tiến, như thiết bị dò tìm người sống sót, kho lạnh cỡ lớn và cầu lắp ghép.

Thủ tướng Shah cho biết Nepal đã tiếp nhận các khoản viện trợ trị giá hơn 42 triệu USD sau thảm họa và dự kiến nguồn hỗ trợ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

279 công nhân được giải cứu khỏi các dự án thủy điện, với sự tham gia của các đội cứu hộ phối hợp.

Các dự án thủy điện tại Nepal bùng nổ kể từ đầu thế kỷ này, khi quốc gia miền núi này tìm cách tận dụng nguồn nước từ dãy Himalaya để giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng kinh niên trong nước và mở rộng xuất khẩu điện sang nước láng giềng Ấn Độ.

Ông Shah nhận định rằng thảm họa này là dấu hiệu cho thấy những rủi ro ngày càng tăng mà khu vực Himalaya phải đối mặt do tình trạng Trái đất nóng lên.