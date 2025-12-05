Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ.

Theo một cuộc khảo sát mới được tiến hành trên chín quốc gia thành viên, Pháp và Ba Lan đã trở thành trung tâm chính của sự hoài nghi về EU, và thể hiện sự ủng hộ ngày càng tăng của công chúng đối với việc rời khỏi khối này.

Tại Pháp, 27% số người được hỏi cho biết, họ muốn nước này rời khỏi khối, trong khi 12% khác vẫn chưa quyết định, theo khảo sát của Eurobazooka do tạp chí Le Grand Continent của Pháp ủy quyền và công bố hôm 4/12.

Năm ngoái, con số này lần lượt là 26% và 9%. Mặc dù là thành viên sáng lập, báo cáo cảnh báo rằng, Pháp có thể trở thành "mắt xích yếu" của khối về mặt ủng hộ công chúng.

Tại Ba Lan, 25% bày tỏ sự ủng hộ việc rời khỏi EU và 6% không chắc chắn.

Tờ báo Ba Lan Gazeta Wyborcza nhận định kết quả này thật "gây sốc", bởi vào năm 2022, khoảng 92% người Ba Lan ủng hộ việc ở lại EU.

Đức, một trụ cột khác của dự án EU, cũng cho thấy sự suy giảm về sự ủng hộ, một xu hướng được mô tả là "đặc biệt đáng lo ngại".

Sự ủng hộ rời khỏi EU vẫn thấp hơn ở Pháp hoặc Ba Lan nhưng vẫn tăng từ 13% lên 16% trong cuộc khảo sát mới nhất.

Mặc dù các tác giả của cuộc thăm dò không giải thích được tâm lý ngày càng tăng muốn rời khỏi khối, nhưng bầu không khí chính trị ở cả Ba Lan và Pháp cho thấy sự bất mãn ngày càng tăng đối với Brussels.

Tại Pháp, những lo ngại về nhập cư, việc mở rộng các quy tắc của EU, việc ra quyết định mang tính kỹ trị và sự bất mãn với đồng euro đã làm gia tăng sự bất mãn.

Chính trị gia cánh hữu kỳ cựu Marine Le Pen đã nhiều lần lên án các chính sách di cư của EU và cái mà bà gọi là "cơ cấu kỹ trị xa cách" của Brussels.

Tại Ba Lan, tâm lý chống EU được cho là xuất phát từ những bất bình về văn hóa, đạo đức và kinh tế.

Nhiều cử tri bảo thủ cáo buộc khối này áp đặt các chuẩn mực xã hội tự do lên các vấn đề như quyền LGBT, chính sách giới và cải cách tư pháp, trong khi những tranh chấp về quy định khí hậu và nghĩa vụ tài chính ngày càng tăng đối với Brussels đã làm gia tăng căng thẳng.

Cuộc thăm dò được tiến hành trực tuyến vào cuối tháng 11, khảo sát hơn 1.000 người ở mỗi chín quốc gia: Đức, Pháp, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan và Croatia.