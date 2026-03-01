Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Mỹ Tâm - Mai Tài Phến mắc công khai lắm rồi, Noo Phước Thịnh - MONO so kè visual tưng bừng

Tối 2/3, thảm đỏ họp báo ra mắt Tài, bộ phim điện ảnh do Mỹ Tâm và Mai Tài Phến "cầm trịch", đã chính thức mở cửa. Là dự án đáng chú ý nhất nhì phòng vé tháng 3, Tài nhận được sự kỳ vọng lớn từ người xem. Có mặt tại thảm đỏ sự kiện là màn đổ bộ của hàng loạt sao hot Vbiz như Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hoà Minzy, Quốc Thiên, Vân Trang, Đức Phúc, Lê Dương Bảo Lâm, Trúc Nhân...

Mỹ Tâm, nhân vật chính của chương trình, xuất hiện như một nàng công chúa trong bộ váy hồng phớt nữ tính, nhấn nhá tạo hình với chi tiết cánh hoa bắt mắt trên trang phục. Ở tuổi tứ tuần, Mỹ Tâm khiến dân tình xuýt xoa trước nhan sắc ngày càng đằm thắm nhưng không kém phần rạng rỡ và trẻ trung. "Hoạ mi tóc nâu" còn ghi điểm khi luôn trong trạng thái tươi cười, chào hỏi khách mời tới họp báo.

Mai Tài Phến lựa chọn bộ suit nhã nhặn, lịch thiệp, phù hợp với bầu không khí của sự kiện. Anh mang đến vẻ nam tính, trưởng thành hút mắt, làm hội fan girl hú hét không ngừng.

Đặc biệt, khoảnh khắc Mỹ Tâm nhẹ nhàng kéo tay Mai Tài Phến đứng sát vào cô đã bị bắt trọn qua ống kính phóng viên. 2 người không ngần ngại thể hiện sự đáng yêu, tình tứ trước hàng trăm người. MXH xôn xao, trêu rằng cặp đôi mắc công khai lắm rồi.

Ngoài ra, bộ đôi mỹ nam Noo Phước Thịnh và MONO cũng gây chú ý không kém. Noo Phước Thịnh vẫn chứng minh cho người hâm mộ thấy, anh là "ông cố nội" visual nhờ vẻ ngoài trẻ đến khó tin, gương mặt mịn màng đáng ghen tỵ. MONO mặc áo biker jacket cool ngầu, thời thượng, thổi vào làn gió mới tới thảm đỏ ra mắt Tài.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Hồng Ánh

Kiều Trinh

NSƯT Hạnh Thuý

Quang Trung

Ngân Quỳnh

Đức Phúc

Hoà Minzy

Phương Mỹ Chi

Khổng Tú Quỳnh

Đông Nhi

Trần Ngọc Vàng

Han Sara