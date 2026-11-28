Chi Pu, Bạch Lộc, Dương Tử cùng dàn sao đình đám đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á đổ bộ thảm đen "hot hòn họt" tại xứ Hương Cảng.

Chiều nay (28/11), Đêm hội giao lưu văn hóa Weibo chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao hàng đầu châu Á từ Cbiz đến Tbiz, Kbiz và cả Vbiz. Trong đó, Chi Pu là đại diện Việt Nam duy nhất. Cô đổ bộ sự kiện cùng Trương Bá Chi, Bạch Lộc, Dương Tử, Mạnh Tử Nghĩa Ảnh hậu Châu Đông Vũ, Lưu Đào, Lý Nhược Đồng, Thành Nghị, Kai, Sehun, Mai Davika, PP Krit, Billkin, Minnie...

Trên thảm đen, Chi Pu xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc đầm đen cúp ngực ôm sát, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon cùng bờ vai trần thanh thoát. Thiết kế chân váy đuôi cá xếp tầng bồng xòe mang đến vẻ đẹp vừa kiêu sa, vừa quyền lực như một nàng công chúa bước ra từ dạ tiệc. Người đẹp lựa chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, kết hợp trang sức kim cương lấp lánh càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo và thần thái sang trọng. Nụ cười ngọt ngào cùng phong thái tự tin giúp Chi Pu ghi điểm tuyệt đối. Trong sắc đen huyền bí, mỹ nhân Việt toát lên khí chất quý phái, quyến rũ và đẳng cấp chẳng kém cạnh bất kỳ mỹ nhân quốc tế nào.

Trong khi đó, Mai Davika thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc đầm đỏ cúp ngực, đính lông vũ cầu kỳ ở chân váy với thần thái rạng rỡ tựa nữ thần. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét vừa sắc sảo vừa mềm mại, kết hợp cùng đôi mắt to cuốn hút, sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào. Mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên càng làm bật lên nét kiêu sa, quyến rũ. Nhờ vóc dáng cao ráo, mảnh mai và bờ vai trần thanh thoát, cô dễ dàng khoe trọn khí chất sang chảnh của một trong những mỹ nhân hàng đầu Thái Lan.

"Hoa hồng đen" Chi Pu đổ bộ Đêm hội Weibo ở Hong Kong (Trung Quốc)

Chi Pu sải bước uyển chuyển, khoe body nuột nà và gợi cảm trên thảm đen sự kiện. Ảnh: Sina.

Visual sáng bừng, kiều diễm đến mức không 1 điểm nào có thể chê của đại diện Việt Nam qua cam thường. Ảnh: Weibo.

Hôm nay, Chi Pu xuất hiện đầy cuốn hút trong chiếc đầm đen cúp ngực ôm sát, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo thon cùng bờ vai trần thanh thoát. Ảnh: Weibo.

Mai Davika đẹp chấp cam thường. Clip: Weibo.

Mai Davika xuất hiện với visual đẹp tựa nữ thầntrong chiếc đầm đỏ cúp ngực đính lông vũ cầu kỳ. Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng vẫn mềm mại, đôi mắt to hút hồn cùng sống mũi cao và nụ cười ngọt ngào, nữ diễn viên dễ dàng chiếm trọn mọi ánh nhìn. Ảnh: Weibo.

Kai và Sehun (EXO) đẹp trai ngất ngây. Clip: Weibo

2 nam thần Kpop bảnh bao, khoe visual nhìn như tượng tạc. Ảnh: Sina.

Tài tử hàng đầu đài TVB Mã Quốc Minh. Anh được biết đến qua các phim Bao La Vùng Trời, Bản Thảo Dược Vương, Bảo Hiểm Tình Yêu, Đội Điều Tra Đặc Biệt...

Nam ca sĩ Lưu Vũ gây ấn tượng với phong cách unisex. Ảnh: Weibo.

2 nam diễn viên đến từ Thái Lan Topcap và Minlee. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Weibo, Sina