Thảm cảnh hi hữu: Động đất 6,7 độ khiến cuộc thi hoa hậu thành một mớ hỗn loạn, tất cả sợ hãi bỏ chạy

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, trận động đất có tâm chấn nông, chỉ khoảng 11 km, không gây ra mối đe dọa sóng thần.

Hiện tại, giới chức địa phương chưa ghi nhận thiệt hại lớn hay thương vong ngay sau động đất, song công tác kiểm tra các công trình ở Cebu và những tỉnh lân cận đang được khẩn trương tiến hành.

Clip hiện trường sự việc (Nguồn: X/@WeatherMonitors)

Đáng chú ý, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một cuộc thi hoa hậu tại thành phố Cebu đã buộc phải tạm dừng khi cả khán phòng rung lắc dữ dội.

Chính quyền cảnh báo trong những ngày tới có thể xuất hiện nhiều dư chấn và kêu gọi người dân duy trì cảnh giác.

Philippines nằm trên “Vành đai Lửa Thái Bình Dương” - khu vực tập trung nhiều núi lửa và thường xuyên hứng chịu các hoạt động địa chấn. Dù phần lớn các trận động đất có cường độ nhỏ, không cảm nhận được, nhưng những trận động đất mạnh, tàn phá thường xảy ra bất ngờ, khi hiện nay vẫn chưa có công nghệ nào dự đoán chính xác được thời gian và địa điểm.

Nguồn: Daily Mail