HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thảm cảnh của nam ca sĩ bị kê biên tài sản vì nợ 7,7 tỷ: Trong túi còn 19.000 đồng, phải sống dựa vào gạo cứu đói của đồng nghiệp

Vy Anh
|

Nam diễn viên này lâm cảnh kiệt quệ, khốn khổ vì nợ nần.

- Ảnh 1.

Nam ca sĩ người Nhật Bản KENTA (Takada Kenta) từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng PRODUCE 101 mùa 2 tại Hàn Quốc và ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nam JBJ. Sau đó, anh còn thành lập nhóm nhạc song ca JBJ95 cùng Kim Sang Gyun. Thế nhưng, khi xuất hiện trên chương trình YouTube ICU gần đây, KENTA gây xôn xao khi tiết lộ bản thân đang phải gánh khoản nợ lên tới 400 triệu won (khoảng 7,7 tỷ đồng) sau khi rời công ty quản lý.

Cuộc sống của anh rơi vào cảnh khốn khổ hơn nữa sau khi bị tòa án ban lệnh kê biên tài sản, tài khoản ngân hàng bị đóng băng. Khi đó, trong tay anh chỉ còn 1.000 won (khoảng 19.000 đồng) tiền mặt, thậm chí không biết phải xoay xở thế nào để có bữa ăn vào ngày hôm sau. Từ một thần tượng đứng trên sân khấu âm nhạc, được người hâm mộ cổ vũ, nam ca sĩ phải đối diện với hoàn cảnh mà ngay cả những chi phí sinh hoạt cơ bản cũng trở thành gánh nặng.

- Ảnh 2.

KENTA gánh khoản nợ lên tới 400 triệu won (khoảng 7,7 tỷ đồng) sau khi rời công ty quản lý. Ảnh: Instagram.

Không chỉ chịu áp lực kinh tế, KENTA còn mất niềm tin vào công việc nghệ thuật. Anh hoài nghi liệu bản thân có thực sự phù hợp với con đường thần tượng hay không. Sự mệt mỏi và kiệt sức tích tụ trong thời gian dài khiến nam ca sĩ rơi vào giai đoạn khủng hoảng, thậm chí lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất phương hướng. Có lúc, anh đã nghĩ đến việc từ bỏ các hoạt động âm nhạc.

May mắn thay, trong những ngày tháng khó khăn nhất, KENTA vẫn nhận được sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Nam ca sĩ xúc động kể rằng một số đồng nghiệp thân thiết trong showbiz khi biết hoàn cảnh của anh đã chủ động gửi gạo, giúp anh vượt qua giai đoạn chật vật nhất và có cái ăn qua ngày. Sự tử tế ấy không chỉ giúp KENTA ổn định cuộc sống mà còn khiến anh suy ngẫm về tương lai cũng như cách mình muốn sống.

- Ảnh 3.

KENTA phải sống dựa vào những bao gạo cứu đói của đồng nghiệp trong showbiz. Ảnh: Instagram.

Hiện tại, KENTA đã dần lấy lại sự tự tin và tinh thần để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh cho biết mục tiêu trước mắt là trả hết khoản nợ còn tồn động. Bên cạnh việc hoạt động với vai trò người dẫn chương trình livestream bán hàng trực tuyến, nam ca sĩ vẫn duy trì sự nghiệp âm nhạc cá nhân, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh và tìm cách đền đáp những người từng dang tay giúp đỡ mình.

"Tôi nghĩ việc nhận được sự giúp đỡ từ người khác cũng là một dạng 'món nợ trong cuộc đời'. Vừa trả lại những ân tình ấy, vừa tiếp tục sống, tôi cảm thấy đó cũng là một cách sống tốt đẹp", KENTA chia sẻ.

- Ảnh 4.

Sao nam 9X cho biết dù vẫn chưa thể thanh toán hết khoản nợ, anh cho biết bản thân luôn ghi nhớ những người từng dang tay giúp đỡ mình. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Today Line, Sina

Đan Trường chia sẻ về người đàn ông SN 1961, bàn tay "chỉ ký tên và đếm tiền" đến tận nhà nấu cho ăn
Tags

nam ca sĩ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại