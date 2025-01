Thảm cảnh của "Á hậu bị Samsung ruồng bỏ": Không thể tự thở, ngất liên tục, gầy tới mức già đi cả chục tuổi

Nữ diễn viên Go Hyun Jung gần đây là một cái tên rất hot tại Hàn tuy nhiên không phải bởi sự trở lại ở bộ phim Namib mà bởi tình hình sức khỏe đáng báo động của nữ diễn viên. Sáng ngày 6/1, ekip bộ phim Namib đã thông báo việc quay phim đã kết thúc mà không có sự xuất hiện của nữ chính, điều này báo hiệu việc ở những tập cuối của phim, nhân vật của Go Hyun Jung có thể sẽ xuất hiện ít hơn.

Song song với thông báo từ ekip thì Go Hyun Jung mới đây cũng đăng tải loạt ảnh báo bình an lên trang cá nhân. Trong loạt hình ảnh này, Á hậu từng bị đế chế Samsung ruồng bỏ gây sốc vì dáng vẻ tiều tụy giữa khoảng thời gian bị bệnh nặng, phải cấp cứu và phẫu thuật gấp. Cô không thể tự thở, gương mặt hốc hác trông già đi cả chục tuổi, dù mỉm cười để chụp ảnh trấn an người hâm mộ nhưng khán giả vẫn vô cùng xót xa khi thấy tình trạng của nữ diễn viên.

Hình ảnh hốc hác mới đây của Go Hyun Jung

Trước đó, đội ngũ sản xuất Namib cũng đưa ra thông báo rằng tình hình sức khỏe của Go Hyun Jung vô cùng tồi tệ khiến cô phải kết thúc việc quay phim vào cuối tháng trước sau một thời gian thảo luận kỹ lưỡng. Đại diện của Go Hyun Jung cũng khiến khán giả hoang mang khi tuyên bố cô liên tục bị ngất, gục ngã trên phim trường nhưng vẫn "sống sót nhờ sức mạnh tinh thần của mình và cuối cùng phải đến phòng cấp cứu".

Theo như những hình ảnh mà Go Hyun Jung đăng tải thì sau ca phẫu thuật lớn, cô đã phần nào bình phục, có thể tự ăn, tự thở và trò chuyện với bạn bè. Thông tin này khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. "Tôi vô cùng đau đớn nhưng tôi đã tỉnh táo lại sau khi hoàn thành ca phẫu thuật lớn. Tôi yêu mọi người, tôi chân thành cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của các bạn" - Go Hyun Jung viết.

Go Hyun Jung đã có thể tự ăn

Được biết, trong suốt thời gian nằm viện, Go Hyun Jung vẫn muốn được quay lại đoàn phim để quay những cảnh bổ sung cho Namib. Tuy nhiên vì vấn đề sức khỏe của cô nên cuối cùng ekip đã đóng máy dù còn thiếu một vài phân cảnh của nữ chính. Hiện tại, Go Hyun Jung dù đã thành công vượt qua cuộc phẫu thuật nhưng vẫn cần nhiều thời gian để hồi phục. Ngay sau khi bình phục hoàn toàn, Go Hyun Jung sẽ phải tức tốc trở lại phim trường dự án mới của đài SBS - The Mantis: Original Sin. Điều này càng khiến người hâm mộ lo ngại bởi lẽ sức khỏe của Go Hyun Jung đã có vấn đề nhiều năm nhưng cô liên tục giấu kín tình hình bệnh tật.

Go Hyun Jung rạng rỡ cách đây vài tháng ở bộ phim Namib

Go Hyun Jung ra mắt làng giải trí với tư cách là Á hậu 1 của cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989. Cô nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất xứ kim chi khi đóng vai chính trong bộ phim Đồng Hồ Cát, một trong những phim truyền hình được giới phê bình và khán giả đánh giá cao nhất trong lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Sự nghiệp của cô từng bị gián đoạn bởi cuộc hôn nhân địa ngục với con trai tập đoàn Samsung. Những năm gần đây, Go Hyun Jung liên tục tái xuất mạnh mẽ với những tác phẩm đa dạng về thể loại và được khán giả đánh giá rất cao.

