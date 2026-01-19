Thảm cảnh của 1 mỹ nhân: Phải trả nợ 4.700 tỷ trong 7 ngày thay chồng chủ tịch, nhan sắc tụt dốc không phanh

Tại showbiz Trung Quốc, Cam Vy, Cảnh Điềm, Bạch Băng, Hàn Tuyết được mệnh danh là "kinh thành tứ mỹ", tức 4 nữ diễn viên xinh đẹp, xuất thân trong gia đình quyền quý cao sang. Họ từng được coi là những "bông hoa phú quý chốn nhân gian" của giới giải trí xứ tỷ dân.

Thế nhưng, số phận lại trêu đùa Cam Vy. Từng được xem là mỹ nhân có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ khi cưới được chủ tịch công ty lớn. Nhưng ai ngờ việc bỏ showbiz làm dâu hào môn giờ đây lại là lựa chọn bi kịch với Cam Vy. Cô bị chồng vứt bỏ, phải gánh món nợ nghìn tỷ và trở thành mẹ đơn thân.

Cuộc hôn nhân với đại gia truyền thông Trung Quốc

Cam Vy sinh năm 1984, bắt đầu diễn xuất từ năm 2009. Cô bắt đầu được biết đến nhờ đóng phim điện ảnh Cơ Khí Hiệp cùng nhiều tên tuổi lớn như Ngô Kinh, Hồ Quân, Tôn Lệ hay Quyết Chiến Sát Mã Trấn, Thất Tình 33 Ngày... Tuy nhiên, so với 3 gương mặt mỹ nhân còn lại trong nhóm "Kinh Thành Tứ Mỹ", tên tuổi của Cam Vy không mấy nổi bật ở thị trường quốc tế vì sự nghiệp thiếu vắng vai diễn bùng nổ.

Năm 2008, Cam Vy lên xe hoa với Giả Dược Đình - chủ tịch của công ty Lạc Thị (LeTV) và sau đó lần lượt sinh 3 con. LeTV từng có vị trí then chốt trong giới giải trí - truyền thông Trung Quốc, được định giá lên đến 150 tỷ NDT (540 nghìn tỷ đồng). Dưới sự giúp đỡ của chồng, Cam Vy cũng mở công ty đầu tư, sản xuất phim riêng.

Cam Vy từng được coi là 1 trong những "bông hoa phú quý chốn nhân gian" của giới giải trí xứ tỷ dân. Ảnh: Sina.

Năm 2014, Cam Vy đã đầu tư 20 triệu NDT (gần 72 tỷ đồng) làm phim Thái Tử Phi Thăng Chức Ký và đạt thành công vang dội, góp phần giúp nền tảng LeTV thu lợi nhuận khổng lồ. Thời điểm đó, Cam Vy ước tính sở hữu khối tài sản cá nhân khoảng 600 triệu USD (hơn 15.000 tỷ đồng). Sau thành công của Thái Tử Phi Thăng Chức Ký, Cam Vy còn được mệnh danh là "bà hoàng khai sinh ra phim chiếu mạng" tại Cbiz. Xinh đẹp, giàu có, tài năng và gia đình hạnh phúc biến Cam Vy trở thành hình mẫu lý tưởng của phụ nữ Trung Quốc.

Cam Vy cưới được chồng chủ tịch giàu có. Ảnh: Zhihu.

Từ bà chủ công ty nghìn tỷ sa cơ trở thành "con nợ"

Năm 2017, biến cố ập đến với gia đình Cam Vy khi Giả Dược Đình bất ngờ vỡ nợ. Giả Dược Đình đã đổ cả đống tiền đầu tư vào lĩnh vực thể thao và xe hơi để mở rộng kinh doanh cho LeTV, nhưng liên tục thua lỗ dẫn đến khó khăn về kinh tế.

Đầu năm 2019, doanh nhân họ Giả chính thức tán gia bại sản khi thất bại trong việc đầu tư vào lĩnh vực công nghệ. Giả Dược Đình lập tức từ chức CEO ở LeTV, lấy cớ sang nước ngoài công tác để bỏ trốn sang Mỹ. Anh bỏ lại Cam Vy cùng các con ở lại Trung Quốc. Món nợ khổng lồ mà chồng để lại khiến nữ diễn viên bị tòa án cấm xuất cảnh, cấm chi tiêu xa xỉ, ngân hàng siết nợ và phải 1 mình đối mặt với vô số vấn đề pháp lý.

Tháng 11/2019, Cam Vy đã đơn phương đệ đơn ly hôn. Chính thái độ vô trách nhiệm, vứt bỏ vợ con và để Cam Vy gánh món nợ nghìn tỷ để chạy ra nước ngoài của Giả Dược Đình, đã khiến mối quan hệ của vợ chồng họ tan nát.

Nữ diễn viên yêu cầu tòa án tách biệt rõ ràng tài sản chung, riêng của cả hai. Cô đồng thời cũng kiến nghị tòa phán quyết Giả Dược Đình phải tự chịu trách nhiệm cho các khoản nợ còn lại. Tuy nhiên, tòa không thông qua đơn ly hôn và yêu cầu của Cam Vy với lý do cả 2 đều có chung trách nhiệm pháp lý với các món nợ do Giả Dược Đình gây ra trong thời gian hôn nhân. Tại Mỹ, Giả Dược Đình chuyển cho Cam Vy 510.000 USD (13,4 tỷ đồng) làm phí đền bù và trợ cấp nuôi 3 con rồi biến mất.

Giả Dược Đình vỡ nợ, vứt bỏ vợ con rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Ảnh: Sina.

Cam Vy chia sẻ cô đã từng phải trả món nợ 1,2 tỷ NDT (hơn 4.100 tỷ đồng) chỉ trong 7 ngày thay chồng. Ngôi sao Thất Tình 33 Ngày cho biết cô đã tìm mọi cách huy động tiền, lấy hết tiền tiết kiệm, vay mượn, cầm cố tài sản để thanh toán hết các khoản vay cho đối tác. Theo nữ diễn viên, đó là khoảng thời gian đáng sợ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại hay trải qua lần nào nữa.

Đến tháng 5/2025, Cam Vy đăng tải video thông báo cô và doanh nhân Giả Dược Đình đã chính thức ly hôn. Người đẹp cho biết cô không nhận bất kỳ tài sản nào từ chồng hậu đường ai nấy đi. Cam Vy cũng phủ nhận tin đồn cô và Giả Dược Đình giả vờ tan vỡ để tẩu tán khối tài sản 40 tỷ NDT (143 nghìn tỷ đồng).

"Tôi và chủ tịch Giả đã bên nhau hơn 10 năm, nhưng nay chúng tôi không còn có thể bước tiếp với nhau. Tôi biết ơn cuộc đời đã cho chúng tôi gặp nhau, đồng hành với nhau. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước, sống tốt hơn với tư cách là 1 người mẹ, 1 nhà sản xuất phim, 1 nhà từ thiện" , Cam Vy thông báo chia tay chồng.

Cam Vy lấy hết tiền tiết kiệm, vay mượn, cầm cố tài sản để thanh toán số nợ 4.100 tỷ đồng chỉ trong 7 ngày thay chồng. Ảnh: Sina.

Hiện tại, Cam Vy mất sạch danh tiếng lẫn uy tín trong giới giải trí. Cô không còn được mời đóng phim, cũng không ai dám bỏ tiền đầu tư vào công ty của người đẹp này. Do đó, Cam Vy chỉ có thể livestream bán hàng để kiếm sống. Sau biến cố gia đình, vừa phải gánh gồng trả nợ thay chồng, vừa phải 1 mình nuôi 3 con nhỏ, Cam Vy xuống sắc khó nhận ra.

Thần sắc mệt mỏi, tàn tạ của nữ diễn viên sau nhiều biến cố. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu