Thảm án showbiz: Người mẫu 28 tuổi bị cả nhà chồng cũ giết hại, rồi vứt xác phi tang ở bãi rác

Nhắc đến vụ đại án kinh hoàng trong showbiz Hong Kong (Trung Quốc), công chúng khó lòng có thể quên sự ra đi đầy thương tâm của Thái Thiên Phượng (hay còn gọi là Abby Choi) - nữ người mẫu 28 tuổi. Cô đã bị nhà chồng cũ âm mưu giết hại, phi tang xác đầy man rợ vào năm 2023.

Thái Thiên Phượng bị gia đình chồng cũ sát hại dã man vào tháng 2/2023

Vụ bắt cóc, giết người gây rúng động Hong Kong (Trung Quốc)

Ngày 21/2/2023, Thái Thiên Phượng được thông báo mất tích. Cảnh sát đã trích xuất CCTV và tìm thấy hình ảnh cuối cùng của cô khi đi mua sắm, rồi ngồi xe do anh trai của chồng cũ làm tài xế đi đến thôn Long Vĩ (Hong Kong, Trung Quốc). Ba ngày sau, thi thể của nữ người mẫu được cảnh sát tìm thấy. Hung thủ phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh, để vào tủ lạnh và mang đi vứt ở khắp nơi tại Hong Kong (Trung Quốc), bao gồm cả bãi tập kết rác rộng lớn.

Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được những kẻ tàn nhẫn ra tay sát hại Thái Thiên Phượng. Hung thủ không ai khác chính là nhà chồng cũ của nữ người mẫu này. Cảnh sát cho biết gia đình chồng cũ đã lên kế hoạch bắt cóc, sát hại Thái Thiên Phượng từ lâu. Đầu tháng 2/2023, cha chồng của Thái Thiên Phượng thuê 1 căn nhà thuộc thôn Long Vĩ, nhưng không sinh sống mà mua hung khí giết người cất giữ tại đây. Đến ngày 21/2/2023, trên đường chở Thái Thiên Phương đi đón con tan học, anh trai của chồng cũ và cũng là tài xế riêng đã dùng vật cứng đánh ngất nữ người mẫu, rồi chở cô đến nơi gây án.

Hình ảnh cuối cùng của Thái Thiên Phượng trước khi bị nhà chồng cũ bắt cóc, sát hại

Tại căn nhà ở thôn Long Vĩ, Thái Thiên Phượng và nhà chồng xảy ra tranh cãi khoảng 1 giờ. Sau đó, nạn nhân bị sát hại và phân xác. Tại hiện trường án mạng, ngoài túi xách, giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân, cơ quan chức năng chỉ tìm thấy một vài phần của nạn nhân.

Tàn nhẫn hơn cả, để che giấu vụ việc, nhà chồng của Thái Thiên Phượng không chỉ phân xác, vứt xác nạn nhân mà còn xử lý các mảnh thi thể. Phía cảnh sát đã phải huy động hơn 100 nhân viên tìm kiếm những phần thi thể còn lại của nữ người mẫu tại bãi rác. Dù đã cố gắng hết sức, lực lượng chức năng vẫn không thể tập hợp đầy đủ các phần thi thể của Thái Thiên Phượng.

Cơ quan chức năng xới tung bãi rác tìm kiếm các mảnh thi thể của thiếu của Thái Thiên Phượng

Tang lễ của Thái Thiên Phượng được tổ chức vào tháng 6/2023. Người thân sử dụng công nghệ cao như in 3D để tái tạo khuôn mặt và hộp sọ của người mẫu xấu số. Cái chết của Thái Thiên Phượng khiến người nhà cô suy sụp, phải đi trị liệu tâm lý trong thời gian dài.

7 nghi phạm vẫn chưa phải chịu sự trừng phạt của pháp luật

Thái Thiên Phượng từng kết hôn với Quảng Cảng Trí và có 2 con. Khi ly hôn Quảng Cảng Trí, nữ người mẫu mất quyền nuôi con. Năm 2016, cô tái hôn với "thái tử gia" tập đoàn Đàm Tử sở hữu 156 chuỗi nhà hàng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Singapore. Dù đã có tổ ấm mới, Thái Thiên Phượng vẫn chăm lo cho nhà chồng cũ. Cô mua căn hộ hạng sang cho nhà chồng ở, thuê anh trai chồng làm tài xế riêng và hỗ trợ tài chính cho người chồng thất nghiệp suốt đời. Đến năm 2022, Thái Thiên Phượng xảy ra tranh chấp với cha chồng sau khi bày tỏ ý định muốn bán căn hộ hạng sang mà nhà chồng đang ở.

Do thuyết phục Thái Thiên Phượng không thành, cha chồng cô là Quảng Cầu đã nảy sinh ý đồ ra tay sát hại con dâu cũ để chiếm đoạt luôn bất động sản này. Quảng Cầu từng làm cảnh sát và đã lợi dụng nghiệp vụ của mình để gây án, che giấu sự thật với cảnh sát. Ông cũng chính là chủ mưu, chỉ đạo đường đi nước bước cho các thành viên trong nhà sát hại Thái Thiên Phượng.

4 nghi phạm chính là cha chồng cũ Quảng Cầu (cựu cảnh sát), mẹ chồng cũ Lý Thụy Hương, anh trai chồng Quảng Cảng Kiệt và chồng cũ Quảng Cảng Trí

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ 7 người liên quan đến vụ việc. Trong đó, cha chồng Quảng Cầu, anh trai chồng Quảng Cảng Kiệt và chồng cũ Quảng Cảng Trí của Thái Thiên Phượng bị buộc tội giết người. Mẹ chồng cũ Lý Thụy Hương bị cáo buộc cản trở tư pháp công lý vì phá hủy chứng cứ là lịch sử cuộc gọi, tin nhắn với chồng con. ADN của bà cũng được tìm thấy trên áo khoác có ở hiện trường. Ngoài ra, 3 nghi phạm khác bị tình nghi giúp sức cho tội phạm bỏ trốn là người phụ nữ tên Wu (tình nhân ông Quảng Cầu), người đàn ông tên Lin (bạn thân của Quảng Cảng Trí) và Phan Xảo Hiền (bạn gái mới của Quảng Cảng Trí).

Theo tờ On, gia đình 4 người thuộc nhà chồng cũ Thái Thiên Phượng nếu bị định tội sẽ nhận hình phạt cao nhất là chung thân. Luật pháp Hong Kong (Trung Quốc) không có án tử hình. Tháng 5/2024, mẹ chồng cũ của Thái Thiên Phượng được tại ngoại sau 15 tháng bị tạm giam. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, vụ án của Thái Thiên Phượng vẫn chưa bước vào giai đoạn xét xử. 4 nghi phạm chính và 3 kẻ tiếp tay liên quan đến cái chết thương tâm của cố người mẫu vẫn chưa bị trừng phạt thích đáng.

Đã 2 năm trôi qua, hung thủ ra tay cướp đi mạng sống của Thái Thiên Phượng vẫn chưa nhận trừng phạt của pháp luật

Nguồn: HK01, On



