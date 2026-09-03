Thảm án khiến 4 người trong gia đình thương vong: Nghi phạm trèo vào nhà bạn gái, bị người cha đuổi

Thời gian gần đây, bạn gái nghi phạm đòi chia tay, cắt đứt quan hệ. Đối tượng không đồng ý, đồng thời dọa sẽ tìm cách trả thù gia đình cô gái.

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) để điều tra vụ án mạng tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Tuổi Trẻ dẫn kết quả điều tra ban đầu cho hay vào khoảng 1h30' sáng cùng ngày, công an xã Bình Minh nhận được tin báo tại đường Tân Thành 1 (ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) xảy ra vụ giết người. Ngay sau đó, lực lượng công an vào cuộc điều tra.

Thảm án gây rúng động dư luận. (Nguồn: Dân Việt)

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện anh Q. nằm bất tỉnh ngoài đường cách nhà khoảng 15m. Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm này, người dân báo trong nhà ông Q. có một người cầm dao cố thủ. Lực lượng chức năng kiên trì vận động, khoảng 20 phút sau nghi phạm mở cửa ra đầu thú. Công an xác định nghi phạm Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở gần nhà ông Q..

Thời gian gần đây, cô gái nói chia tay và cắt đứt quan hệ giữa hai người nhưng Đức Anh không đồng ý, đồng thời dọa sẽ tìm cách trả thù gia đình cô gái.

Tiền Phong thông tin thêm, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 3/9, cha cô gái nghe tiếng động tại khu vực phía sau nhà nên kiểm tra, phát hiện Đức Anh đang tìm cách đột nhập qua khu vực giếng trời. Người đàn ông này yêu cầu Đức Anh rời đi và cho biết đã báo công an. Sau đó, Đức Anh đột nhập căn nhà liền kề của gia đình anh Q. và bị chủ nhà phát hiện. Đối tượng liền dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình anh Q.