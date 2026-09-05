HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thái Nguyên: Người phụ nữ bất tỉnh tại nhà, người đầy thương tích

Thanh Hiếu
|

Khoảng 20h ngày 3/9, chị Nguyễn Thị N được người thân phát hiện nằm bất tỉnh tại sân nhà với nhiều thương tích trên mặt và đùi.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 4/9, bà Trần Thị Tuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan công an xác minh, điều tra vụ việc một phụ nữ bị hành hung đến bất tỉnh, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Theo đó, nạn nhân là chị Nguyễn Thị N (trú tại xóm Tân Lập, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên). Khoảng 20h ngày 3/9, nạn nhân được người thân phát hiện nằm bất tỉnh tại sân nhà. Trên đùi và mặt có nhiều thương tích, chảy máu. Gia đình đã báo công an xã và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo bà Tuyên, chị N là người có vấn đề về tâm thần và từng bị cưỡng chế đưa đi bệnh viện điều trị. Chị mới trở về địa phương được vài tháng.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình

Vụ việc xảy ra trong điều kiện không có người trực tiếp chứng kiến và khu vực không có camera. "Cũng có ý kiến cho rằng đối tượng hành hung chị N đã dùng hung khí và là phụ nữ. Tuy nhiên, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ", bà Tuyên nói.

Sáng ngày 4/9, Đoàn công tác của xã Tân Khánh đã đến cơ sở y tế nơi chị N đang điều trị để thăm hỏi, động viên.

Trước đó, mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh chị N với cơ thể đầy máu me, thương tích. Cạnh đó, một chiếc xe máy được cho là của đối tượng bỏ lại sau khi hành hung chị N.

Một số bình luận cho rằng, đối tượng hành hung chị N là 2 phụ nữ cùng trú ở địa phương mà nguyên nhân vụ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.

Tags

bất tỉnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại