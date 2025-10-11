HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi

Thanh Hiếu- Đức Nguyễn |

Mưa lũ gây ngập sâu, hầu hết hệ thống máy móc, thiết bị, giảng đường, phòng họp tầng 1 của nhà trường đều bị hỏng. Riêng hệ thống lõi thư viện của trường vừa được đầu tư hơn 80 tỷ đồng bị ngập, hư hỏng hết. Sơ bộ thiệt hại đợt mưa lũ vừa qua tại Trường ĐH Sư phạm khoảng vài trăm tỷ đồng.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 1.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 2.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 3.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to; lượng mưa có nơi lên đến gần 500mm. Cùng với đó, nước sông Cầu từ thượng nguồn đổ về đã khiến các khu dân cư bị chia cắt. Trong đó, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên cũng bị ngập sâu, cô lập.

ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên tan hoang sau mưa lũ
Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 4.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 5.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 6.

PGS.TS Từ Ngọc Tân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà trường. Theo đó, trường có 8 tòa nhà thì 7 tòa nhà bị ngập tầng 1. Trong khi đó, hệ thống máy móc, thiết bị, giảng đường, phòng họp tầng 1 đều bị hỏng. Riêng hệ thống lõi thư viện của trường vừa được đầu tư hơn 80 tỷ đồng bị ngập, hư hỏng hết. Sơ bộ thiệt hại đợt mưa lũ vừa qua khoảng vài trăm tỷ đồng.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 7.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 8.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 9.

Theo PGS. Tân, trong đợt lũ vừa qua, 90% nhà cửa, nơi cư trú của cán bộ, giảng viên nhà trường bị cô lập. Dù vậy, sau khi lũ rút, nhiều cán bộ, người lao động và sinh viên của trường đến dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, các trường học khác trên địa bàn tỉnh cũng cử các em sinh viên đến hỗ trợ. Tuy nhiên, hiện không có nước nên việc dọn dẹp gặp nhiều khó khăn.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 10.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 11.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 12.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 13.

Thiết bị máy móc, giấy tờ chìm trong biển nước, hầu hết đã bị hư hỏng.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 14.

Một con dấu nằm chỏng chơ

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 15.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 16.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 17.

Hồ sơ, học bạ của các sinh viên đều bị ngập nước. Nhà trường cho biết sẽ phơi khô để "cứu" học bạ của các em.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 18.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 19.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 20.

Nhà trường cũng mong muốn các em học sinh - sinh viên, chính quyền địa phương chung tay, chia sẻ những khó khăn với Trường ĐH Sư phạm trong giai đoạn hiện nay.

Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi- Ảnh 21.

Các tình nguyện viên đang dọn dẹp tại Trường ĐH Sư phạm

