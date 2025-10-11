Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi
Thanh Hiếu- Đức Nguyễn |
Mưa lũ gây ngập sâu, hầu hết hệ thống máy móc, thiết bị, giảng đường, phòng họp tầng 1 của nhà trường đều bị hỏng. Riêng hệ thống lõi thư viện của trường vừa được đầu tư hơn 80 tỷ đồng bị ngập, hư hỏng hết. Sơ bộ thiệt hại đợt mưa lũ vừa qua tại Trường ĐH Sư phạm khoảng vài trăm tỷ đồng.
Theo Tiền Phong
