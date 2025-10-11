Thái Nguyên: Đại học Sư phạm tan hoang sau lũ, học bạ, con dấu trôi khắp nơi

PGS.TS Từ Ngọc Tân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà trường. Theo đó, trường có 8 tòa nhà thì 7 tòa nhà bị ngập tầng 1. Trong khi đó, hệ thống máy móc, thiết bị, giảng đường, phòng họp tầng 1 đều bị hỏng. Riêng hệ thống lõi thư viện của trường vừa được đầu tư hơn 80 tỷ đồng bị ngập, hư hỏng hết. Sơ bộ thiệt hại đợt mưa lũ vừa qua khoảng vài trăm tỷ đồng.