Phó Trưởng Công an xã ở Bắc Ninh lặn gần 2m phá khóa cứu hai mẹ con giữa lũ dữ

Nguyễn Thắng |

Thiếu tá Mai Thế Kiên - Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ (Bắc Ninh) lặn gần 2m để phá khóa cổng nhà dân, cứu kịp thời hai mẹ con đang mắc kẹt trong dòng lũ dữ.

Clip Phó Trưởng Công an Bắc Ninh lặn phá khoá cửa cứu hai mẹ con trong lũ dữ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vào ngày 10/10, trong lúc cùng đồng đội đi kiểm tra, hỗ trợ người dân vùng ngập, Thiếu tá Mai Thế Kiên – Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ – phát hiện một ngôi nhà bị ngập sâu, bên trong vẫn còn người kêu cứu.

Tuy nhiên, cổng nhà bị khóa chặt, nước đã dâng gần 2m. Trước tình huống nguy cấp, Thiếu tá Kiên lập tức lặn xuống dòng nước, phá khóa, mở đường vào trong và kịp thời đưa hai mẹ con ra ngoài an toàn.

Hành động dũng cảm của anh là minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, sẵn sàng xả thân cứu giúp người dân trong hoạn nạn.

Đến ngày 10/10, nước lũ trên địa bàn xã Bố Hạ vẫn ngập sâu. Lực lượng Công an xã cùng các đoàn thể địa phương tiếp tục túc trực tại hiện trường, hỗ trợ di dời người dân, tiếp tế nhu yếu phẩm và khắc phục hậu quả mưa lũ.

