Theo Thủ tướng Thái Lan, vụ việc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh mất tích sau khi đến Thái Lan hôm 3/1 không chỉ là vấn đề an ninh, an toàn cho du khách, mà còn cho thấy những vấn đề về an ninh công nghệ và các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia. Bà Paetongtarn yêu cầu cơ quan chức năng quyết liệt triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách cũng như ngăn chặn thiệt hại tiềm tàng đối với ngành du lịch Thái Lan sau vụ việc.

Phố Hoa ở Thái Lan. Ảnh: VOV.

Chỉ đạo của Thủ tướng Thái Lan đưa ra sau khi cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây lan truyền những tin đồn quan ngại về sự an toàn khi đi du lịch Thái Lan sau vụ diễn viên Trung Quốc Vương Tinh được báo cáo mất tích ở Thái Lan từ hôm 3/1.

Theo bạn gái của nam diễn viên này, người yêu của cô nhận việc đóng phim ở Thái Lan, nhưng tới biên giới giữa Thái Lan và Myanmar thì bị mất liên lạc. Cơ quan chức năng Thái Lan đã khẩn trương điều tra, truy tìm và đến trưa 7/1 xác nhận nam diễn viên này đã được phía Myanmar tìm thấy và giải cứu an toàn.

Người đứng đầu Tổng cục Du lịch Thái Lan Thapanee Kiatphaibool thừa nhận tin tức lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội đã tác động đến tâm lý của cộng động mạng Trung Quốc. Bà Thapanee cho biết Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát du lịch để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, đồng thời sẽ đề ra biện pháp ứng phó với các tác động tiêu cực từ thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Thái Lan đang lên kế hoạch chào đón hàng triệu du khách Trung Quốc ghé thăm trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán sắp tới. Dịp nghỉ lễ này cũng trùng thời điểm hai nước thúc đẩy tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong cả năm 2025, Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 9 triệu du khách Trung Quốc, tăng từ 6,73 triệu người trong năm 2024.