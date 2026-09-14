Thái Lan tái trang bị pháo phòng không tự hành M42 Duster đã 70 năm tuổi

Quân đội Thái Lan đang đưa trở lại biên chế các khẩu pháo phòng không tự hành M42 Duster, được chế tạo trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ M41 sau thời gian dài niêm cất bảo quản.

M42 Duster được sản xuất hàng loạt vào những năm 1950, nhưng bất chấp tuổi đời, về lý thuyết phương tiện này vẫn có thể được sử dụng để chống lại máy bay không người lái cảm tử.

Cụ thể hơn, M42 Duster được sản xuất hàng loạt từ năm 1951 đến năm 1959, với tổng số gần 3.700 tổ hợp xuất xưởng. Vũ khí chính của nó là 2 khẩu pháo tự động 40mm M2A1 (bản sao được cấp phép của Bofors L60) với tổng số đạn dược là 580 viên, và vũ khí phụ là một súng máy 7,62mm ở phía đuôi với số đạn dược 1.760 viên

Nguồn thông tin công khai cho biết tầm bắn của M42 Duster đối với mục tiêu trên không lên tới 2.500m, và đối với mục tiêu mặt đất (như xe bọc thép hạng nhẹ hoặc bộ binh địch) lên tới 5.000m.

Pháo phòng không tự hành M42 Duster vừa được Quân đội Thái Lan "gọi tái ngũ".

Một chi tiết thú vị nằm ở khung gầm - nền tảng của M42 Duster là xe tăng hạng nhẹ M41, phương tiện đã bị loại biên khỏi biên chế Lục quân Mỹ vào những năm 1960, nhưng Quân đội Thái Lan vẫn còn 24 chiến xa loại này đang hoạt động.

Như vậy mặc dù chúng ta đang nói về những thiết bị được sản xuất cách đây gần 70 năm, nhưng về lý thuyết, Quân đội Thái Lan vẫn có cơ sở vật chất phù hợp để duy trì khả năng hoạt động của chúng.

Pháo phòng không tự hành M42 Duster trong quân đội Mỹ đã được thay thế vào những năm 1970 bởi loại M163 hiện đại hơn (pháo Vulcan 6 nòng trên khung gầm M113). Quân đội Thái Lan có ít nhất 30 tổ hợp M42 Duster, hiện nay câu hỏi đặt ra là bao nhiêu trong số chúng sẽ được đưa trở lại phục vụ.