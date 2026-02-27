HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Thái Lan nhận thêm hàng loạt thiết giáp Stryker từ Mỹ

Sao Đỏ |

Mỹ sẽ giao thêm 17 xe bọc thép chở quân Stryker cho Thái Lan, giúp tăng cường lực lượng thiết giáp nước này.

Thái Lan nhận thêm 17 xe bọc thép Stryker từ Mỹ tăng cường lực lượng Quốc phòng - Ảnh 1.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan tiếp tục triển khai chương trình trang bị xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất cho các đơn vị bộ binh cơ giới chủ lực của nước này.

Thái Lan nhận thêm 17 xe bọc thép Stryker từ Mỹ tăng cường lực lượng Quốc phòng - Ảnh 2.

Trong cuộc gặp giữa Tổng Tư lệnh Quân đội Thái Lan - Đại tướng Pan Kleuplodtuk, và Trung tướng Matthew McFarlane thuộc Lục quân Hoa Kỳ, hai bên đã xác nhận việc tiếp tục mở rộng biên chế loại xe bọc thép này.

Thái Lan nhận thêm 17 xe bọc thép Stryker từ Mỹ tăng cường lực lượng Quốc phòng - Ảnh 3.

Cụ thể, phía Hoa Kỳ sẽ chuyển giao thêm 17 xe bọc thép chở quân Stryker cho Thái Lan như một phần của chương trình Chuyển giao Tài sản Quốc phòng Dư thừa (EDA).

Thái Lan nhận thêm 17 xe bọc thép Stryker từ Mỹ tăng cường lực lượng Quốc phòng - Ảnh 4.

Việc chuyển giao trang thiết bị chính thức dự kiến sẽ diễn ra sau khi kết thúc cuộc tập trận quân sự chung Hanuman Guardian 2026. Hiện chưa rõ chi phí của hợp đồng trên, nhưng thông thường bên mua sẽ bỏ tiền đại tu và nâng cấp.

Thái Lan nhận thêm 17 xe bọc thép Stryker từ Mỹ tăng cường lực lượng Quốc phòng - Ảnh 5.

Để huấn luyện tác chiến và bảo trì kỹ thuật cho các phương tiện thiết giáp này, Lục quân Hoa Kỳ đang cử một nhóm chuyên gia từ Lữ đoàn Cơ giới số 81 đến Thái Lan để làm việc cùng binh sĩ nước chủ nhà.

Thái Lan nhận thêm 17 xe bọc thép Stryker từ Mỹ tăng cường lực lượng Quốc phòng - Ảnh 6.

Tháng 11/2025, Leonardo DRS đã ký hợp đồng với công ty quốc phòng tư nhân Thái Lan Chaiseri Defense Systems để cung cấp hệ thống điều khiển chiến đấu tiên tiến nhằm hiện đại hóa xe bọc thép chở quân Stryker của Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Thái Lan nhận thêm 17 xe bọc thép Stryker từ Mỹ tăng cường lực lượng Quốc phòng - Ảnh 7.

Theo thỏa thuận, công ty sẽ đảm bảo cung cấp một hệ thống đã được kiểm chứng, cũng như hỗ trợ các dịch vụ thiết kế và kỹ thuật, tiến hành lắp đặt, vận hành thử và đào tạo người sử dụng.

Thái Lan nhận thêm 17 xe bọc thép Stryker từ Mỹ tăng cường lực lượng Quốc phòng - Ảnh 8.

Trước đó, trong cuộc xung đột biên giới với Campuchia, các xe bọc thép chở quân tiên tiến này đã được triển khai và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ các binh sĩ Thái Lan trên tiền tuyến.

xe bọc thép Stryker

